Phần thịt lợn nào ngon nhất? Tất nhiên là ở đây rồi!

Thịt lợn, món ăn “quốc dân” có mặt trong hầu hết bữa cơm của người Việt, tưởng chừng quá quen thuộc, nhưng không phải ai cũng biết phần nào trên con lợn mới thực sự ngon nhất . Hóa ra, giữa hàng chục loại thịt, chỉ vài phần được xem là “tinh túy” và đáng đồng tiền bát gạo nhất.

1. Thịt nạc vai

Đây được xem là phần ngon nhất trên con lợn , mỗi con chỉ cho khoảng 6- 7 cân thịt nạc vai . Thớ thịt xen chút mỡ trắng, mềm mà không ngấy, ngọt thịt, thơm và cực kỳ dễ chế biến, từ kho, nướng, xào, hầm đến chiên đều hợp. Đặc biệt, phần này giữ được độ mọng nước dù nấu lâu, tạo nên những miếng thịt nướng vàng ruộm, mềm tan trong miệng khiến dân sành ăn mê mẩn.

2. Thịt thăn

Nằm ngay dưới xương sống, nối với phần sườn, thịt thăn không gân, mịn và săn chắc , có thể cắt lát, cắt sợi hoặc băm nhỏ để chiên, xào hay tẩm bột rán. So với thịt ba chỉ, thịt thăn có ít chất béo nhưng giàu protein , vì vậy rất phù hợp với người ăn kiêng, người cao tuổi hoặc trẻ em cần bổ sung đạm lành mạnh.

3. Thịt mông trên

Phần thịt này nằm ở đỉnh mông lợn, toàn nạc, ít gân, thịt ngọt và mềm . Giá lại “mềm” hơn thịt thăn nên rất được các bà nội trợ ưa chuộng để xào, chiên hoặc rim .

4. Thịt đùi sau

Đây là phần nằm dưới mông, thịt nạc đều và sợi cơ dài , rất hợp để nấu canh, hầm xương hoặc kho trứng . Thịt có vị ngọt tự nhiên, ăn dai nhẹ, không ngấy, lại rẻ, là phần “bình dân mà ngon” trong bữa cơm Việt.

5. Thịt vai

Phần này có tỷ lệ nạc, mỡ cân đối , nên khi xay làm chả, nem, giò hoặc thịt viên đều cho độ dẻo và thơm đặc trưng. Các món như thịt xào ớt, thịt xá xíu, chả viên, há cảo hoặc bánh bao nhân thịt đều lấy phần vai làm nguyên liệu chuẩn.

6. Chân giò

Chân giò chia thành chân trước và chân sau :

- Chân trước: nhiều nạc, da dày, nhiều gân và collagen, rất hợp để hầm thuốc bắc, kho tàu hoặc nấu giả cầy.

- Chân sau: da dày hơn, kết dính nhiều mô, thích hợp nấu đông hoặc hầm lâu để lấy nước ngọt và chất bổ.

7. Sườn lợn

Còn gọi là ngũ hoa sườn , nằm dọc theo sống lưng. Thịt dày, mềm và thơm , chứa nhiều protein, sắt, kẽm và vitamin B1 , rất tốt cho sức khỏe. Phần sườn non với lớp sụn trắng giòn giòn, được ưa chuộng để chiên chua ngọt, nấu canh hoặc hấp cơm.

Ăn thịt ngon, nhưng phải ăn đúng cách

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, thịt lợn ngon nhất là khi được luộc hoặc hấp , bởi nhiệt độ thấp giúp giữ nguyên vitamin và hạn chế sinh ra chất độc . Ngược lại, các món rán, chiên, nướng tuy hấp dẫn nhưng nếu ăn thường xuyên có thể tăng nguy cơ ung thư, rối loạn mỡ máu và thừa cân .

Khi chế biến, nên cắt lát mỏng, xào nhanh tay ở lửa lớn hoặc ướp bột nhẹ để thịt giữ nước, giảm thất thoát dinh dưỡng . Nếu nấu canh, đừng chỉ uống nước, hãy ăn cả thịt , vì phần đạm quý nằm chủ yếu trong thớ thịt.

Thịt lợn là món ăn quen thuộc trong mọi gia đình Việt, nhưng ngon hay độc lại nằm ở cách chọn và cách nấu. Ăn ít dầu, ít muối, chọn phần thịt phù hợp, bạn sẽ thấy con lợn không chỉ là món ăn dân dã mà còn là cả một “kho báu dinh dưỡng” nếu biết tận dụng đúng cách.

Nguồn và ảnh: QQ