Sáng dậy thấy 4 dấu hiệu này thì XIN CHIA BUỒN, dạ dày của bạn đã bị ung thư "tóm gọn"

Buổi sáng thức dậy là "thời điểm vàng" để cơ thể phát ra những tín hiệu cầu cứu. Nếu xuất hiện 4 bất thường này, rất có thể dạ dày đang chịu tổn thương nghiêm trọng.

Nhiều người thường chủ quan bỏ qua những thay đổi nhỏ của cơ thể vào buổi sáng, cho rằng đó chỉ là hệ quả của việc thiếu ngủ hoặc mệt mỏi thông thường. Thế nhưng, đây lại là thời điểm chính xác nhất để nhận diện các bất thường bên trong nội tạng. Đặc biệt, đối với căn bệnh ác tính như ung thư dạ dày, giai đoạn đầu thường diễn tiến vô cùng âm thầm. Khi các triệu chứng rõ rệt bắt đầu xuất hiện vào buổi sáng, khối u có thể đã phát triển đến giai đoạn đáng báo động.

Nếu không muốn bỏ lỡ thời điểm vàng điều trị, bạn cần học cách lắng nghe cơ thể mỗi sáng. Khi thức dậy mà liên tục nhận thấy 4 dấu hiệu dưới đây, rất có thể dạ dày của bạn đã bị ung thư tấn công:

1. Cảm giác buồn nôn, nôn khan ngay khi vừa thức dậy

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Buổi sáng là lúc nồng độ axit trong dạ dày tăng cao sau một đêm trống rỗng. Ở người khỏe mạnh, dịch vị này không gây ra vấn đề lớn. Tuy nhiên, nếu bạn thường xuyên buồn nôn, nôn khan hoặc nôn ra dịch nhầy lẫn chút máu vào mỗi sáng sớm khi chưa ăn gì, đây không đơn thuần là rối loạn tiêu hóa.

Theo tài liệu lâm sàng của Mayo Clinic (Minnesota, Mỹ), khi khối u ác tính hình thành gần vùng môn vị, nó sẽ làm hẹp đường ra và cản trở quá trình làm rỗng dạ dày. Sự ứ đọng dịch vị suốt đêm kết hợp với tình trạng viêm loét bề mặt khối u tạo ra phản xạ kích thích dây thần kinh phế vị, dẫn đến cảm giác buồn nôn dai dẳng ngay khi bạn vừa mở mắt.

2. Đau vùng thượng vị âm ỉ hoặc quặn thắt

Cơn đau bụng buổi sáng do viêm loét dạ dày thông thường thường có xu hướng dịu đi sau khi ăn nhẹ hoặc uống một ly nước ấm. Ngược lại, nếu bạn thức dậy với cơn đau âm ỉ hoặc quặn thắt vùng trên rốn không rõ nguyên nhân, và cơn đau này không hề thuyên giảm mà kéo dài suốt cả ngày, hãy hết sức cẩn trọng.

Báo cáo chuyên môn từ Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ (NCI) chỉ ra rằng các khối u dạ dày khi xâm lấn sâu vào lớp cơ hoặc chèn ép lên đám rối thần kinh lân cận sẽ gây ra những cơn đau mang tính liên tục. Khác với bệnh loét lành tính đau theo chu kỳ bữa ăn, cơn đau do ung thư dạ dày thường âm ỉ kéo dài và gần như không đáp ứng với các loại thuốc giảm tiết axit thông thường.

3. Mệt mỏi kiệt quệ và chán ăn ngay bữa đầu ngày

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Buổi sáng đáng lẽ phải là lúc cơ thể tràn đầy năng lượng sau một đêm nghỉ ngơi. Do đó, nếu bạn liên tục thức dậy trong trạng thái kiệt quệ, rã rời, sắc mặt xanh xao và hoàn toàn không có cảm giác muốn ăn uống, đó có thể là tiếng chuông cảnh báo từ hệ tiêu hóa.

Các nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Anh quốc (Cancer Research UK) giải thích rằng sự tăng sinh mất kiểm soát của tế bào ung thư tiêu thụ một lượng lớn năng lượng của cơ thể, đồng thời kích thích giải phóng các chất gây viêm làm thay đổi tín hiệu thèm ăn trên não bộ. Bên cạnh đó, tình trạng rỉ máu vi thể kéo dài tại bề mặt khối u gây thiếu máu thiếu sắt mạn tính, khiến người bệnh luôn uể oải, chóng mặt và sợ đồ ăn ngay từ sáng sớm.

4. Đại tiện ra phân đen như nhựa đường

Lần đi vệ sinh đầu tiên vào buổi sáng mang ý nghĩa chẩn đoán rất lớn đối với các bệnh lý đường tiêu hóa. Nếu bạn nhận thấy phân có màu đen sẫm như nhựa đường, dính quánh và kèm theo mùi tanh nồng bất thường (không phải do ăn thực phẩm sẫm màu hay uống viên sắt), đây là dấu hiệu cảnh báo xuất huyết tiêu hóa trên.

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Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS), khi khối u dạ dày phát triển lớn, hệ thống mạch máu tân sinh nuôi dưỡng khối u rất mỏng manh và dễ vỡ dưới tác động của axit dịch vị. Lượng máu rỉ ra khi đi qua ống tiêu hóa sẽ bị axit dạ dày và các enzyme biến đổi thành màu đen đặc trưng trước khi được đào thải ra ngoài. Đây là một trong những biểu hiện muộn nhưng cực kỳ nguy hiểm của ung thư dạ dày mà tuyệt đối không được xem nhẹ.

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