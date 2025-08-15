6 cách đơn giản, ÍT TỐN KÉM nhất để "lọc rác" cho lá phổi

Phổi không chỉ chịu tác động từ không khí ô nhiễm với bụi mịn, khí thải, khói thuốc lá chủ động và thụ động, mà còn bị ảnh hưởng bởi thói quen sinh hoạt và ăn uống. Ví dụ như lười vận động, thực phẩm bẩn, thức khuya kéo dài... Tất cả chúng khiến phổi phải làm việc quá sức, tích tụ chất độc. Lâu ngày dẫn đến bệnh phổi mạn tính, ung thư phổi và suy giảm tuổi thọ.

Nhưng ngược lại, một vài thay đổi nhỏ, những hành vi đơn giản và không hề tốn kém cũng có thể giúp phục hồi, bảo vệ lá phổi. Từ đó, phòng nhiều bệnh tật và duy trì hệ hô hấp khỏe mạnh lâu dài như:

1. Bài tập thở

Ảnh minh họa

Những bài tập thở sâu mở rộng dung tích phổi, cải thiện lượng oxy hấp thụ và giúp làm sạch chất nhầy tích tụ trong phổi. Thực hiện hàng ngày giúp tăng hiệu quả của phổi, tăng cường cơ hô hấp và cải thiện các kiểu thở tổng thể một cách tự nhiên và hiệu quả theo thời gian. Một trong những bài tập hít thở sâu hiệu quả là bài tập hít vào qua mũi và thở ra bằng miệng, giữ hơi thở trong vài giây trước khi thở ra từ từ.

2. Uống nước đúng cách

Điều quan trọng là phải uống đủ nước và uống rải rác cả ngày thay vì đợi khát mới uống. Uống đủ nước giúp lớp niêm mạc trong phổi mỏng hơn, giúp phổi hoạt động dễ dàng hơn. Uống đủ nước cũng giúp làm loãng chất nhầy bị mắc kẹt và đào thải độc tố một cách tự nhiên. Mỗi ngày, bạn nên uống ít nhất 8 ly nước (khoảng 1,5 - 2 lít) với cách uống chậm rãi, rải rác vào nhiều thời điểm để đảm bảo phổi luôn được duy trì trong trạng thái hoạt động tốt nhất.

3. Tập thể dục, thể thao vừa phải nhưng đều đặn

Tập thể dục vừa phải nhưng đều đặn là cách rất tốt để duy trì sức khỏe hô hấp. Các bài tập aerobic như đi bộ, bơi lội hoặc đạp xe giúp tăng cường phổi bằng cách cải thiện lượng oxy hấp thụ và lưu thông. Tập luyện thường xuyên cũng kích thích quá trình làm sạch phổi tự nhiên và cải thiện sức bền và hiệu quả thở theo thời gian. Thực hiện ít nhất 30 phút tập thể dục mỗi ngày để duy trì phổi khỏe mạnh.

Ảnh minh họa

4. Thực hiện các tư thế thoát nước cho phổi

Thực hành thoát nước tư thế (postural drainage) là một kỹ thuật giúp loại bỏ chất nhầy và đờm trong phổi thông qua các tư thế nằm nghiêng hoặc ngửa, giúp trọng lực dẫn lưu chất nhầy từ nhiều vùng khác nhau của phổi. Ví dụ như nằm ngửa và nâng cao đầu giúp mở rộng phổi và tạo không gian để chất nhầy có thể dễ dàng thoát ra. Hay tư thế nằm nghiêng khi đặt một bên cơ thể xuống và nâng đầu cao, giúp chất nhầy tích tụ ở phổi phía trên được đẩy ra ngoài. Tư thế nằm úp và nâng hông: Đưa hông lên cao và mặt úp xuống, giúp chất nhầy ở các vùng dưới của phổi dễ dàng thoát ra.

5. Ăn thực phẩm giàu chất chống oxy hóa

Hãy tận dụng thực phẩm để phổi ngày càng khỏe. Các loại thực phẩm như quả mọng, rau bina và nghệ có nhiều chất chống oxy hóa, giúp chống viêm và căng thẳng oxy hóa trong phổi. Chúng hỗ trợ sức khỏe hô hấp và hỗ trợ sửa chữa và bảo vệ mô phổi một cách tự nhiên. Bạn nên bổ sung những thực phẩm này vào khẩu phần ăn hàng ngày để hỗ trợ quá trình “làm sạch” phổi.

6. Uống trà thảo mộc vừa phải

Ảnh minh họa

Các loại trà thảo mộc như gừng, rễ cam thảo và bạc hà, chanh... có đặc tính chống viêm và long đờm tự nhiên. Chúng làm dịu đường thở, giảm kích ứng và hỗ trợ tống chất nhầy ra khỏi phổi, giúp hơi thở khỏe mạnh và trong hơn. Một tách trà thảo mộc mỗi ngày sẽ giúp giảm thiểu viêm và làm sạch phổi hiệu quả. Nhưng nhớ đừng uống khi quá nóng trên 60 độ C và không uống quá đặc.

Nguồn và ảnh: Times Of India, Healthline