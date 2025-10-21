Người phụ nữ 29 tuổi suy thận sau khi ăn mì kiểu "quen thuộc"

Hiện nay, nhiều gia đình có thói quen nấu sẵn hoặc mua đồ ăn rồi cất giữ trong tủ lạnh để dùng dần. Tuy nhiên, không phải thực phẩm nào cũng có thể bảo quản lâu và việc chủ quan với những món ăn để qua đêm đôi khi lại trở thành hiểm họa cho sức khỏe.

Mới đây, một trường hợp tại Chiết Giang (Trung Quốc) đã khiến dư luận lo ngại.

Chị Trương, 29 tuổi, sau giờ làm đã mua 3 suất mì để ăn dần. Cô chỉ dùng hết một phần, còn lại cất vào tủ lạnh. Ba ngày sau, vì tiết kiệm, chị lấy phần mì còn thừa ra, đun nóng lại rồi ăn tiếp dù nhận thấy mì có mùi lạ.

Ngay sau bữa ăn, chị bắt đầu bị đau bụng dữ dội, tiêu chảy liên tục. Gia đình lập tức đưa chị đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Ảnh minh hoạ.

Kết quả thăm khám cho thấy bệnh nhân bị ngộ độc axit bongkrekic – một loại độc tố hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm, thường sinh ra khi thực phẩm như mì, bún, miến bị nhiễm vi khuẩn và ngâm trong nước, gia vị trong thời gian dài. Loại độc tố này có thể tấn công gan, thận, não, tim, tỉ lệ tử vong có thể lên đến 100% nếu không được cấp cứu kịp thời.

Các bác sĩ buộc phải tiến hành lọc máu, thay huyết tương liên tục để duy trì sự sống cho chị Trương. May mắn, sau nhiều ngày điều trị, chức năng gan và thận của bệnh nhân đã dần hồi phục.

Bác sĩ Lục Nguyên Cường, Bệnh viện trực thuộc Đại học Y Chiết Giang, cho biết: "Trường hợp này xuất phát từ việc bệnh nhân mua phải thực phẩm đã nhiễm khuẩn, sau đó lại bảo quản trong môi trường không phù hợp. Chính điều này đã tạo điều kiện để vi khuẩn sinh ra độc tố gây ngộ độc nặng". Ông đồng thời nhấn mạnh rằng khi thực phẩm có mùi bất thường, người dân tuyệt đối không nên tiếp tục sử dụng.

Thực tế, không ít người có tâm lý tiết kiệm, ngại bỏ đi đồ ăn còn thừa. Tuy nhiên, đối với các loại thực phẩm chế biến sẵn như bún, mì, miến, cơm trộn nước sốt,… chỉ cần để lâu trong tủ lạnh hoặc tái sử dụng sau nhiều ngày đều tiềm ẩn nguy cơ nhiễm độc tố.

Đáng nói, hiện chưa có thuốc giải đặc hiệu cho ngộ độc axit bongkrekic. Việc điều trị chủ yếu dựa vào lọc máu, hỗ trợ gan, thận và các cơ quan nội tạng khác.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thức ăn thừa chỉ nên được bảo quản trong hộp kín và cất vào tủ lạnh ngay sau bữa ăn, tránh để ở nhiệt độ phòng quá lâu. Thời gian sử dụng an toàn thường chỉ kéo dài trong vòng 1 - 2 ngày và nếu thực phẩm có dấu hiệu đổi màu, mùi vị bất thường thì cần loại bỏ ngay. Việc hâm đi hâm lại nhiều lần cũng không đảm bảo an toàn vì vi khuẩn vẫn có thể tồn tại và phát triển.

Theo các chuyên gia, ngoài mì, những thực phẩm không nên hâm lại bao gồm:

Trứng

Trứng là nguồn cung cấp protein dồi dào nhưng lại nằm trong danh sách thực phẩm không nên hâm nóng. Việc làm nóng lại trứng không chỉ phá vỡ cấu trúc dinh dưỡng mà còn khiến lượng protein trong trứng sản sinh nhiều độc tố hơn, gây hại cho hệ tiêu hóa.

Cơm

Cơm là món ăn phổ biến hầu như xuất hiện mỗi ngày trong bữa ăn. Trong gạo sống tồn tại một số loại vi khuẩn ở dạng bào tử có khả năng sống sót ngay cả khi đã nấu chín. Khi cơm được hâm lại, vi khuẩn dễ dàng sinh sôi và tạo độc tố. Các độc tố này là nguyên nhân gây tiêu chảy và nôn ói, theo thehealthsite.com.

Cải bó xôi

Ảnh minh hoạ.

Loại rau này chứa nhiều nitrat và sắt, rất tốt cho sức khỏe khi ăn tươi hoặc vừa chế biến xong. Tuy nhiên, khi hâm lại, nitrat có thể chuyển hóa thành nitrit và các hợp chất gây ung thư, tác động tiêu cực đến các mô trong cơ thể.

Thịt gà

Ảnh minh hoạ.

Thịt gà vốn giàu protein nhưng khi hâm nóng lại có thể bị biến đổi cấu trúc protein, khiến cơ thể khó tiêu hóa hơn.

Khoai tây

Khoai tây là loại củ bổ dưỡng nhưng khi được hâm nóng, không chỉ mất đi một phần giá trị dinh dưỡng mà còn mất năng lượng sống. Ăn khoai tây hâm lại sẽ không còn mang lại hiệu quả tốt như khi ăn ngay sau khi nấu chín.

Nấm

Nấm là thực phẩm cần được sử dụng trong ngày, không nên hâm lại. Khi bị làm nóng lần thứ hai, nấm có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa và trong một số trường hợp còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tim mạch.

Việc lựa chọn ăn ngay sau khi chế biến, bảo quản đúng cách và hạn chế hâm nóng những thực phẩm kể trên là cách bảo vệ sức khỏe hiệu quả.

Việc tiêu thụ thực phẩm tươi mới luôn là lựa chọn tốt nhất, không chỉ giúp giữ nguyên dưỡng chất mà còn đảm bảo năng lượng sống cho cơ thể. Nếu cần bảo quản thực phẩm, nên chia thành từng phần vừa ăn, giữ ở nhiệt độ thích hợp và sử dụng trong thời gian ngắn nhất có thể. Với những loại thực phẩm như cơm, trứng, cải bó xôi, thịt gà, khoai tây và nấm, việc hâm nóng cần được hạn chế tối đa hoặc tốt nhất là tránh hoàn toàn.