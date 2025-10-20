Người Việt đang ăn quá ít rau?

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), người trưởng thành nên ăn ít nhất 400g rau, quả mỗi ngày. Tuy nhiên, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), người Việt mới đạt khoảng 231g. Vì thế, người Việt mỗi bữa ăn nên thêm rau củ với nhiều màu sắc như xanh, đỏ, vàng, tím để cung cấp đa dạng dưỡng chất và chất chống oxy hóa tự nhiên, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn mỗi ngày.

Cũng theo HCDC, một bữa ăn lành mạnh phải đáp ứng đủ bốn nhóm thực phẩm chính để cơ thể được nuôi dưỡng toàn diện.

- Nhóm tinh bột như cơm, bún, khoai hay ngô cung cấp năng lượng cho hoạt động hằng ngày.

- Nhóm đạm từ thịt, cá, trứng, đậu, sữa giúp xây dựng và tái tạo tế bào.

- Nhóm chất béo lành mạnh từ dầu thực vật, hạt và mỡ cá hỗ trợ hấp thu vitamin.

- Và cuối cùng là nhóm rau, củ, quả tươi là nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa.

Trong nhịp sống bận rộn, nhiều người có xu hướng phụ thuộc vào thực phẩm chế biến sẵn, ăn uống lặp lại và lãng phí. Để bữa ăn vẫn đầy đủ dinh dưỡng mà không tốn kém, mỗi gia đình nên lập thực đơn theo tuần - cách đơn giản giúp cân đối khẩu phần, tiết kiệm thời gian và chi phí. Khi mua sắm, nên chọn thực phẩm tươi ngon, đúng mùa, có nguồn gốc rõ ràng và chỉ mua lượng vừa đủ dùng.

Trong chế biến, nên ưu tiên các phương pháp giữ được hương vị tự nhiên và giá trị dinh dưỡng như hấp, luộc, nấu canh; hạn chế chiên rán nhiều dầu mỡ và tuyệt đối không dùng lại dầu ăn đã qua sử dụng.

Tổ chức bữa ăn gia đình cân đối, đủ dinh dưỡng và tiết kiệm không chỉ là hành động chăm sóc sức khỏe mà còn là cách vun đắp tình cảm, tạo nên thói quen sống lành mạnh.

Mỗi gia đình hãy bắt đầu bằng những thay đổi nhỏ nhưng thiết thực: ăn đủ bốn nhóm thực phẩm, tăng cường rau củ, nấu vừa đủ khẩu phần, tránh lãng phí và cùng nhau thưởng thức bữa cơm nhà ấm áp mỗi ngày.



