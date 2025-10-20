Ung thư tuyến giáp đang ngày càng phổ biến và trẻ hóa nhanh. Theo dữ liệu của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế - Globocan 2022, loại ung thư này đứng thứ 7 trong số các loại ung thư phổ biến trên toàn cầu (khoảng 821.214 ca mắc mới) và nằm trong top 10 loại ung thư thường gặp nhất tại Việt Nam với khoảng hơn 6000 ca mắc mới mỗi năm.

Dù được đánh giá là căn bệnh có tiên lượng sống cao nếu phát hiện sớm, nhưng ung thư tuyến giáp vẫn khiến rất nhiều người “khổ sở”. Không chỉ bởi thường bị phát hiện muộn do không có dấu hiệu rõ ràng ở giai đoạn đầu, mà còn lo lắng khi phẫu thuật sẽ ảnh hưởng tới giọng nói, ngoại hình.

Ung thư tuyến giáp giai đoạn đầu dễ bị bỏ qua do dấu hiệu không rõ ràng hoặc bị xem nhẹ

Để không bỏ lỡ “giai đoạn vàng” điều trị, Ths.Bs Nguyễn Xuân Quang (BVĐK Hồng Ngọc) nhắc nhở có 5 thay đổi ở cổ rất có thể là dấu hiệu ung thư tuyến giáp mà chúng ta không nên chủ quan:

- Sờ thấy khối u cứng, nổi cộm: Khối u hoặc nhân giáp có thể xuất hiện một bên hoặc cả hai bên cổ.

- Khàn tiếng dai dẳng: Khối u chèn ép hoặc xâm lấn dây thần kinh thanh quản gây thay đổi giọng nói kéo dài.

- Khó nuốt, vướng họng: Cảm giác nuốt khó, nghẹn liên tục do u chèn ép thực quản.

- Hạch cổ sưng to, bất thường: Các hạch bạch huyết vùng cổ sưng, cứng, không đau, là dấu hiệu cần được kiểm tra để loại trừ nguy cơ di căn.

- Đau vùng cổ trước không rõ nguyên nhân: Cảm giác đau âm ỉ, đôi khi lan lên tai.

Phẫu thuật là phương pháp điều trị then chốt đối với ung thư tuyến giáp. Một số trường hợp khối u tuyến giáp lành tính có kích thước quá lớn, vị trí đặc biệt hay yêu cầu của bệnh nhân thì vẫn có chỉ định phẫu thuật.

Nhưng trên thực tế, có rất nhiều trường hợp lo lắng vì khối u nhưng do dự mãi chưa dám mổ vì sợ ảnh hưởng tới ngoại hình. Bởi đây không chỉ là vấn đề thể chất, còn tác động không nhỏ tới tâm lý, công việc và nhiều mặt khác trong cuộc sống. Về cơ bản, có 3 đường phẫu thuật ung thư tuyến giáp như sau:

- Đường mổ ở cổ

Đây là đường mổ truyền thống, là mổ mở ngang vùng cổ. Có ưu điểm phẫu trường rộng, thao tác nhanh, phù hợp với mọi kích thước u và các trường hợp phức tạp. Nhưng hạn chế là để lại sẹo lớn, ngay cả khi mổ nội soi vẫn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới thẩm mỹ.

Để lại sẹo xấu xí là nỗi lo chung của những người mắc ung thư tuyến giáp

“Da của người châu Á dễ để lại sẹo lồi, sẹo thâm dù đã khâu thẩm mỹ. Nhiều người còn cảm giác ngứa, rát dù ca mổ thành công và khối u đã được lấy sạch” - bác sĩ Quang chia sẻ thêm.

- Đường mổ nách/vú

Với đường mổ này, có thể thực hiện mổ nội soi hoặc phẫu thuật với robot hỗ trợ. Vết rạch được thực hiện ở các vị trí xa tuyến giáp như nách, ngực hoặc quầng vú. Ưu điểm là giúp giấu được sẹo, xử lý được u lớn.

Còn nhược điểm là đường tiếp cận xa, cần bóc tách một lượng mô lành lớn hơn và thường chỉ can thiệp được tùy từng bên của tuyến giáp. Nếu cần mổ ở cả 2 thùy - 2 bên tuyến giáp thì cũng sẽ phải rạch ở cà hai bên nách/vú.

- Đường mổ ở miệng

Đây là phương pháp phẫu thuật nội soi xâm lấn tối thiểu trong điều trị u tuyến giáp. Bác sĩ sẽ đưa dụng cụ nội soi qua các vết rạch siêu nhỏ tại niêm mạc môi dưới (tiền đình miệng).

Phẫu thuật nội soi qua tiền đình miệng giúp tăng hiệu quả thẩm mỹ trong điều trị ung thư tuyến giáp

“Phương pháp này đảm bảo cả 3 yếu tố: loại bỏ triệt để khối u, bảo tồn chức năng và đảm bảo yếu tố thẩm mỹ. Giúp tiếp cận tuyến giáp từ khoảng cách ngắn, làm sạch cả 2 bên mà không để lại sẹo. Đồng thời ít xâm lấn, hạn chế tổn thương dây thanh và tuyến cận giáp. Nhờ đó, bệnh nhân được bảo toàn giọng nói, hô hấp và thẩm mỹ” - bác sĩ Quang đánh giá.

Tuy nhiên, không thể vì ỷ lại vào công nghệ hiện đại mà chủ quan với thay đổi của cơ thể, dẫn tới bỏ lỡ giai đoạn sớm - điều trị hiệu quả cao của ung thư tuyến giáp. Cần khám sức khỏe định kỳ và khám ngay khi có bất thường. Lựa chọn phương pháp phẫu thuật dựa trên đánh giá từ bác sĩ và nhu cầu cá nhân mới phù hợp, không phải ai cũng như ai.