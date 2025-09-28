Ngủ ở 4 tư thế này ĐỪNG HỎI TẠI SAO cột sống sớm bị "hủy hoại": Nhiều người thích vì thoải mái

Sau một ngày mệt mỏi, ai cũng mong được thả mình xuống giường, chọn tư thế dễ chịu nhất và chìm vào giấc ngủ. Nhưng sự thoải mái tức thì đôi khi lại là “cái bẫy” âm thầm làm hại cột sống. Các chuyên gia cảnh báo, nhiều trường hợp đau lưng, cứng cổ buổi sáng không phải do tuổi tác mà bắt nguồn từ tư thế ngủ sai kéo dài.

4 tư thế ngủ "hủy hoại" cột sống

Phó trưởng khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Trung ương Long Hoa (Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc) đưa ra cảnh báo 4 tư thế ngủ phổ biến nhưng rất hại cột sống, làm tăng nguy cơ mắc bệnh xương khớp từ khi còn trẻ:

Nằm sấp

Đây được xem là tư thế ngủ “tai hại” nhất. Khi nằm sấp, đầu buộc phải xoay sang một bên để thở, cổ bị vặn suốt nhiều giờ dễ dẫn tới cứng cổ, trật khớp. Lưng dưới bị ép phẳng, áp lực dồn vào bụng, gây đau thắt lưng. Với phụ nữ, nằm sấp thường xuyên còn ảnh hưởng đến sức khỏe tuyến vú. Áp mặt xuống gối lâu cũng thúc đẩy nếp nhăn xuất hiện sớm hơn.

Nằm ngửa nhưng bắt chéo chân

Khi nằm ngửa, nhiều người vô thức gác mắt cá chân này lên đầu gối kia như đang ngồi. Kiểu ngủ này làm xương chậu bị xoắn, kéo lệch cột sống thắt lưng. Các cơ và dây chằng bị căng không đồng đều suốt đêm, còn khớp háng cũng liên tục chịu áp lực. Thời gian dài có thể gây đau lưng một bên, rối loạn khớp thắt lưng, thậm chí khiến tình trạng vẹo cột sống trở nên nghiêm trọng hơn.

Tư thế “leo núi”

Đây là kiểu nằm nghiêng, co gối lên sát ngực, người cong lại như đang leo dốc. Tư thế này khiến đốt sống ngực và thắt lưng bị uốn cong quá mức, mất đi đường cong tự nhiên. Đĩa đệm phải chịu áp lực lớn, cơ bắp thì căng cứng. Ngủ lâu ở tư thế này dễ dẫn đến gù lưng, đau cột sống cổ, nguy cơ thoát vị đĩa đệm thắt lưng cũng tăng cao.

Cuộn tròn như quả bóng

Một số người lại thích cuộn mình chặt khi ngủ, kéo đầu gối sát vào ngực. Kiểu ngủ này không chỉ bẻ cong cột sống mà còn chèn ép ngực, bụng, làm khó thở, dễ ợ nóng và rối loạn nhu động ruột. Đĩa đệm bị nén không đều, lâu dần gây hại cho cả lưng và hệ tiêu hóa.

Ngủ thế nào để cột sống thật sự được nghỉ ngơi?

Cột sống giống như trụ chính nâng đỡ cơ thể, vì vậy giấc ngủ chỉ thực sự chất lượng khi nó được thả lỏng và duy trì đường cong tự nhiên. Nằm sai tư thế khiến lưng và cổ chịu áp lực suốt nhiều giờ, sáng dậy dễ mỏi, đau nhức thay vì thoải mái.

Theo Phó trưởng khoa Phục hồi chức năng của Bệnh viện Trung ương Long Hoa, tư thế được khuyên nhiều nhất là nằm ngửa, kèm một chiếc gối mỏng đặt dưới đầu gối để giảm áp lực cho lưng dưới.

Nếu thích nằm nghiêng, hãy kẹp thêm gối giữa hai chân để giữ xương chậu cân bằng, đồng thời dùng gối vừa vặn nâng cổ và vai. Cả hai tư thế này đều giúp cột sống giữ thẳng, tránh bị vặn xoắn trong khi ngủ.

Ngoài tư thế, gối và nệm cũng quyết định cảm giác của lưng. Gối quá cao hoặc quá thấp dễ làm cổ lệch, còn nệm quá mềm khiến lưng võng, nệm quá cứng gây tì đè vai hông. Lựa chọn phù hợp sẽ giúp cột sống được “ngủ” đúng nghĩa, hạn chế đau lưng, cong vẹo và mang lại sự tỉnh táo vào sáng hôm sau.

Nguồn và ảnh: QQ, Visual China