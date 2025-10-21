Người đàn ông 31 tuổi nhập viện 5 lần vì đồ uống nhiều người uống mỗi ngày

Theo Bệnh viện Nhân dân số 2 tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) , bệnh nhân họ Lưu, 31 tuổi, là một kỹ sư công nghệ thông tin, thường xuyên thức khuya và nghiện trà sữa ngọt. Sau một bữa “lẩu cay trà sữa trân châu”, anh đột ngột đau bụng dữ dội, nôn ói liên tục và được chẩn đoán viêm tụy cấp lần thứ 5, tình trạng có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu không cấp cứu kịp thời.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, chỉ số triglyceride (mỡ máu) của Lưu lên tới 23 mmol/L , cao gấp 13 lần mức bình thường (<1.7 mmol/L) ; đường huyết đạt 23.44 mmol/L , gấp gần 4 lần mức cho phép (3.9–6.1 mmol/L) ; cholesterol xấu cũng vượt chuẩn.

Bác sĩ cho biết: “Trà sữa là đồ uống giàu đường và chất béo, khiến đường huyết và mỡ máu tăng vọt. Khi triglyceride vượt ngưỡng 5.56 mmol/L, nguy cơ viêm tụy cấp có thể tăng gấp 5-10 lần. Khi đó, các hạt mỡ sẽ làm tắc nghẽn mạch máu nuôi tụy, khiến tuyến tụy như bị ‘ngâm trong dầu mỡ’, tự tiêu hủy và gây viêm”.

Không chỉ dừng lại ở chế độ ăn, thức khuya chính là “chất xúc tác” khiến cơ thể anh Lưu rơi vào rối loạn chuyển hóa. Việc ngủ muộn làm tăng đề kháng insulin, rối loạn lipid máu , khiến tụy phải làm việc quá tải trong tình trạng mệt mỏi, dễ dẫn đến viêm.

Điều đáng nói, sau 4 lần nhập viện trước đó, anh Lưu vẫn không bỏ được trà sữa, không kiêng đồ dầu mỡ , khiến bệnh tái phát nặng hơn, suýt chuyển sang viêm tụy hoại tử , có thể dẫn đến đa cơ quan suy kiệt và tử vong.

“ Khi các enzyme tiêu hóa do tụy tiết ra bị kích hoạt sai , chúng sẽ ‘ăn ngược’ chính tụy và các cơ quan xung quanh, gây viêm lan tỏa và suy đa tạng”, bác sĩ giải thích. Ông nhấn mạnh, những người từng bị viêm tụy cấp phải đặc biệt “giữ miệng, siêng chân”, tức là kiểm soát ăn uống và tập thể dục đều đặn, bởi phòng bệnh quan trọng hơn chữa bệnh .

Cách phòng ngừa viêm tụy hiệu quả

- Kiểm soát mỡ máu: Duy trì triglyceride dưới 1.7 mmol/L , nếu vượt ngưỡng phải đi khám ngay.

- Giảm đồ ngọt, béo: Hạn chế trà sữa, đồ chiên rán, thịt mỡ, những “kẻ thù” của tuyến tụy.

- Sinh hoạt điều độ: Tránh thức khuya, rượu bia, và duy trì 150 phút vận động cường độ trung bình mỗi tuần .

- Theo dõi định kỳ: Người thừa cân, ăn nhiều chất béo, hoặc có tiền sử viêm tụy trong gia đình nên kiểm tra mỡ máu và siêu âm bụng định kỳ .

Theo bác sĩ, viêm tụy cấp đang ngày càng trẻ hóa . Không ít bệnh nhân dưới 35 tuổi nhập viện với chỉ số mỡ máu cao bất thường, và hầu hết đều có chung thói quen: uống trà sữa, ăn đồ cay dầu, thức khuya, ít vận động .

“Một ly trà sữa có thể khiến bạn vui vài phút, nhưng cũng đủ để tạo ra ‘quả bom mỡ máu’ trong cơ thể,” bác sĩ cảnh báo. “Đừng để sự thỏa mãn nhất thời biến thành bi kịch cả đời. Lối sống lành mạnh mới là tấm bùa hộ mệnh thực sự của tuổi trẻ”.

Nguồn và ảnh: QQ