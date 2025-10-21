3 thay đổi về cân nặng rất có thể là DẤU HIỆU UNG THƯ, cái đầu tiên nhiều người mừng hơn là sợ

Cân nặng là một chỉ số sức khỏe quan trọng mà ai cũng nên theo dõi. Trong cuộc sống hiện đại, việc giảm cân thường được xem là một thành tựu đáng mừng. Tuy nhiên, nếu sự thay đổi này diễn ra quá nhanh hoặc bất thường, nó có thể là lời cảnh báo thầm lặng từ cơ thể về một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn cả mong đợi: Ung thư.

Dưới đây là 3 thay đổi về cân nặng mà bạn không nên bỏ qua, trong đó có một thay đổi ban đầu dễ bị hiểu lầm là tin tốt.

1. Giảm cân nhanh không rõ nguyên nhân

Đây chính là thay đổi mà nhiều người ban đầu cảm thấy vui mừng, nhất là với nữ giới trẻ tuổi. Bạn nhận thấy quần áo rộng hơn, cơ thể nhẹ nhàng hơn mà không hề thay đổi chế độ ăn uống hay tăng cường tập luyện. Xin đừng chủ quan vì đó có thể là do tác động của ung thư. Thường là mất đi từ 5kg trở lên (hoặc hơn 5% trọng lượng cơ thể) trong vòng 6 -12 tháng mà không cần cố gắng giảm cân hoặc không rõ lý do.

Ảnh minh họa

Tại sao ung thư gây sụt cân?

Tế bào ung thư phát triển nhanh chóng và đòi hỏi nhiều năng lượng hơn tế bào bình thường. Điều này làm tăng tốc độ trao đổi chất của cơ thể (tăng chuyển hóa), đốt cháy nhiều calo hơn. Thêm vào đó, một số khối u giải phóng các chất hóa học làm thay đổi cách cơ thể sản xuất hormone và sử dụng protein.

Đặc biệt, ung thư đường tiêu hóa (như ung thư tụy, dạ dày, thực quản) có thể gây khó nuốt, chán ăn hoặc cản trở khả năng hấp thụ dinh dưỡng của cơ thể, dẫn đến sụt cân nhanh chóng.

2. Tăng cân bất thường

Ngược lại với giảm cân, một số loại ung thư lại dẫn đến tình trạng tăng cân hoặc chướng bụng, vùng bụng to bất thường. Các chuyên gia cảnh báo cần đặc biệt chú ý tới việc tăng cân dù ăn uống ít hoặc không thay đổi thói quen sinh hoạt. Ddi kèm các dấu hiệu như bụng căng chướng, sưng phù mặt, bàn chân hoặc mắt cá chân. Phụ nữ thì càng cần chú ý đến tình trạng chướng bụng hoặc cảm giác nhanh no bất thường kéo dài.

Tại sao ung thư lại gây tăng cân?

Sự tăng cân này không đến từ việc tích tụ mỡ mà chủ yếu là do sự tích tụ dịch lỏng trong cơ thể. Cũng có thể là là do kích thước khối u ngày càng lớn, dẫn đến tăng cân nặng tổng thể và kích thước số đo cơ thể tại chỗ. Đặc biệt chú ý tới:

- Báng bụng (Ascites): Sự tích tụ dịch trong khoang bụng. Đây thường là một dấu hiệu muộn của ung thư buồng trứng, ung thư gan hoặc các loại ung thư đã di căn đến vùng bụng.

Ảnh minh họa

- Phù bạch huyết: Xảy ra khi các hạch bạch huyết (thường bị ảnh hưởng bởi ung thư hạch hoặc ung thư vú) bị tắc nghẽn hoặc bị loại bỏ trong quá trình điều trị, khiến dịch lỏng không thể lưu thông và tích tụ lại ở các chi.

3. Thay đổi khối lượng cơ thể (Mất cơ thay vì mất mỡ)

Đây là một sự thay đổi tinh vi nhưng rất đáng lo ngại, được gọi là Cachexia (suy mòn do ung thư). Tình trạng này khác với việc giảm cân thông thường ở chỗ nó không chỉ là mất mỡ mà còn là mất đi khối lượng cơ bắp quan trọng.

Dấu hiệu cảnh báo là dù cân nặng tổng thể có thể không giảm quá nhanh, nhưng cơ thể trở nên yếu ớt, suy nhược rõ rệt. Khi sờ nắn cảm thấy cơ bắp lỏng lẻo, teo lại. Sức mạnh thể chất suy giảm đáng kể.

Tại sao ung thư khiến cơ bị mất?

Các tế bào ung thư sản xuất các chất hóa học gây viêm hệ thống trong cơ thể. Tình trạng viêm này kích thích cơ thể phá vỡ protein cơ bắp để cung cấp năng lượng và các vật liệu cần thiết cho khối u phát triển. Sự mất cơ nghiêm trọng này là một chỉ số tiên lượng xấu và cần được can thiệp y tế ngay lập tức.

Ảnh minh họa

Cuối cùng, các chuyên gia khuyến cáo rằng bất kỳ sự thay đổi cân nặng không chủ đích, nhanh chóng và kéo dài nào cũng cần được đánh giá bởi bác sĩ. Đừng chủ quan với việc giảm cân nhanh chóng, ngay cả khi bạn cho rằng nó là kết quả của thói quen sinh hoạt. Việc phát hiện sớm thông qua các dấu hiệu tinh tế này là chìa khóa để điều trị ung thư thành công.

Nguồn và ảnh: QQ, Express