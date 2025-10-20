Tình dục không chỉ là một phần của hạnh phúc cá nhân, mà còn đóng vai trò quan trọng trong sự tiến hóa của loài người. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đăng tải trên tạp chí PNAS (Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ) cho thấy những người chưa từng có đời sống tình dục trong suốt cuộc đời (tức “người vô tính”) không chỉ khác biệt về mặt tâm lý mà còn mang dấu ấn rõ rệt về xã hội, sinh học và thậm chí là di truyền học .

Nghiên cứu dựa trên dữ liệu của gần 400.000 người Anh từ 39 đến 73 tuổi , phát hiện những người chưa từng có quan hệ tình dục thường có trình độ học vấn cao hơn , ít hút thuốc, ít uống rượu nhưng lại cảm thấy cô đơn, lo âu và ít hạnh phúc hơn so với nhóm còn lại.

Khi phân tích hơn 250 đặc điểm sức khỏe, tâm lý và hành vi , nhóm nghiên cứu phát hiện 148 đặc điểm có liên quan rõ rệt đến việc không có quan hệ tình dục, trong đó 35 đặc điểm có thể giải thích trực tiếp hiện tượng này.

Đáng chú ý, nhóm này ít sử dụng điện thoại di động , hiếm khi thăm hỏi bạn bè, người thân , và thường thiếu các mối quan hệ thân mật . Họ cũng báo cáo mức độ căng thẳng, cô đơn và trầm cảm cao hơn , cho thấy sự gắn kết giữa hạnh phúc và đời sống tình dục là vô cùng chặt chẽ.

Ngoài ra, những người không có hoạt động tình dục thường có lực tay yếu hơn , phải đeo kính sớm hơn , và ở nam giới, các yếu tố như chỉ số thể lực, thu nhập, mức độ sử dụng điện thoại, hay khả năng duy trì mối quan hệ đều liên quan mật thiết đến hiện tượng “vô tính hành vi”.

Nghiên cứu còn cho thấy yếu tố xã hội và môi trường đóng vai trò quan trọng. Ở nam giới, tình trạng sống tại khu vực có ít phụ nữ hơn làm tăng khả năng không có đời sống tình dục. Cả nam và nữ sống ở vùng có chênh lệch thu nhập cao (thể hiện qua chỉ số Gini) cũng dễ rơi vào nhóm này hơn.

Theo nhóm tác giả, yếu tố di truyền chiếm khoảng 17% ở nam giới và 14% ở nữ giới trong việc quyết định hành vi vô tính. Trong quá trình phân tích toàn bộ bộ gen (GWAS), họ phát hiện một vị trí gen trên nhiễm sắc thể số 1 có liên quan đáng kể đến hiện tượng này.

Đáng nói hơn, tần suất của gen liên quan đến hành vi “vô tính” này đã giảm mạnh trong suốt 12.000 năm qua , từ 87% (cách đây 10.000-12.000 năm) xuống còn 56% trong 2.000 năm trở lại đây cho thấy tự nhiên đang “loại bỏ” gen này vì nó không mang lại lợi thế tiến hóa.

Một phát hiện gây bất ngờ là: những người có gen di truyền giúp họ thông minh hơn, học cao hơn, địa vị xã hội tốt hơn lại có xu hướng sống không tình dục cao hơn . Các nhà khoa học mô tả nhóm người này mang đặc trưng: nội tâm, đeo kính từ sớm, thành tích học tập tốt, thể chất yếu, ít giao tiếp xã hội, ít uống rượu, ít hút thuốc, đúng với hình ảnh “mọt sách” trong văn hóa đại chúng.

Khi so sánh với nhóm đã từng có quan hệ tình dục nhưng chưa có con , nhóm “vô tính hành vi trọn đời” cho thấy mức độ cô đơn và buồn bã cao hơn rõ rệt .

Dù nghiên cứu đã chỉ ra nhiều mối liên hệ thú vị, các chuyên gia nhấn mạnh: đây chỉ là mối tương quan, không phải nguyên nhân - kết quả . Hành vi tình dục chịu ảnh hưởng đồng thời của di truyền, môi trường, văn hóa và các yếu tố xã hội , không thể quy về một nguyên nhân duy nhất.

