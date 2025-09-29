Đưa con trai đi điều trị viêm phổi, cha mẹ sốc nặng khi bác sĩ gắp ra thứ "đáng sợ" trong dạ dày

Một bác sĩ tại Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc đã phát hiện một đồng xu mắc kẹt trong đường tiêu hóa trên của một bé trai 1 tuổi rưỡi khi chụp X-quang ngực cho bé.

Theo tờ Yangtse Evening Post, đồng xu đã chuyển sang màu đen, cho thấy nó đã nằm trong cơ thể bé hơn 1 tháng.

Ban đầu, bé được đưa vào bệnh viện để điều trị viêm phổi. Theo lời kể của cha mẹ bệnh nhi, họ chưa từng thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào ở bé trước đó, và bé cũng không có triệu chứng tắc ruột như buồn nôn, nôn mửa hay quấy khóc.

Bác sĩ lưu ý rằng do bé còn nhỏ và vị trí của dị vật trong khoang dạ dày, nên khả năng tự đào thải tự nhiên là rất thấp. Ngoài ra, sự ăn mòn của axit dạ dày có thể giải phóng các chất độc hại, gây ra những rủi ro đáng kể. Do đó, bác sĩ đã đề nghị phẫu thuật lấy dị vật ra để đảm bảo an toàn cho bé.

Tuy nhiên, cha mẹ bé lo ngại về việc gây mê khi thực hiện nội soi tiêu hóa và hy vọng dị vật sẽ tự đào thải ra ngoài. Vài ngày sau, cha mẹ đưa con đến bệnh viện khám lại, và kết quả chụp chiếu xác nhận dị vật vẫn còn trong dạ dày.

Bác sĩ trấn an cha mẹ và nhắc lại tầm quan trọng của việc nội soi dạ dày ngay lập tức để lấy dị vật ra nhằm đảm bảo an toàn cho bé.

Do bé còn nhỏ và thực quản mỏng manh, ca phẫu thuật đòi hỏi kỹ thuật cao. Đội ngũ y tế và điều dưỡng đã thực hiện ca phẫu thuật với sự cẩn thận và chính xác tối đa.

Ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, và dị vật đã được lấy ra thành công chỉ trong khoảng 10 phút. Dị vật được lấy ra là một đồng xu đã chuyển sang màu đen, cho thấy nó đã ở trong dạ dày nhiều ngày.

"Nhờ các bác sĩ phát hiện kịp thời, nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi", cha mẹ bé liên tục bày tỏ lòng biết ơn đối với đội ngũ y tế, theo báo Yangtse Evening Post.

Các chuyên gia cảnh báo rằng một số dị vật ăn mòn hóa học trong đường tiêu hóa có thể dẫn đến ngộ độc. Việc cấp cứu kịp thời là rất quan trọng nếu phát hiện ra những dị vật này.