Người đàn ông máu "trắng đục như sữa" sau bữa ăn nhiều cua và bánh trung thu

Tại thành phố Tô Châu (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc), một người đàn ông 50 tuổi họ Lý đã phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau bữa tiệc hải sản và bánh trung thu. Khi lấy máu xét nghiệm, bác sĩ phát hiện trong ống nghiệm không còn màu đỏ đặc trưng mà chuyển thành trắng đục như sữa, dấu hiệu điển hình của rối loạn mỡ máu cấp tính dẫn đến viêm tụy cấp. Bệnh nhân sau đó được chuyển thẳng vào khoa Hồi sức tích cực (ICU) để lọc máu khẩn cấp.

Theo người nhà, tối hôm xảy ra sự việc, ông Lý ăn liền 6 con cua lớn, kèm 2 chai bia và nhiều miếng bánh trung thu. Chỉ vài giờ sau, ông xuất hiện đau bụng dữ dội vùng thượng vị, buồn nôn và nôn liên tục. Ban đầu gia đình tưởng là đau dạ dày do ăn no, nhưng cơn đau càng lúc càng tăng, buộc phải đưa ông vào viện.

Các bác sĩ cho biết, cua, đặc biệt phần gạch và trứng cua chứa hàm lượng chất béo cực cao, khi ăn nhiều dễ khiến tụy phải làm việc quá tải. Chỉ cần ống dẫn tụy (vốn chỉ nhỏ 1-2mm) bị tắc nghẽn, dịch tụy không thoát ra được sẽ “tự tiêu hóa” chính mô tụy, gây nên viêm tụy cấp và có thể dẫn tới suy đa tạng.

“Mỗi dịp lễ Tết và Trung thu, số bệnh nhân viêm tụy cấp lại tăng đột biến. Có ngày chúng tôi tiếp nhận 4–5 ca liên tiếp, hầu hết liên quan đến cua, rượu bia và bánh trung thu”, bác sĩ cảnh báo.

Bánh trung thu nhiều đường và chất béo khi dùng kèm bia rượu dễ làm tăng gánh nặng cho gan, tụy. Hồng, sơn tra chứa nhiều chất chát có thể kết hợp với đạm hình thành sỏi dạ dày. Hải sản tái, thịt nướng chưa chín kỹ lại tiềm ẩn vi khuẩn, ký sinh trùng, gây viêm dạ dày ruột cấp - loại “bệnh lễ hội” rất phổ biến.

Các chuyên gia khuyến cáo, người dân nên:

- Ăn có chừng mực, tránh kiểu “ăn bù” trong kỳ nghỉ.

- Hạn chế đồ nhiều dầu mỡ, đường, bia rượu.

- Tất cả hải sản và thịt cần nấu chín kỹ, tuyệt đối không ăn tái hoặc sống.

- Nếu sau bữa ăn xuất hiện đau bụng dữ dội vùng thượng vị kéo dài nhiều giờ, kèm nôn ói, phải đi viện ngay, không được chủ quan coi là đau dạ dày thông thường.

Một bữa ăn thịnh soạn dịp lễ có thể trở thành “cơn ác mộng” nếu quá đà. Như lời bác sĩ nhấn mạnh: “Cua ngon, bánh trung thu ngọt, bia rượu dễ vui miệng - nhưng nếu tham ăn, có thể phải trả giá bằng tính mạng”.

