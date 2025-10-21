Ngày càng nhiều người tử vong vì suy thận, bác sĩ khuyên: Chớ dại đụng nhiều 5 loại rau này

Thận là “bộ lọc” quan trọng giúp cơ thể loại bỏ độc tố và duy trì cân bằng nước - điện giải. Tuy nhiên, ít ai biết rằng một số loại rau quen thuộc trong bữa cơm hàng ngày, nếu ăn sai cách hoặc quá nhiều, lại có thể khiến thận “kêu cứu”. Dưới đây là 5 loại rau được các chuyên gia cảnh báo cần đặc biệt lưu ý.

1. Cần tây

Cần tây giàu chất xơ, vitamin và có tác dụng hạ huyết áp, thanh nhiệt. Tuy nhiên, loại rau này chứa hàm lượng axit oxalic (oxalat) khá cao. Khi vào cơ thể, oxalat kết hợp với canxi tạo thành tinh thể oxalat canxi, nguyên nhân hình thành sỏi thận.

Với người có tiền sử sỏi thận hoặc chức năng thận yếu, việc ăn quá nhiều cần tây có thể khiến tình trạng nặng hơn. Các chuyên gia khuyên chỉ nên ăn xen kẽ với các loại rau khác, không nên ăn đơn điệu hoặc thường xuyên .

2. Rau chân vịt

Rau chân vịt chứa nhiều sắt, vitamin A, C và chất xơ, song cũng là loại rau giàu oxalat bậc nhất . Ăn quá nhiều dễ khiến canxi bị “khóa” lại, không hấp thụ được, lâu ngày tạo sỏi trong thận hoặc bàng quang.

Để giảm độc tố, nên trụng rau bằng nước sôi rồi bỏ nước đầu trước khi xào hoặc nấu canh. Đồng thời, đừng ăn rau chân vịt liên tục nhiều ngày liền, hãy thay đổi thực đơn bằng các loại rau ít oxalat như bắp cải, mướp, bí đao.

3. Củ niễng

Loại rau này có vị thanh, giòn, thường được ưa chuộng trong các món xào. Tuy nhiên, trong củ niễng chứa lượng lớn oxalat và oxalat canxi khó hòa tan , dễ tạo sỏi thận. Hơn nữa, loại rau này có tính hàn, người thận yếu hoặc thể trạng lạnh nếu ăn nhiều có thể thấy tiểu ít, đau lưng, mỏi mệt.

Trước khi chế biến, nên luộc sơ để giảm oxalat , và chỉ ăn lượng vừa phải, đặc biệt tránh ăn thường xuyên trong mùa lạnh.

4. Khổ qua (mướp đắng)

Khổ qua nổi tiếng với tác dụng thanh nhiệt, giải độc, hỗ trợ hạ đường huyết. Song trong khổ qua có chứa quinine và oxalat , hai chất này nếu nạp quá nhiều sẽ kích thích thận, gây tổn thương tế bào thận .

Đặc biệt, người có cơ địa lạnh, hay đau lưng, tiểu đêm nhiều không nên ăn thường xuyên vì khổ qua có tính hàn, dễ làm giảm dương khí, ảnh hưởng đến chức năng thận. Nên ăn ở mức vừa phải, kết hợp với thực phẩm ấm như gừng hoặc thịt nạc.

5. Các loại đậu

Đậu cung cấp nhiều protein thực vật , rất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, ăn quá nhiều đạm thực vật lại khiến thận phải làm việc quá sức để lọc bỏ chất thải nitơ sinh ra trong quá trình chuyển hóa.

Đối với người bị suy thận, viêm cầu thận hoặc tiểu đạm , việc ăn quá nhiều đậu, giá, đậu que… có thể khiến bệnh tình nặng thêm. Cách tốt nhất là ăn cân đối , kết hợp với rau củ ít đạm, và nên tham khảo ý kiến bác sĩ dinh dưỡng nếu đang mắc bệnh thận.

Các bác sĩ khẳng định, không có loại rau nào “xấu tuyệt đối”, vấn đề nằm ở cách ăn và lượng ăn . Khi biết cân đối dinh dưỡng, chế biến đúng cách và lắng nghe cơ thể, bạn vẫn có thể tận dụng giá trị dinh dưỡng của rau mà không gây tổn thương cho thận .

Nguồn và ảnh: kepuchina.cn