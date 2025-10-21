Cô gái 26 tuổi hoảng hốt vì buồng trứng "già" như người 45 tuổi, bác sĩ tức giận: "Sao giờ mới đến?"

Vài ngày trước, một cô gái 26 tuổi họ Trương buồn bã đến khám tại khoa Phụ sản Bệnh viện Đa khoa Nam Kinh số 1 (Giang Tô, Trung Quốc). Cô đi khám vì kinh nguyệt đã biến mất 5 tháng, hay mệt mỏi và mất ngủ, dễ tức giận. Trưởng khoa Sản phụ khoa Lý Ngọc Quyên của bệnh viện nghe xong liền tức giận hỏi: "Mất kinh tận 5 tháng tại sao bây giờ mới chịu đến khám?".

Cô Trương thật thà kể rằng mình chưa từng đi khám phụ khoa nên xấu hổ. Hơn nữa, cô luôn cảm thấy kỳ kinh nguyệt rất phiền phức, trước kia kinh nguyệt đều nhưng bỗng nhiên thất thường kèm đau dữ dội mỗi khi tới tháng. Gần đây cô mới có bạn trai nên quyết định đi khám một lần "cho biết".

Điều cô Trương không ngờ tới là kết quả kiểm tra nghiêm trọng hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Bác sĩ Lý cho biết, nồng độ hormone kích thích nang trứng (FSH) của cô Trương cao bất thường, buồng trứng đã suy giảm nghiêm trọng, tương đương với phụ nữ 45 tuổi. Nói cho dễ hiểu, cô bị suy buồng trứng sớm nghiêm trọng, giống như đang bước vào giai đoạn mãn kinh sớm ở tuổi 26. Cô òa khóc nức nở trong hối hận.

Những điều quan trọng cần biết về suy buồng trứng sớm

Theo bác sĩ Lý Ngọc Quyên: "Chức năng buồng trứng của phụ nữ bình thường sẽ bắt đầu suy giảm khi họ khoảng 45 đến 50 tuổi, tức là khi mãn kinh. Còn nếu các chức năng của buồng trứng suy giảm hoặc ngừng hoạt động trước 40 tuổi thì được gọi là suy buồng trứng sớm".



Các dấu hiệu thường gặp của suy buồng trứng sớm có thể xuất hiện âm thầm rồi rõ dần theo thời gian, bao gồm:

- Kinh nguyệt rối loạn: Chu kỳ ngắn hoặc dài bất thường, lượng kinh giảm dần, thậm chí mất kinh nhiều tháng liên tiếp.

- Triệu chứng mãn kinh sớm: Bốc hỏa, đổ mồ hôi về đêm, khó ngủ, khô âm đạo, giảm ham muốn tình dục.

- Thay đổi tâm trạng: Dễ cáu gắt, buồn bã, lo âu, thậm chí trầm cảm nhẹ.

- Da và tóc xấu đi: Da khô, nhăn sớm, tóc dễ gãy rụng do thiếu estrogen.

- Khó tập trung và hay quên: Hormone giảm khiến khả năng nhận thức và trí nhớ bị ảnh hưởng.

- Mệt mỏi, giảm năng lượng sống: Cảm giác uể oải, thiếu sức sống dù không làm việc nặng.

Bà cảnh báo rằng ngày càng có nhiều chị em rơi vào tình trạng suy buồng trứng sớm. Nếu gặp từ 2 dấu hiệu trở lên hoặc chỉ cần rối loạn kinh nguyệt quá 2 tháng thì phải đi khám ngay, đặc biệt là kiểm tra buồng trứng và hormone.

Bà cảnh báo thêm về tác hại của suy buồng trứng sớm như sau: "Trên thực tế, nhiều người chỉ biết suy buồng trứng sớm ảnh hưởng đến khả năng sinh sản mà không hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của nó. Nếu không được điều trị kịp thời, tình trạng này không chỉ gây khó thụ thai hoặc vô sinh mà còn làm giảm ham muốn, gây đau khi quan hệ, tăng nguy cơ mắc bệnh phụ khoa và ung thư. Cơ thể cũng dễ suy giảm miễn dịch, lão hóa nhanh, loãng xương, rối loạn lipid, bệnh tim mạch. Nhiều phụ nữ còn rơi vào trầm cảm, rối loạn cảm xúc, mất ngủ và suy giảm trí nhớ sớm".

Bác sĩ nhắc nhở cận trọng với sự "biến mất" của kinh nguyệt

Như đã nói, rối loạn kinh nguyệt - đặc biệt là mất kinh là triệu chứng quan trọng của suy buồng trứng sớm. Bác sĩ Lý Ngọc Quyên cũng nhân trường hợp của cô Trương để nhắc nhở rằng tình trạng suy buồng trứng sớm ngày càng phổ biến, trẻ hóa nhanh phần lớn là do lối sống. Nhất là những thói xấu như: thức khuya thường xuyên, căng thẳng kéo dài, ăn uống thất thường, chế độ ăn quá nhiều dầu mỡ/thịt chế biến, nạo phá thai nhiều lần.

Ngoài suy buồng trứng sớm, việc mất kinh kéo dài trên 3 tháng cũng có thể là dấu hiệu của rối loạn nội tiết, u tuyến yên, buồng trứng đa nang hoặc thậm chí là mang thai ngoài ý muốn. Nếu để lâu, cơ thể thiếu hụt hormone nữ sẽ gây loãng xương, lão hóa sớm, giảm ham muốn, nguy cơ vô sinh và bệnh tim mạch, thậm chí là các biến chứng nguy hiểm tính mạng.

Vì vậy bà khuyên: "Nếu kinh nguyệt trễ hơn 7 ngày trong 3 chu kỳ liên tiếp, hoặc biến mất vài tháng liền, đó là tín hiệu cảnh báo. Càng phát hiện sớm, khả năng bảo vệ chức năng buồng trứng và sức khỏe sinh sản càng cao".

Đồng thời, cần khám sức khỏe và khám phụ khoa định kỳ. Cố gắng xây dựng lối sống lành mạnh, loại bỏ các yếu tố gây hại đến buồng trứng được kể ở trên. Buồng trứng giống như “chiếc đồng hồ sinh học” của phụ nữ - nếu để nó chạy sai nhịp quá lâu, không chỉ tuổi sinh sản mà cả sức khỏe và nhan sắc cũng sẽ bị cuốn trôi theo thời gian.

