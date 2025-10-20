5 thay đổi ở môi đang CHỈ ĐIỂM ung thư dù nhiều người "không thèm để ý"

Đôi môi không chỉ là điểm nhấn của khuôn mặt mà còn là “tấm gương” phản chiếu tình trạng sức khỏe bên trong cơ thể. Nhiều người chỉ chú ý đến môi khi khô, nứt nẻ hay thâm xỉn vì lý do thẩm mỹ, nhưng ít ai biết rằng những thay đổi nhỏ ở môi đôi khi lại là dấu hiệu cảnh báo sớm của các bệnh nguy hiểm, thậm chí là ung thư. Nếu bạn nhận thấy 5 biểu hiện dưới đây, tuyệt đối đừng chủ quan:

1. Vết loét dai dẳng, khó lành

Một vết loét nhỏ ở môi nhưng kéo dài hơn 2 tuần, rớm máu hoặc đau rát dai dẳng là dấu hiệu điển hình của ung thư môi hoặc ung thư khoang miệng. Khối u ác tính làm rối loạn quá trình tái tạo mô, khiến vết thương mãi không khép miệng. Đặc biệt nếu vết loét có bờ cứng, sần hoặc lan rộng ra mép, khả năng ác tính rất cao.

Ảnh minh họa

Khác với loét miệng thông thường do nóng trong hay trầy xước, loét do ung thư thường không giảm khi nghỉ ngơi, súc miệng bằng nước muối hay bôi thuốc.

2. Mảng trắng hoặc mảng đỏ nổi ở môi

Các mảng trắng gọi là leukoplakia và mảng đỏ gọi là erythroplakia thường được xem là tổn thương tiền ung thư. Khi các tế bào biểu mô trên môi hoặc niêm mạc miệng bắt đầu biến đổi, chúng tạo ra những vùng màu khác lạ, thường sần nhẹ hoặc dày lên.

Mảng trắng do nấm hoặc do kích ứng thường biến mất sau vài ngày, còn mảng do tiền ung thư tồn tại lâu, khó bong và có xu hướng lan rộng. Nếu thấy vùng màu đỏ tươi hoặc trắng đục kéo dài hơn hai tuần, nên đi khám chuyên khoa để sinh thiết sớm.

3. Môi dễ chảy máu bất thường

Môi bình thường là vùng da rất bền và đàn hồi. Nếu chỉ một va chạm nhỏ đã khiến môi chảy máu, hoặc bạn thấy máu rỉ ra không rõ nguyên nhân, có thể cấu trúc mạch máu bên trong đã bị phá vỡ. Đây là dấu hiệu thường gặp trong các khối u ác tính vùng môi.

Chảy máu do ung thư khác với viêm nướu hay nứt môi khô ở chỗ: máu ra tự phát, không do cắn hoặc va chạm mạnh, kèm cảm giác đau sâu, sưng nhẹ quanh khu vực. Nếu tình trạng này lặp lại, hãy đi khám ngay.

Ảnh minh họa

4. Xuất hiện u cục hoặc chỗ cứng bất thường

Một khối cứng, nổi gồ hoặc chỗ lõm nhỏ ở môi là dấu hiệu đáng chú ý. Ung thư môi thường bắt đầu bằng một u nhỏ, bờ rõ, cứng khi chạm và cố định, không di động. Khi nói hoặc cười, phần môi có thể bị lệch nhẹ.

U lành như u mỡ hoặc nang bã nhờn thường mềm và di động dễ, còn u ác tính thì dính chặt vào mô, không đau ở giai đoạn đầu nhưng ngày càng lớn lên. Bất kỳ khối cục nào không biến mất sau hai tuần đều cần kiểm tra.

5. Môi đổi màu rõ rệt, xuất hiện đốm đen hoặc vàng da quanh môi

Những đốm đen mới xuất hiện, tăng kích thước hoặc không đều màu có thể là dấu hiệu của ung thư tế bào sắc tố. Đây là dạng ung thư da hiếm nhưng rất ác tính khi nằm ở vùng môi. Ngoài ra, khi gan tổn thương, lượng bilirubin trong máu tăng cao khiến môi và da quanh miệng ngả vàng. Ung thư gan hoặc thận giai đoạn tiến triển đều có thể gây tình trạng này.

Ảnh minh họa

Nếu bạn chỉ bị thâm môi nhẹ do ánh nắng hoặc thiếu nước, màu thường đều và giảm dần khi chăm sóc. Còn đốm đen hoặc vàng kéo dài, không đổi màu dù dưỡng hay nghỉ ngơi thì cần kiểm tra chức năng gan và sinh thiết da.

Nguồn và ảnh: Zhihu, Sohu