4 kiểu ăn kiêng gầy chưa thấy đâu đã bệnh tật đầy mình, thậm chí tử vong nhưng chị em tuổi nào cũng dễ mắc

Trong xã hội hiện nay, nỗi ám ảnh về cân nặng khiến nhiều chị em bất chấp mọi cách để giảm cân thật nhanh. Thực tế, không chỉ các bạn trẻ mà phụ nữ trung niên hay tuổi tiền mãn kinh đều dễ mắc sai lầm trong hành trình này khi ăn kiêng. Điểm chung là họ muốn có vóc dáng thon gọn càng sớm càng tốt, nhưng hậu quả lại là sức khỏe suy kiệt, bệnh tật bủa vây, thậm chí có thể đánh đổi bằng tính mạng.

Đặc biệt, giai đoạn tiền mãn kinh là lúc cơ thể biến đổi mạnh mẽ, nội tiết tố suy giảm khiến việc giữ dáng khó khăn hơn. Chính sự lo lắng này khiến nhiều chị em dễ sa vào các kiểu ăn kiêng để giảm cân cực đoan mà không lường trước được hệ lụy dưới đây:

1. Bỏ bữa sáng

Ảnh minh họa

Không ít người nghĩ rằng nhịn ăn sáng sẽ cắt giảm được lượng calo đáng kể. Thực tế, khi không được cung cấp năng lượng, cơ thể buộc phải tiết dịch vị liên tục, dẫn tới viêm loét dạ dày, sỏi mật, thậm chí ảnh hưởng tới gan.

Với phụ nữ tiền mãn kinh, việc bỏ bữa sáng còn gây rối loạn hormone, làm chậm quá trình trao đổi chất, khiến mỡ bụng càng khó kiểm soát. Ngoài ra, nhịn ăn sáng còn khiến não bộ thiếu glucose, gây mệt mỏi, giảm khả năng tập trung và thúc đẩy quá trình lão hóa sớm.

2. Lạm dụng thực phẩm thay thế

Nhiều người chọn các loại trà giảm cân, bữa ăn đóng gói ít calo hay thực phẩm chức năng, đồ ăn kiêng chuyên dụng để duy trì vóc dáng. Tuy nhiên, việc phụ thuộc vào những sản phẩm này khiến cơ thể thiếu hụt dinh dưỡng trầm trọng, hệ miễn dịch suy yếu, dễ nhiễm bệnh. Không ít loại đồ ăn giảm cân còn chứa chất bảo quản và phụ gia ảnh hưởng xấu tới gan và hệ tiêu hóa.

Với phụ nữ tiền mãn kinh, vốn đã có nguy cơ loãng xương, suy giảm nội tiết, việc ăn uống thiếu cân bằng sẽ càng làm sức khỏe suy sụp nhanh chóng.

3. Nhịn ăn tối

Có người chọn cách bỏ hẳn bữa tối để ép cân, song đây là con dao hai lưỡi. Khi thiếu năng lượng, cơ thể sẽ phân giải cơ bắp thay vì mỡ, dẫn tới tình trạng gầy nhưng yếu, vóc dáng kém săn chắc. Nhịn ăn tối kéo dài còn làm tăng nguy cơ viêm loét dạ dày, rối loạn giấc ngủ, suy giảm trí nhớ.

Đặc biệt ở phụ nữ tiền mãn kinh, việc mất cân bằng dinh dưỡng còn làm da nhăn nheo, rối loạn tâm trạng, dễ cáu gắt và mất ngủ. Thay vì bỏ bữa, chị em nên ăn tối sớm với khẩu phần nhẹ nhàng, nhiều rau xanh, cá hoặc thịt nạc và tránh đồ chiên rán.

4. Cắt bỏ hoàn toàn tinh bột

Ảnh minh họa

Đây là xu hướng ăn kiêng cực đoan được nhiều người trẻ lẫn trung niên áp dụng. Đúng là tinh bột tinh luyện không tốt, nhưng loại bỏ hoàn toàn tinh bột lại gây ra những hệ lụy khôn lường. Thiếu tinh bột đồng nghĩa thiếu vitamin nhóm B, dễ dẫn đến rối loạn chuyển hóa, suy nhược cơ thể, tăng nguy cơ đột quỵ. Nghiêm trọng hơn, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái nhiễm ketone máu, nặng có thể hôn mê và tử vong.

Ở phụ nữ tiền mãn kinh, khi hormone thay đổi khiến tâm trạng dễ bất ổn. Việc ăn kiêng cực đoan thiếu tinh bột lành mạnh còn làm giảm serotonin, gây trầm cảm, mất ngủ và lo âu.

Giảm cân, giữ dáng là nhu cầu chính đáng của tất cả mọi người, bất kể tuổi tác. Bởi bên cạnh ngoại hình, kiểm soát cân nặng còn giúp bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên, giảm cân cần đi theo con đường khoa học: ăn uống lành mạnh, cân đối dưỡng chất, ngủ đủ giấc và tập luyện vừa sức. Với chị em tiền mãn kinh, nên tăng cường thực phẩm giàu chất xơ, bổ sung canxi, vitamin D và protein để vừa hỗ trợ giảm mỡ, vừa bảo vệ xương khớp. Vóc dáng có thể lấy lại từng chút một nhưng sức khỏe một khi mất đi rất khó bù đắp!

Nguồn và ảnh: Top Beauty, Daily Mail