Đừng chờ có triệu chứng mới kiểm tra đường huyết

Phát hiện sớm, kiểm soát đường huyết và duy trì lối sống lành mạnh giúp phòng ngừa đái tháo đường, hạn chế nguy cơ biến chứng nguy hiểm.

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Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh đái tháo đường 14/11/2026 với thông điệp "Hãy hành động sớm phòng, chống bệnh đái tháo đường", ngành Y tế Hà Nội đang đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân về phòng bệnh, phát hiện sớm và tuân thủ điều trị.

Đái tháo đường là bệnh rối loạn chuyển hóa mạn tính, xảy ra khi tuyến tụy không sản xuất đủ insulin hoặc cơ thể không sử dụng insulin hiệu quả, khiến đường huyết tăng cao. Bệnh có thể diễn biến âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Nhiều người chỉ phát hiện mắc bệnh khi khám sức khỏe hoặc khi đã xuất hiện biến chứng.

Nếu không được kiểm soát tốt, đường huyết tăng kéo dài có thể gây tổn thương nhiều cơ quan, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, suy thận, suy giảm thị lực, tổn thương thần kinh và loét bàn chân. Bệnh không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống mà còn tạo gánh nặng lâu dài cho gia đình và xã hội.

Các dấu hiệu cảnh báo đái tháo đường có thể gồm khát nước nhiều, đi tiểu thường xuyên, mệt mỏi kéo dài, nhìn mờ, sụt cân không rõ nguyên nhân hoặc vết thương lâu lành. Tuy nhiên, với đái tháo đường type 2, triệu chứng thường không điển hình, khiến người bệnh dễ bỏ qua giai đoạn phát hiện sớm.

Tại Hà Nội, các đơn vị y tế tăng cường truyền thông tại trạm y tế, bệnh viện và trên các nền tảng số. Nội dung tập trung vào nhận biết dấu hiệu cảnh báo, yếu tố nguy cơ, lợi ích của khám sức khỏe định kỳ, kiểm tra đường huyết, dinh dưỡng hợp lý và duy trì hoạt động thể lực. Người bệnh và người nhà cũng được tư vấn về theo dõi đường huyết, sử dụng thuốc đúng chỉ định, xây dựng chế độ ăn uống và vận động phù hợp.

BSCKI Nguyễn Viết Hùng, Phó Trưởng khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm, khuyến cáo người dân nên duy trì chế độ ăn đa dạng, cân đối các nhóm thực phẩm; tăng cường rau xanh, thực phẩm giàu chất xơ; hạn chế nước ngọt, bánh kẹo, thực phẩm chứa nhiều đường và chất béo không có lợi, đồng thời giảm ăn mặn.

Bên cạnh dinh dưỡng, hoạt động thể lực giúp kiểm soát cân nặng và cải thiện khả năng sử dụng insulin của cơ thể. Người trưởng thành nên duy trì ít nhất 150 phút vận động mức độ vừa mỗi tuần, có thể lựa chọn đi bộ nhanh, đạp xe hoặc hình thức tập luyện phù hợp với sức khỏe. Việc duy trì cân nặng hợp lý, phòng tránh thừa cân, béo phì và không hút thuốc lá cũng góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh.

Những người thừa cân, béo phì, tăng huyết áp, có người thân mắc đái tháo đường hoặc từng mắc đái tháo đường thai kỳ cần chú ý kiểm tra sức khỏe, đánh giá nguy cơ và xét nghiệm đường huyết theo hướng dẫn của nhân viên y tế, ngay cả khi chưa có triệu chứng.

Đối với người đã mắc bệnh, cần tuân thủ phác đồ điều trị, sử dụng thuốc đúng chỉ định, tái khám đúng hẹn và theo dõi đường huyết theo hướng dẫn. Người bệnh không tự ý bỏ thuốc, thay đổi liều hoặc sử dụng các sản phẩm được quảng cáo thay thế thuốc điều trị. Sự quan tâm, hỗ trợ của gia đình cũng góp phần giúp người bệnh duy trì điều trị lâu dài, hạn chế biến chứng.