Uống dầu ô liu mỗi sáng suốt 1 tháng, người phụ nữ bất ngờ khi phát hiện những thay đổi của cơ thể

Những thay đổi khiến nhiều người tò mò: Liệu uống dầu ô liu mỗi ngày có thực sự tốt cho sức khỏe, thậm chí giúp kiểm soát cân nặng?

Không phải thực phẩm đắt tiền hay liệu trình chăm sóc sức khỏe phức tạp, thứ người phụ nữ này lựa chọn mỗi sáng chỉ là dầu ô liu nguyên chất. Sau một tháng kiên trì uống trực tiếp, cô nhận thấy làn da có vẻ đủ ẩm hơn, hệ tiêu hóa hoạt động đều đặn, tình trạng đầy hơi giảm và cơ thể ít uể oải vào buổi chiều.

Trải nghiệm này được Megan Schaltegger chia sẻ trong một bài viết trên Delish , khi cô quyết định tự kiểm chứng trào lưu uống dầu ô liu đang lan truyền trên TikTok và Instagram. Trước đó, nhiều người nổi tiếng, trong đó có siêu mẫu Hailey Bieber, cũng từng chia sẻ thói quen sử dụng dầu ô liu kết hợp nước cốt chanh vào buổi sáng.

Những thay đổi mà Schaltegger cảm nhận được khiến nhiều người tò mò: Liệu uống dầu ô liu mỗi ngày có thực sự tốt cho sức khỏe, thậm chí giúp kiểm soát cân nặng?

4 thay đổi người phụ nữ nhận thấy sau một tháng uống dầu ô liu

Trong những ngày đầu thử nghiệm, Schaltegger không cảm nhận được khác biệt rõ rệt. Điều khiến cô khó chịu nhất là kết cấu đặc, nhờn của dầu ô liu, khiến mỗi lần uống đều trở thành trải nghiệm không mấy dễ chịu. Sau 5 ngày, cô vẫn chưa nhận thấy kết quả như kỳ vọng.

Sang tuần thứ hai, cô thử thêm một chút nước cốt chanh để giảm cảm giác ngấy. Đến khoảng giữa tháng, những thay đổi bắt đầu xuất hiện theo cảm nhận cá nhân.

Thứ nhất, làn da có vẻ đủ ẩm hơn. Schaltegger cho biết da cô trở nên mềm mại hơn so với trước. Dầu ô liu chứa chất béo không bão hòa đơn và các hợp chất chống oxy hóa, nhưng chưa thể khẳng định uống trực tiếp loại dầu này sẽ cải thiện độ ẩm làn da chỉ sau vài tuần.

Thứ hai, hệ tiêu hóa hoạt động đều đặn hơn. Cô nhận thấy việc đi vệ sinh đều đặn hơn và tình trạng đầy hơi sau bữa ăn, vốn gây khó chịu trong nhiều năm, dường như đã giảm. Tuy nhiên, đây là trải nghiệm cá nhân, chưa đủ để kết luận dầu ô liu có thể giải quyết các vấn đề tiêu hóa ở mọi người.

Thứ ba, cảm giác no kéo dài hơn, ít thèm ăn vặt. Schaltegger cho biết cô nhanh cảm thấy no và ít có nhu cầu ăn vặt giữa các bữa chính. Chất béo có thể góp phần tạo cảm giác no, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc chắc chắn ăn ít hơn hay giảm cân.

Thứ tư, ít uể oải vào buổi chiều. Trong thời gian thử nghiệm, cô cảm thấy mức năng lượng cải thiện và tình trạng mệt mỏi thường xuất hiện vào buổi chiều giảm đi. Tuy nhiên, mức năng lượng còn chịu ảnh hưởng của giấc ngủ, chế độ ăn, vận động và nhiều yếu tố khác.

Vì sao dầu ô liu nguyên chất được đánh giá cao?

Dầu ô liu nguyên chất (extra virgin olive oil) nổi bật nhờ hàm lượng chất béo không bão hòa đơn và các hợp chất thực vật có lợi, trong đó có polyphenol. Những chất này góp phần bảo vệ tế bào trước stress oxy hóa và hỗ trợ điều hòa các quá trình viêm trong cơ thể.

Khi được sử dụng trong chế độ ăn cân bằng, dầu ô liu có thể góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch, đặc biệt khi thay thế những nguồn chất béo giàu chất béo bão hòa. Đây cũng là thành phần quan trọng của chế độ ăn Địa Trung Hải, vốn được nghiên cứu rộng rãi về lợi ích đối với sức khỏe tổng thể.

Maura MacDonald, chuyên gia dinh dưỡng và dinh dưỡng thể thao được đề cập trong bài viết, cho biết polyphenol trong dầu ô liu có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe đường ruột thông qua tương tác với hệ vi sinh vật. Tuy nhiên, lợi ích thực tế còn phụ thuộc vào tổng thể chế độ ăn và lối sống.

Chuyên gia khuyên gì về trào lưu uống dầu ô liu mỗi sáng?

MacDonald cho rằng uống trực tiếp dầu ô liu không phải cách sử dụng thiết thực nhất. Thay vào đó, nên kết hợp dầu vào các bữa ăn hằng ngày, chẳng hạn dùng làm nước trộn salad, thêm vào rau củ hoặc thay thế một phần bơ và các chất béo giàu chất béo bão hòa trong chế biến món ăn. Cách này còn giúp cơ thể hấp thu các vitamin tan trong chất béo như A, D, E và K từ thực phẩm khác.

Một điểm cần lưu ý là dầu ô liu chứa khá nhiều năng lượng. Một thìa canh, tương đương khoảng 15 ml, cung cấp khoảng 120 calo và 14 g chất béo. Vì vậy, nếu uống thêm mỗi sáng mà không điều chỉnh lượng chất béo từ các thực phẩm khác, tổng năng lượng nạp vào có thể tăng đáng kể, gây bất lợi cho mục tiêu kiểm soát cân nặng.

Trải nghiệm của Schaltegger cho thấy cô cảm nhận được một số thay đổi sau một tháng, nhưng chưa đủ để chứng minh uống dầu ô liu trực tiếp sẽ mang lại hiệu quả tương tự cho tất cả mọi người. Cách hợp lý hơn là sử dụng dầu ô liu với lượng vừa phải trong bữa ăn, kết hợp thực đơn đa dạng, vận động đều đặn và ngủ đủ giấc.