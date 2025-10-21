Cuộc đời đôi khi chỉ cần một cuộc điện thoại là thay đổi hoàn toàn. Câu chuyện của một nữ bác sĩ trẻ 27 tuổi ở Trung Quốc đang khiến dư luận xôn xao, khi cô - người được đánh giá là sống chuẩn mực, chuyên nghiệp, luôn tuân thủ quy tắc y đức, lại bất ngờ nhận kết quả dương tính với HIV. Và điều khiến mọi người choáng váng hơn cả cô không có quan hệ tình dục, không từng hiến máu, không phẫu thuật, vậy nguyên nhân do đâu?

“Chúng tôi từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, kết quả HIV của cô là dương tính”. Cô bác sĩ trẻ như chết lặng khi nghe điện thoại từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) thông báo kết quả xét nghiệm. “Không thể nào! Các anh chắc chắn nhầm rồi, tôi không hề có nguy cơ lây nhiễm!”, cô gần như thốt lên.

Dù CDC khuyên nên đến bệnh viện kiểm tra lại, cô vẫn tin rằng đây là sai sót. Nhưng sau khi làm thêm các xét nghiệm chuyên sâu, kết quả vẫn không thay đổi, HIV dương tính.

“Tôi 27 tuổi, chưa từng có quan hệ tình dục, chưa từng hiến máu, cũng không thể là lây từ mẹ sang con. Tại sao tôi lại nhiễm HIV được?”, cô gần như gào lên trong tuyệt vọng.

Bác sĩ điều trị nhẹ nhàng hỏi: “Gần đây cô có làm thủ thuật y tế hay thẩm mỹ nào không?”.

Cô lắc đầu khẳng định: “Không, tôi không làm phẫu thuật, không thẩm mỹ, thậm chí còn chưa từng xăm mày… À, tôi có đi lấy cao răng ở một phòng khám tư”.

Ngay lập tức, bác sĩ trầm ngâm: “Khả năng rất cao, virus HIV đã lây nhiễm cho cô trong lần lấy cao răng đó”.

Theo bác sĩ, HIV không chỉ lây qua đường tình dục hay truyền máu. Những thủ thuật xâm lấn có thể gây chảy máu, như lấy cao răng, xăm hình, xỏ khuyên tai, nếu dụng cụ không được khử trùng nghiêm ngặt, hoàn toàn có thể trở thành con đường lây nhiễm.

“Trong quá trình lấy cao răng, nếu bệnh nhân bị chảy máu mà đầu máy không được tiệt trùng, virus HIV có thể bám lại và truyền sang người kế tiếp,” bác sĩ giải thích.

Trên thế giới, đã có nhiều ca tương tự. Năm 2012, một thanh niên Úc bị nhiễm HIV sau khi xăm mình ở đảo Bali (Indonesia), do kim xăm không được khử khuẩn.

Bài học đắt giá

Nhiều người sợ xếp hàng, ngại thủ tục nên chọn phòng khám tư nhân giá rẻ, mà không biết rằng chỉ một thiết bị y tế bẩn cũng có thể hủy hoại cả cuộc đời.

Bác sĩ khuyến cáo: “Khi đến bệnh viện hay cơ sở y tế lớn, họ yêu cầu làm đủ quy trình kiểm tra, đừng cảm thấy phiền. Chính sự cẩn trọng đó đang bảo vệ bạn”.

Nguồn và ảnh: 163.com