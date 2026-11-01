Nữ giáo viên tương lai tử vong đột ngột ở tuổi 22 sau bài tập mệnh danh "vua đốt mỡ", "độ vòng 3" của người trẻ

Vào đúng ngày nhận kết quả thi tốt nghiệp và sắp trở thành giáo viên mầm non, cô gái trẻ này ra đi mãi mãi ở tuổi 22, bỏ dở tương lai phía trước.

Tập luyện thể dục thể thao giúp nâng cao thể chất, song việc gắng sức quá mức hoặc tập luyện trong điều kiện không phù hợp có thể gây ra những biến cố y khoa khôn lường.Thậm chí có thể dẫn đến tử vong.

Bi kịch xảy đến với Ariatna Lizeth Mata Esparza (22 tuổi, sống tại thành phố Torreón, bang Coahuila, Mexico) là lời cảnh báo sâu sắc cho nhiều người trẻ đam mê thể hình hoặc đang muốn luyện tập để giảm cân nhanh.

Esparza đang chờ kết quả thi tốt nghiệp để trở thành một giáo viên mầm non

Theo thông tin từ trang Daily Mail (Anh), sự việc thương tâm xảy ra khi Esparza đang tập luyện tại một phòng gym ở địa phương. Trong lúc thực hiện bài tập squat kết hợp nâng tạ, cô bất ngờ ngã gục xuống sàn và không qua khỏi dù được đi bệnh viện ngay sau đó.

Sự ra đi đột ngột này khiến gia đình cùng bạn bè vô cùng bàng hoàng, bởi cô vốn là người hoàn toàn khỏe mạnh. Đặc biệt, cô vừa hoàn thành chương trình đào tạo ngành sư phạm mầm non và đang chờ nhận kết quả kỳ thi tốt nghiệp ngay trong ngày hôm đó. Trên trang cá nhân, mẹ của nữ giáo viên trẻ nghẹn ngào chia sẻ nỗi mất mát lớn khi con gái rời xa cõi đời quá đột ngột.

Kết quả khám nghiệm tử thi chỉ ra nguyên nhân tử vong xuất phát từ tình trạng thiếu oxy cấp tính trong máu, dẫn đến xuất huyết não và hình thành cục máu đông đe dọa tính mạng. Dù trọng lượng mức tạ thực tế không được công bố cụ thể, các chuyên gia thể hình nhận định mức tạ trung bình cho một lần thực hiện động tác squat với tạ tại phòng gym tương tự của nữ giới thường rơi vào khoảng 70kg.

Vì sao bài tập squat cường độ cao lại gây nguy hiểm tính mạng?

Cần phải nhấn mạnh rằng bản thân động tác squat không phải nguyên nhân tử vong trực tiếp. Ngược lại, đây là bài tập kinh điển được mệnh danh là "vua đốt mỡ" và "độ vòng 3" giúp tiêu hao lượng lớn calo, xây dựng cơ bắp thân dưới săn chắc và tăng cường sức mạnh cốt lõi cho cơ thể nếu tập đúng cách.

Squat vốn là động tác phổ biến, mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng dễ chấn thương nếu tập sai cách (Ảnh minh họa)

Cái chết đột ngột và thương tâm của nữ giáo viên tương lai này được các chuyên gia cho rằng thiếu oxy cấp tính xuất phát từ sự kết hợp của nhiều yếu tố nguy hiểm:

- Thói quen nín thở sai kỹ thuật: Khi gánh tạ nặng, người tập thường nín thở để gồng mình lấy sức. Thao tác này làm áp lực lồng ngực tăng vọt đột ngột, cản trở máu lưu thông lên não và tim, dẫn đến chóng mặt và ngất xỉu.

- Cố chấp chọn mức tạ vượt quá thể trạng: Việc gồng gánh khối lượng tạ quá nặng so với sức chịu đựng khiến hệ tim mạch và hô hấp không kịp thích ứng, tạo ra áp lực khổng lồ đẩy cơ thể vào trạng thái kiệt sức.

- Yếu tố địa hình (Không khí loãng): Thành phố Torreón nằm ở độ cao 1.097m so với mực nước biển, nơi lượng oxy thấp hơn bình thường. Vận động nặng trong môi trường này khiến cơ thể tiêu thụ oxy nhanh hơn lượng hấp thụ, làm nồng độ oxy tụt giảm trầm trọng, khiến huyết áp tăng vọt dẫn đến vỡ mạch máu não.

Khi rơi vào trạng thái thiếu oxy lúc tập luyện, cơ thể thường phát ra những tín hiệu cảnh báo rõ rệt như khó thở, thở gấp, nhịp tim đập nhanh bất thường, da hoặc môi chuyển sang màu xanh tím. Nếu không được phát hiện và cấp cứu kịp thời, tình trạng này có thể gây tổn thương não không hồi phục, suy nội tạng và đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Tập luyện thế nào để an toàn cho sức khỏe?

Để việc rèn luyện với các bài tập sức mạnh như squat hay vận động hàng ngày mang lại lợi ích thực sự mà không đẩy cơ thể vào trạng thái quá tải, Tiến sĩ Sreekanth Shetty (Bệnh viện Sakra World, Bengaluru, Ấn Độ) khuyến cáo người dân nên tuân thủ những nguyên tắc khoa học sau:

- Tuân thủ đúng tư thế và kiểm soát nhịp thở: Đảm bảo tư thế chuẩn cho từng động tác, giữ cột sống thẳng, kiểm soát biên độ chuyển động và tuyệt đối không nín thở bừa bãi để gồng ép sức. Kỹ thuật sai chính là nguyên nhân hàng đầu gây chấn thương và áp lực đột ngột lên hệ tuần hoàn.

- Duy trì cường độ hợp lý: Theo hướng dẫn của Hiệp hội Tim mạch Mỹ, mỗi người trưởng thành nên dành 150 phút tập thể dục nhịp điệu cường độ vừa phải hoặc 75 phút tập cường độ cao mỗi tuần, kết hợp thêm 2 buổi tập tăng cường sức mạnh cơ bắp.

- Phân bổ lịch tập đều đặn: Nên chia thành 4 đến 5 buổi tập mỗi tuần, mỗi buổi kéo dài khoảng 30 phút với các bộ môn nhẹ nhàng như đi bộ, chạy bộ, đạp xe hoặc bơi lội. Xen kẽ vào đó là 2 buổi tập kháng lực như hít đất, ngồi xổm, plank hoặc gập bụng.

Tập luyện cần đúng kỹ thuật và phù hợp với thể trạng (Ảnh minh họa)

- Lắng nghe giới hạn cơ thể: Tập quá sức rất dễ gây kiệt sức và chấn thương nghiêm trọng. Bạn nên thay đổi luân phiên các nhóm cơ trong từng buổi tập và dành ra 1 đến 2 ngày nghỉ ngơi hoàn toàn mỗi tuần để cơ bắp có thời gian phục hồi.

Câu chuyện đau lòng của nữ giáo viên tương lai 22 tuổi là lời nhắc nhở đắt giá cho bất kỳ ai. Đừng biến một thói quen tốt thành ơi bắt đầu những bi kịch!

Nguồn và ảnh: Daily Mail, Hindustan Times