Người đàn ông suy thận sau khi ăn đĩa rau xào

Vừa qua, tại thành phố Vũ Hán (Trung Quốc), một cụ ông 73 tuổi phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn cả đĩa quả bầu có vị đắng. Chỉ trong vài giờ, ông liên tục tiêu chảy hàng chục lần, khi đến bệnh viện thì đã rơi vào tình trạng suy thận cấp.

Các bác sĩ cho biết, loại quả này khi có vị đắng bất thường thường chứa chất độc tự nhiên có tên cucurbitacin , có thể gây tiêu chảy dữ dội, nôn mửa và tổn thương nghiêm trọng đến gan, thận. Đặc biệt, độc tố này không bị phá hủy bởi nhiệt , nên dù đã nấu chín kỹ thì mức độ nguy hiểm vẫn còn nguyên.

Trường hợp trên xảy ra khi ông Trương (73 tuổi) mua một quả bầu ngoài chợ về xào ăn. Ngay từ miếng đầu tiên, ông đã thấy có vị đắng, nhưng nghĩ “đắng thì mát, giải nhiệt” nên vẫn ăn hết cả đĩa. Chỉ sau đó ít phút, ông bắt đầu đau bụng, tiêu chảy liên tục. Khi nhập viện, kết quả xét nghiệm cho thấy ông đã bị mất nước, rối loạn điện giải và suy giảm chức năng thận , chỉ số creatinin tăng cao. May mắn nhờ được điều trị kịp thời bằng truyền dịch, thuốc chống tiêu chảy, kháng khuẩn và bảo vệ thận, ông Trương mới thoát khỏi nguy kịch, chức năng thận đang dần hồi phục.

Theo các chuyên gia, quả bầu, mướp, dưa leo… thuộc họ bầu bí (trừ mướp đắng/khổ qua) trong một số điều kiện khí hậu bất lợi như nắng nóng, hạn hán hay sâu bệnh có thể tổng hợp cucurbitacin vượt ngưỡng bình thường, khiến quả trở nên cực kỳ độc hại. Đáng nói là ngoại hình quả bầu đắng và quả bầu thường gần như không khác nhau , khiến người tiêu dùng khó phân biệt bằng mắt thường.

Bác sĩ khuyến cáo:

- Nếu khi nấu hoặc ăn thử thấy vị đắng rõ rệt, cần lập tức bỏ cả quả, không tiếc rẻ .

- Nếu sau khi ăn xuất hiện triệu chứng nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy nhiều lần , phải ngừng ngay, mang theo phần thức ăn còn lại đến bệnh viện để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

- Không chỉ riêng bầu, các loại rau củ cùng họ như mướp, dưa leo, bí nếu xuất hiện vị đắng bất thường cũng cần tuyệt đối tránh sử dụng.

Một miếng đắng có thể là lời cảnh báo “tử thần”. Vì vậy, đừng cố ăn tiếp khi phát hiện vị lạ trong thức ăn, bởi đôi khi, một chút tiếc rẻ lại phải trả giá bằng sức khỏe, thậm chí là tính mạng .

Nguồn và ảnh: QQ