Mắc bệnh tim sau 1 năm chạy bộ mỗi sáng, nguyên nhân gây bất ngờ

Sáng sớm ở công viên, không khó để bắt gặp hình ảnh các bác trung niên, cao tuổi kiên trì rèn luyện thể thao. Ông Trương, 65 tuổi ở Trung Quốc, cũng là một trong số đó. Suốt một năm, ông đều đặn chạy bộ mỗi sáng, bất kể nắng mưa. Thế nhưng, khi đi khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ lại thông báo tim của ông có vấn đề. Điều tưởng chừng mâu thuẫn này thực ra ẩn chứa nhiều rủi ro mà không ít người cao tuổi đang vô tình bỏ qua.

Vì sao rèn luyện buổi sáng lại có thể gây hại tim?

Thứ nhất, vào buổi sáng từ 6h đến 10h, huyết áp tự nhiên tăng cao, kết hợp vận động mạnh sẽ khiến tim chịu gánh nặng đột ngột, nhất là trong mùa lạnh, mạch máu co lại càng dễ gây sự cố.

Thứ hai, tập luyện khi bụng đói dễ làm tụt đường huyết, thậm chí rối loạn nhịp tim.

Thứ ba, nhiều người bỏ qua khâu khởi động, cơ khớp vốn đã kém linh hoạt ở tuổi này dễ bị kéo giãn, thậm chí thay đổi tư thế đột ngột có thể gây hạ huyết áp.

Nguyên tắc vàng để người cao tuổi tập luyện an toàn

Các bác sĩ khuyên rằng nên lùi giờ tập ra sau khi mặt trời lên, khoảng 9-10h sáng, lúc cơ thể đã “khởi động” tự nhiên. Trước khi vận động, cần uống chút nước ấm, ăn nhẹ một quả chuối và dành ít nhất 10 phút để khởi động toàn thân. Khi tập, cường độ nên vừa phải, đủ để hơi thở gấp nhẹ nhưng vẫn nói chuyện được. Các môn như đi bộ nhanh, dưỡng sinh, Thái cực quyền… phù hợp hơn chạy nước rút. Sau khi tập, đừng quên đi bộ thả lỏng 5 phút, bổ sung nước và tránh để mồ hôi thấm lạnh.

Những tín hiệu cảnh báo phải dừng ngay lập tức

Nếu xuất hiện đau tức ngực, toát mồ hôi lạnh, hoa mắt chóng mặt trong lúc tập thì phải dừng ngay, ngồi nghỉ và theo dõi huyết áp. Đây có thể là dấu hiệu tim, mạch não không được cung cấp đủ máu.

Thể dục là để khỏe, nhưng tập sai cách lại thành “con dao hai lưỡi”. Với người trung niên và cao tuổi, hãy nhớ: chọn đúng thời điểm, tập vừa sức, khởi động đầy đủ và tăng dần từ từ. Chỉ cần điều chỉnh hợp lý, mỗi giọt mồ hôi mới thực sự mang lại thêm một phần sức khỏe.

