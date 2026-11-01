Nữ diễn viên kiêm cựu Hoa hậu tại Mỹ đột ngột qua đời sau 1 tuần nhập viện vì đau tim

Không phải nhồi máu cơ tim, cựu Hoa hậu hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của bệnh lý đó trong người mình. Cô nhập viện vì đột nhiên lên cơn đau tim, sau đó tử vong sau 1 tuần nằm viện.

Ở tuổi 50, Kimmarie Johnson vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ và thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động nghệ thuật. Tháng 8/2026, nữ diễn viên còn gây chú ý khi xuất hiện trên trang bìa tạp chí Grazia Slovenia và tham gia các sự kiện. Không ai ngờ chỉ khoảng hơn 2 tháng sau, cô lại đột ngột ra đi sau một biến cố sức khỏe đột ngột.

Theo truyền thông Mỹ, Kimmarie Johnson qua đời ngày 4/11 tại Los Angeles (California, Mỹ) Cô hưởng dương 50 tuổi. Trước đó, nữ diễn viên đã trải qua khoảng một tuần điều trị tại bệnh viện sau khi gặp biến cố tim mạch tại nhà riêng.

Kimmarie Johnson sau vẫn hoạt động nghệ thuật và tự doanh năng nổ trước khi biến cố xảy ra

Sinh ra tại Wilkinsburg (Pennsylvania, Mỹ), Kimmarie Johnson từng đăng quang Miss Pennsylvania USA và đại diện bang tham dự cuộc thi Miss USA 1993. Sở hữu nhan sắc nổi bật, cô tiếp tục theo đuổi sự nghiệp người mẫu và diễn xuất. Khán giả từng bắt gặp cô trong các tác phẩm như Beverly Hills, 90210, V.I.P., Wanda at Large và Dude, Where's My Car?.

Cơn đau tim bất ngờ tại nhà, nữ diễn viên không qua khỏi sau 1 tuần

Theo chia sẻ của Rhonda Scott, cháu gái Kimmarie Johnson, biến cố xảy ra vào ngày 27/10. Nữ diễn viên bất ngờ gặp vấn đề nghiêm trọng về tim ngay tại nhà riêng ở Los Angeles. Cô nhanh chóng được đưa đến Trung tâm Y tế Cedars Sinai để cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện Kimmarie Johnson mắc chứng phình mạch tim (heart aneurysm condition). Dù được đội ngũ y tế nỗ lực điều trị, tình trạng của cô vẫn không cải thiện. Đến ngày 4/11, nữ diễn viên trút hơi thở cuối cùng.

Thông tin về sự ra đi của Kimmarie Johnson khiến nhiều người tiếc nuối. Đặc biệt, hình ảnh một người phụ nữ vẫn hoạt động nghệ thuật, xuất hiện chỉn chu và tràn đầy năng lượng trước đó càng khiến câu chuyện trở nên xót xa.

Sự ra đi đột ngột ở tuổi 50 của Kimmarie Johnson khiến nhiều người bàng hoàng

Ít ai biết rằng, những bất thường liên quan đến cấu trúc tim có thể tồn tại trong thời gian dài mà không gây ra biểu hiện rõ rệt. Trong đó, phình mạch thất là một tình trạng đáng chú ý bởi có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng bơm máu của trái tim.

Phình mạch tim nguy hiểm thế nào mà có thể đe dọa tính mạng?

Theo Cleveland Clinic (Mỹ), phình mạch thất là tình trạng một vùng thành tâm thất bị suy yếu và phồng ra bất thường. Tổn thương thường xuất hiện ở tâm thất trái sau nhồi máu cơ tim. Khi cơ tim bị tổn thương, mô sẹo hình thành và khiến một vùng thành tim trở nên yếu hơn.

Ảnh minh họa

Điều đáng lo ngại là một số người mắc bệnh không có triệu chứng rõ ràng. Họ vẫn có thể sinh hoạt bình thường mà không nhận ra cấu trúc tim đã có những thay đổi bất thường. Tuy nhiên, bệnh này lại nguy hiểm bởi khi vùng cơ tim bị tổn thương ảnh hưởng đến hoạt động của trái tim, người bệnh có thể đối mặt với nhiều biến chứng:

- Suy tim: Vùng thành tim bị tổn thương khiến khả năng co bóp và bơm máu của tâm thất suy giảm. Cơ thể không được cung cấp đủ máu để đáp ứng nhu cầu hoạt động.

- Hình thành cục máu đông: Máu có thể ứ đọng trong vùng phình, tạo điều kiện hình thành huyết khối. Nếu cục máu đông di chuyển lên não, người bệnh có nguy cơ bị đột quỵ.

- Rối loạn nhịp tim: Những thay đổi trong cấu trúc cơ tim có thể ảnh hưởng đến hoạt động điện của tim, làm tăng nguy cơ rối loạn nhịp nguy hiểm.

- Vỡ túi phình: Đây là biến chứng nghiêm trọng, có thể gây chảy máu và đe dọa tính mạng.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, cần phân biệt phình mạch thất với phình động mạch vành. Đây là hai bệnh lý khác nhau, dù đều liên quan đến tình trạng phình bất thường ở cấu trúc tim mạch.

3 dấu hiệu cảnh báo không nên bỏ qua

Phình mạch tim không phải lúc nào cũng gây ra triệu chứng rõ ràng. Biểu hiện có thể khác nhau tùy vị trí, kích thước túi phình và mức độ ảnh hưởng đến hoạt động của tim. Một số người chỉ tình cờ phát hiện bất thường khi được thực hiện các xét nghiệm hình ảnh chuyên sâu vì một lý do khác.

Đáng chú ý, khám sức khỏe định kỳ thông thường không đồng nghĩa với việc có thể phát hiện phình mạch tim. Các kiểm tra cơ bản không phải lúc nào cũng đủ để nhận diện bất thường này. Người bệnh có thể cần được siêu âm tim, chụp CT hoặc MRI theo chỉ định của bác sĩ.

Khi có biểu hiện bất thường, mọi người nên chú ý:

- Đau hoặc tức ngực: Cảm giác đau, đè nặng hoặc khó chịu ở vùng ngực. Cần đặc biệt cảnh giác nếu cơn đau kéo dài hoặc xuất hiện bất ngờ.

- Khó thở bất thường: Hụt hơi khi vận động nhẹ, khó thở khi nằm hoặc cảm giác không đủ không khí.

Ảnh minh họa

- Tim đập nhanh, hồi hộp khó hiểu: Nhịp tim đột ngột tăng nhanh, đập không đều. Một số trường hợp có thể kèm choáng váng hoặc mệt mỏi.

Những biểu hiện trên không đặc hiệu cho phình mạch tim. Chúng cũng có thể xuất hiện trong nhiều bệnh lý tim mạch khác. Tuy nhiên, nếu bị đau ngực dữ dội, khó thở đột ngột hoặc ngất xỉu, người bệnh cần được cấp cứu ngay.

Câu chuyện của Kimmarie Johnson là lời nhắc nhở rằng vẻ ngoài khỏe mạnh không đồng nghĩa với trái tim hoàn toàn không có vấn đề. Việc theo dõi sức khỏe tim mạch rất quan trọng. Đặc biệt, không nên chủ quan chỉ vì những lần khám sức khỏe định kỳ trước đó đều cho kết quả bình thường.

Nguồn và ảnh: ABC News, People