Những loại thịt nên ăn vào mùa thu đông

Từ cuối mùa thu, cơ thể có xu hướng cần nhiều năng lượng hơn để giữ ấm. Hệ miễn dịch cũng cần được củng cố để chống lại các bệnh giao mùa như cảm cúm, viêm họng. Chính vì vậy, việc lựa chọn thực phẩm, đặc biệt là các loại thịt nên ăn vào mùa thu đông, đóng vai trò quan trọng. Các món ăn mùa thu đông không chỉ cần cung cấp đủ năng lượng mà còn phải mang lại cảm giác ấm áp, dễ chịu, đồng thời bổ sung các dưỡng chất cần thiết để duy trì sức khỏe tối ưu.

Tại sao cần chọn thịt theo mùa?

Việc lựa chọn thực phẩm, bao gồm cả thịt, theo mùa không chỉ là một nét đẹp văn hóa ẩm thực mà còn có cơ sở khoa học và dinh dưỡng rõ ràng. Mỗi mùa, cơ thể chúng ta có nhu cầu dinh dưỡng khác nhau. Mùa hè cần thực phẩm thanh mát, giải nhiệt; mùa đông cần thực phẩm giữ ấm, nhiều năng lượng. Mùa thu nằm ở giai đoạn chuyển giao, cần sự cân bằng và chuẩn bị cho mùa lạnh hơn.

Thực phẩm theo mùa thường đạt độ tươi ngon, chất lượng cao nhất và hương vị đặc trưng, khi ăn thịt mùa thu phù hợp, bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt. Thêm vào đó, thực phẩm theo mùa thường có sẵn nhiều, do đó giá cả cũng hợp lý hơn. Bên cạnh đó, việc thay đổi các loại thịt nên ăn vào mùa thu giúp chúng ta bổ sung đa dạng các vitamin, khoáng chất và protein khác nhau.

Thịt vịt là một trong những loại thịt được khuyên dùng khi mùa thu đến.

Các loại thịt nên ăn vào mùa thu

Thịt bò bổ dưỡng, tăng cường năng lượng: Thịt bò là nguồn cung cấp protein dồi dào, sắt heme (dễ hấp thụ), kẽm và các vitamin nhóm B. Sắt giúp ngăn ngừa thiếu máu, tăng cường năng lượng, điều rất cần thiết khi thời tiết chuyển lạnh. Protein giúp xây dựng và phục hồi cơ bắp.

Món ăn gợi ý : Bò sốt vang , phở bò, bò hầm khoai tây, bò xào lăn, lẩu bò. Các món này thường dùng kèm gia vị ấm nóng như gừng, sả, hoa hồi, quế, rất phù hợp với tiết trời se lạnh.

Thịt dê/cừu giữ ấm cơ thể, tăng cường sức khỏe: Theo Đông y, thịt dê có tính ấm, vị ngọt, giúp bổ máu, tăng cường sinh lực và giữ ấm cơ thể rất tốt. Thịt cừu cũng tương tự, giàu protein, sắt, kẽm và có hương vị đặc trưng. Đây là những loại thịt rất được ưa chuộng vào mùa lạnh.

Món ăn gợi ý : Lẩu dê, dê nướng chao, cà ri dê, sườn cừu nướng. Các món này thường được chế biến đậm đà với nhiều gia vị cay, nóng để tăng thêm hiệu quả giữ ấm.

Thịt gà ta (gà ác) tăng cường miễn dịch, dễ tiêu hóa: Thịt gà ta (đặc biệt là gà ác) được biết đến là loại thịt ít mỡ, giàu protein, selen và các vitamin nhóm B. Thịt gà ác còn chứa nhiều axit amin thiết yếu, có tác dụng bồi bổ cơ thể, tăng cường sức đề kháng, rất tốt cho người ốm hoặc cần phục hồi sức khỏe trong mùa giao mùa.

Món ăn gợi ý : Gà hầm thuốc bắc, gà tần lá ngải, cháo gà. Những món này không chỉ bổ dưỡng mà còn mang lại cảm giác ấm áp, dễ chịu.

Thịt vịt dinh dưỡng phong phú, chế biến linh hoạt : Mặc dù thịt vịt được cho là có tính hàn (mát) theo Đông y, nhưng khi kết hợp với các gia vị có tính ấm nóng như gừng, sả, ớt, hạt tiêu, nó lại trở thành một món ăn bổ dưỡng, giúp giữ ấm và tăng cường sức khỏe vào mùa thu. Thịt vịt giàu protein, sắt, phốt pho và vitamin B.

Món ăn gợi ý : Vịt om sấu (nếu không quá chua), vịt nấu chao, vịt kho gừng, cháo vịt gừng.

Thịt lợn (ưu tiên phần nạc, ít mỡ) đa năng, dễ kết hợp : Thịt lợn là loại thịt phổ biến nhất, cung cấp protein, vitamin nhóm B và khoáng chất. Để phù hợp với mùa thu, nên chọn các phần thịt nạc, ít mỡ để tránh gây cảm giác ngấy và dễ tiêu hóa hơn.

Món ăn gợi ý : Thịt kho trứng, sườn xào chua ngọt, thịt rang cháy cạnh . Có thể thêm gừng, hành, tỏi, tiêu để tăng tính ấm nóng. Thịt lợn là loại thịt nên ăn vào mùa thu quen thuộc nhưng cần chế biến thông minh.

Nguyên tắc dinh dưỡng khi ăn thịt vào mùa thu

Để tối ưu hóa dinh dưỡng mùa thu và các loại thịt nên ăn vào mùa thu, bạn cần lưu ý.

- Kết hợp rau củ quả theo mùa: Đừng quên bổ sung các loại rau củ quả đặc trưng của mùa thu như bí đỏ, cà rốt, khoai tây, bắp cải, súp lơ... để cân bằng dinh dưỡng, tăng cường chất xơ và vitamin.

- Chế biến đúng cách: Ưu tiên các phương pháp chế biến giữ ấm và tăng hương vị như hầm, kho, nướng, om. Hạn chế các món chiên xào nhiều dầu mỡ để tránh gây khó tiêu.

- Kiểm soát lượng ăn: Dù các loại thịt này bổ dưỡng, bạn vẫn cần ăn với lượng vừa phải, không nên ăn quá nhiều để tránh tình trạng khó tiêu hoặc tăng cân.

- Bổ sung gia vị ấm nóng: Gừng, sả, tiêu, ớt, tỏi, hành, quế, hồi không chỉ tăng hương vị mà còn giúp giữ ấm cơ thể, tăng cường tuần hoàn máu.

Mùa thu là thời điểm lý tưởng để chúng ta điều chỉnh chế độ ăn uống, đặc biệt là việc lựa chọn loại thịt nên ăn vào mùa thu. Từ thịt bò giàu sắt, thịt dê/cừu giữ ấm, thịt gà ta bổ dưỡng đến thịt vịt và thịt lợn chế biến linh hoạt, mỗi loại đều mang đến những giá trị dinh dưỡng và hương vị riêng biệt, phù hợp với tiết trời se lạnh.