Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng, Hội Đông Y Hà Nội, quả lựu chín là loại trái cây giàu dinh dưỡng, có khả năng chống vi khuẩn, chống oxy hóa, hỗ trợ tiêu hóa và thậm chí có thể tẩy giun hiệu quả. Tuy nhiên, việc sử dụng không đúng cách có thể gây ra những hệ lụy nguy hiểm, đặc biệt ở trẻ nhỏ.

Thực tế đã ghi nhận trường hợp trẻ em bị tắc ruột nghiêm trọng sau khi ăn quá nhiều hạt lựu. Do đó, chuyên gia khuyến cáo phụ huynh nên hạn chế cho trẻ nhỏ ăn hạt lựu, thay vào đó nên ép lấy nước để đảm bảo an toàn và vẫn tận dụng được lợi ích dinh dưỡng.

Người lớn có thể ăn hạt lựu, nhưng cần nhai kỹ để tránh rối loạn tiêu hóa. Nước ép từ lựu được đánh giá cao nhờ chứa nhiều axit amin và vi lượng, giúp làm mềm mạch máu, ổn định huyết áp, giảm cholesterol và tăng cường hệ miễn dịch.

Ai nên hạn chế ăn lựu?

Không phải ai cũng phù hợp với loại quả này. Theo lương y Sáng, những người bị viêm dạ dày , sâu răng, gặp các vấn đề răng miệng, đang mắc cúm, bị tiểu đường hay trẻ nhỏ đều nên cẩn trọng khi dùng lựu. Nếu tiêu thụ quá mức có thể gây nóng trong người và làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh lý.

Trong y học cổ truyền, cây lựu là dược liệu quý. Vỏ quả vị chua, chát, tính ôn, được dùng để điều trị nhiều bệnh khác nhau. Các bộ phận từ rễ, hoa, vỏ thân đến vỏ quả lựu đều có thể làm thuốc, tốt nhất là dùng tươi. Nếu dùng khô, cần ngâm nước vài giờ để khôi phục dược tính.

Quả lựu chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe.

Dưới đây là một số bài thuốc dân gian từ lựu được lương y Bùi Đắc Sáng chia sẻ:

Một số bài thuốc từ cây lựu

Tẩy giun sán

Nguyên liệu: 60g rễ lựu tán vụn, 750ml nước.

Cách dùng: Ngâm rễ trong 6 giờ, sắc còn 500ml, chia uống 3 lần cách nhau 30 phút vào sáng sớm.

Trị tiêu chảy, tiểu ra máu

Nguyên liệu: 15g vỏ lựu.

Cách dùng: Sắc 3 lần với nước, cô lại còn 250ml, chia uống 3–4 lần/ngày đến khi khỏi.

Tẩy giun đũa, giun kim, giun tóc

Nguyên liệu: 15g vỏ lựu, 10g hạt cau già, 20g đường cát.

Cách dùng: Sắc 3 lần, cô còn 100ml, pha đường, uống vào buổi tối trước khi ngủ (sau ăn 3 giờ). Dùng liên tục 3 ngày.

Chữa lỵ mãn tính

Nguyên liệu: Vỏ lựu, a giao, đương quy (10g mỗi thứ), hoàng liên, hoàng bá, gừng tươi (5g mỗi thứ), cam thảo bắc.

Cách dùng: Sắc 3 lần, cô còn 250ml, chia 4 lần uống/ngày. Dùng trong 7–10 ngày.

Chữa chảy máu cam

Nguyên liệu: 6g hoa lựu tươi.

Cách dùng: Sắc với 250ml nước còn 100ml, chia 2 lần uống/ngày. Liệu trình 5–7 ngày.

Trị sâu răng

Cách dùng: Dùng vỏ thân hoặc vỏ quả lựu sắc đặc, ngậm ở phía răng sâu.

Hỗ trợ điều trị viêm tiền liệt tuyến

Nguyên liệu: 30g hoa lựu tươi.

Cách dùng: Nấu canh cùng thịt lợn ăn hàng ngày.

Lưu ý khi sử dụng lựu làm thuốc

Người bệnh nên chọn lựu sạch, không hóa chất, lột vỏ phơi khô để dùng dần. Trong quá trình dùng thuốc từ lựu, tuyệt đối kiêng rượu bia. Việc ăn uống khác có thể duy trì như bình thường.

Lựu là loại quả có giá trị cao cả về dinh dưỡng lẫn dược tính. Tuy nhiên, không nên lạm dụng hoặc sử dụng tùy tiện, đặc biệt với trẻ em và người có bệnh lý nền . Chỉ cần dùng đúng cách, đây sẽ là “vị thuốc tự nhiên” quý giá trong đời sống hàng ngày.