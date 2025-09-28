Đang khỏe mạnh bỗng bị xẹp phổi, thanh niên 24 tuổi hối hận vì đã làm 1 điều suốt gần 10 năm

Một thanh niên 24 tuổi ở Mỹ, vốn khỏe mạnh và không có tiền sử bệnh lý nghiêm trọng, đã phải nhập viện khẩn cấp vì bị xẹp phổi. Nguyên nhân, theo bác sĩ, có liên quan trực tiếp đến thói quen mà anh duy trì gần 10 năm qua: hút thuốc lá điện tử.

Cú ngã bất ngờ giữa trung tâm thương mại và chẩn đoán xẹp phổi

Ngày 13/9 vừa qua, Raymond Dehn (24 tuổi, sống tại Buffalo, New York, Mỹ) đang cùng bạn gái đi chơi tại một trung tâm thương mại thì đột ngột cảm thấy một cơn đau như “xé” giữa hai bả vai. Anh cố gắng bước tiếp, nhưng chỉ vài phút sau đã gục ngã và ngất đi.

Raymond nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Các bác sĩ chẩn đoán anh bị tràn khí màng phổi tự phát. Đây là tình trạng phổi bất ngờ xẹp xuống, khiến bệnh nhân đau dữ dội, khó thở và có thể nguy hiểm tính mạng.

9 năm gắn bó với thuốc lá điện tử

Raymond có thói quen hút thuốc lá điện tử nhiều năm (Ảnh: Raymond Dehn / SWNS).

“Tôi là một người trẻ, khỏe mạnh, chưa từng nghĩ mình sẽ gặp chuyện này. Nhưng tất cả đều bắt nguồn từ việc tôi đã hút thuốc lá điện tử suốt nhiều năm”, Raymond thừa nhận.

Raymond bắt đầu hút thuốc lá điện tử từ năm 15 tuổi. Chia sẻ về lý do hút thuốc lá điện tử sớm, anh kể: “Ngày đó, tôi và bạn bè có thể dễ dàng mua thuốc lá điện tử từ một cửa hàng không kiểm tra độ tuổi của người hút. Thuốc lá điện tử vừa tiện, vừa khó bị phát hiện, lại để lại ít mùi, nên rất nhanh, nó đã trở thành thói quen của tôi”.

Theo lời Raymond, ban đầu anh chỉ định “hút thử cho vui” nhưng dần dần Raymond anh bị lệ thuộc vào thuốc lá điện tử.

Khi nhập viện, Raymond được chụp X-quang. Kết quả cho thấy phổi anh đã xẹp hoàn toàn. Để cứu mạng bệnh nhân, các bác sĩ buộc phải đặt một ống dẫn lớn xuyên qua lồng ngực nhằm hút hết dịch ra ngoài, giúp phổi từ từ nở lại.

Raymond phải nằm viện điều trị xẹp phổi (Ảnh: Raymond Dehn / SWNS).

“Cảm giác đau đớn đến mức tôi không thể nói chuyện trong suốt bốn ngày đầu tiên. Ngay cả khi được tiêm giảm đau, việc đặt ống vào phổi vẫn là điều hết sức kinh khủng”, Raymond nhớ lại.

Raymond phải nằm viện 4 ngày, sống chung với ống dẫn gắn chặt vào lồng ngực, trước khi được xuất viện. Tuy nhiên, bác sĩ nhấn mạnh anh cần tái khám, chụp lại X-quang để chắc chắn phổi đã hồi phục.

Thế nhưng, dù đã xuất viện nhưng Raymond vẫn chưa thể thở phào. “Cứ vài phút, tôi lại có cảm giác lo sợ phổi sẽ xẹp lần nữa. Trải nghiệm này ám ảnh tôi mỗi ngày”, anh chia sẻ.

Điều khiến Raymond sốc hơn là lời bác sĩ cho biết, trong 6 tháng qua đã có nhiều trường hợp thanh niên nhập viện với tình trạng tương tự và điểm chung duy nhất giữa họ chính là đều hút thuốc lá điện tử trong thời gian dài.

Cảnh tỉnh giới trẻ

“Tôi thực sự thức tỉnh sau biến cố này. Tôi đã bỏ hẳn thuốc lá điện tử. Đây là bài học đắt giá mà tôi muốn cảnh báo cho những người trẻ khác: Đừng bao giờ xem nhẹ thuốc lá điện tử”, Raymond nhấn mạnh.

Trường hợp của Raymond đang gây chú ý tại Mỹ, nơi giới trẻ ngày càng có xu hướng sử dụng thuốc lá điện tử vì cho rằng loại thuốc lá này an toàn hơn thuốc lá truyền thống. Tuy nhiên, ngày càng nhiều ca bệnh như Raymond xuất hiện, buộc giới y tế phải gióng lên hồi chuông cảnh báo.

“Tôi không muốn bất cứ ai phải trải qua những gì tôi đã trải qua. Chúng ta có thể dễ dàng bắt đầu thói quen hút thuốc lá điện tử, nhưng hậu quả để lại thì cực kỳ nặng nề”, Raymond nói.