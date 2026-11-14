Những vết loét nhỏ có thể đe dọa người bệnh đái tháo đường

Người mắc đái tháo đường, đặc biệt là người phải nằm lâu, có nguy cơ loét tỳ đè, nhiễm trùng và hoại tử nếu không được chăm sóc, phát hiện kịp thời.

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Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đồn (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam 55 tuổi mắc đái tháo đường, nằm bất động trong thời gian dài, xuất hiện tổn thương da và viêm loét vùng cùng cụt do tỳ đè. Đây là một trong những tình trạng tổn thương đáng lưu ý ở người mắc bệnh mạn tính, nhất là khi khả năng tuần hoàn và phục hồi mô bị ảnh hưởng.

Theo bệnh viện, thời gian qua, đơn vị tiếp nhận nhiều trường hợp người bệnh đái tháo đường có tổn thương loét, hoại tử tại vùng cùng cụt, bàn chân và các chi. Một số trường hợp có diễn biến phức tạp, cần chăm sóc và điều trị kéo dài.

Đái tháo đường không chỉ ảnh hưởng đến chuyển hóa đường mà còn có thể gây tổn thương thần kinh và mạch máu. Ở người phải nằm lâu, áp lực kéo dài lên những vùng xương nhô như cùng cụt, gót chân, mắt cá chân làm giảm tưới máu tại chỗ, gây tổn thương mô và hình thành loét tỳ đè. Nếu không được phát hiện, chăm sóc đúng cách, vết loét có thể ăn sâu, nhiễm trùng và tiến triển thành hoại tử.

Bàn chân cũng là vị trí dễ tổn thương ở người mắc đái tháo đường. Những vết xước nhỏ, phồng rộp, chai chân hoặc vết thương do giày dép có thể trở thành điểm khởi phát của loét và nhiễm trùng nghiêm trọng. Tình trạng giảm cảm giác do tổn thương thần kinh khiến người bệnh đôi khi không nhận biết được vết thương ngay từ đầu.

Để hạn chế biến chứng, người mắc đái tháo đường cần kiểm soát đường huyết, tái khám định kỳ và sử dụng thuốc theo đúng chỉ định. Với người phải nằm lâu, cần thay đổi tư thế thường xuyên, giảm áp lực lên vùng cùng cụt, gót chân và các vị trí tỳ đè; giữ da sạch, khô và kiểm tra da hằng ngày.

Người bệnh cũng cần kiểm tra bàn chân thường xuyên, chú ý các dấu hiệu sưng, đỏ, phồng rộp, nứt da, vết loét hoặc đổi màu da. Không tự ý chọc vỡ nốt phồng rộp, cắt bỏ vùng da tổn thương, đắp lá hay sử dụng thuốc không theo hướng dẫn. Khi xuất hiện vết loét, chảy dịch, sưng nóng đỏ, có mùi bất thường hoặc vùng da chuyển tím, đen, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm.

Việc điều trị loét, hoại tử ở người mắc đái tháo đường phụ thuộc vào nguyên nhân, mức độ tổn thương và tình trạng toàn thân. Bác sĩ cần đánh giá đường huyết, mức độ nhiễm trùng, tuần hoàn máu và tổn thương mô để lựa chọn phương pháp phù hợp. Tùy trường hợp, người bệnh có thể được kiểm soát đường huyết, chăm sóc và thay băng vết thương, sử dụng kháng sinh khi có nhiễm khuẩn, cắt lọc mô hoại tử hoặc can thiệp mạch máu. Với tổn thương nặng, không còn khả năng bảo tồn mô, phẫu thuật có thể được cân nhắc nhằm kiểm soát nhiễm trùng và ngăn ngừa biến chứng đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ khuyến cáo người mắc đái tháo đường cần duy trì theo dõi, tuân thủ phác đồ điều trị, không tự ý ngừng thuốc hoặc thay đổi liều dùng. Chủ động kiểm tra da, chăm sóc bàn chân và phòng ngừa loét tỳ đè là những việc làm quan trọng giúp phát hiện sớm tổn thương, hạn chế nguy cơ hoại tử và cắt cụt chi.