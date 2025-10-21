Điều gì xảy ra với cơ thể nếu ăn đường chỉ đen trên lưng tôm?

Tôm là một trong những loại thực phẩm được ưa chuộng nhờ hương vị thơm ngon và hàm lượng dinh dưỡng cao. Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, nếu không được chế biến đúng cách, tôm có thể trở thành nguồn gây hại do chứa nhiều vi sinh vật, trứng ký sinh trùng và chất bẩn trong hệ tiêu hóa.

PGS Thịnh cho biết, cơ thể tôm chia làm hai phần chính là đầu và thân. Phần đầu là khoang rỗng, có vỏ cứng bao bọc, bên trong chứa hầu hết các cơ quan quan trọng như hệ thần kinh, hệ tiêu hóa, bài tiết và hô hấp.

Trong đó, hệ tiêu hóa gồm dạ dày và ruột - hai bộ phận thường bị bỏ qua khi sơ chế tôm nhưng là nơi tập trung nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Dạ dày tôm nằm ngay trong đầu, là nơi chứa thức ăn sau khi tôm kiếm mồi.

Với đặc tính là loài ăn tạp, thức ăn của tôm rất đa dạng, gồm tảo, côn trùng, xác động vật, thực vật phân hủy và cả ấu trùng ký sinh trùng. Điều này khiến dạ dày của tôm dễ tích tụ vi khuẩn và các chất bẩn có hại cho con người.

Tôm là một trong những loại thực phẩm được ưa chuộng.

Bên cạnh đó, ruột tôm là đường ống nhỏ chạy dọc theo lưng, thường thấy dưới dạng chỉ đen. Sau khi thức ăn được tiêu hóa tại dạ dày, phần còn lại sẽ chuyển xuống ruột – nơi tập trung chất thải. Nếu không được loại bỏ, ruột tôm làm món ăn sẽ có vị đắng, giảm chất lượng và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

Mặc dù vậy, phần đầu tôm cũng chứa bộ phận rất bổ dưỡng là gạch tôm – chất có màu xám đen khi sống, chuyển sang nâu đỏ khi nấu chín, thơm ngon, béo bùi và giàu dinh dưỡng. Gạch tôm nằm ngay sát vỏ đầu, gần dạ dày, nên khi sơ chế cần thao tác cẩn thận để giữ được phần này.

Ngoài ra, thịt ở đầu tôm tuy không nhiều bằng thân nhưng cũng chiếm khoảng 25-30% trọng lượng phần đầu, hoàn toàn có thể tận dụng khi chế biến. Với tôm kích cỡ lớn, các bà nội trợ có thể bóc một bên đầu tôm để lấy dạ dày ra, sau đó gắn lại như cũ nhằm giữ nguyên hình dáng con tôm, vừa đẹp mắt vừa an toàn.

Riêng với tôm nhỏ, chuyên gia khuyến cáo có thể để nguyên đầu khi nấu, nhưng khi ăn cần loại bỏ dạ dày ở đầu và rút ruột ở lưng để tránh tiêu thụ các chất bẩn có trong hệ tiêu hóa.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh nhấn mạnh, tôm là thực phẩm quý, dễ chế biến và rất giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, người nội trợ cần đảm bảo chọn tôm tươi, sơ chế kỹ và nấu chín hoàn toàn để tránh nguy cơ ngộ độc từ tôm hư hỏng hoặc nhiễm vi sinh vật . Việc xử lý sạch hệ tiêu hóa của tôm không chỉ giúp món ăn ngon hơn mà còn an toàn hơn cho sức khỏe gia đình.