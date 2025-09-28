Nhắc nhở lần cuối: 4 kiểu dùng lò vi sóng như "bơm độc" vào thức ăn, lười mấy cũng phải bỏ!

Trong nhiều gia đình hiện đại, lò vi sóng đã trở thành “cánh tay phải” vì giúp hâm nóng, rã đông và nấu ăn chỉ trong vài phút. Buổi sáng vội vã có thể nhanh chóng làm nóng ổ bánh mì. Buổi tối mệt mỏi chỉ cần vài phút là có ngay bát canh nóng hổi. Chính vì tiện lợi nên nhiều người mặc định lò vi sóng “an toàn tuyệt đối” mà không mấy bận tâm đến cách sử dụng.

Thế nhưng, đằng sau sự tiện lợi, nhanh gọn ấy lại tiềm ẩn những thói quen cực kỳ nguy hiểm. Nếu dùng sai, lò vi sóng chẳng khác nào chiếc “bơm độc” vô hình, từng ngày làm suy giảm chất lượng thực phẩm và gieo mầm bệnh vào cơ thể. Điều đáng nói, đây đều là những thói quen rất phổ biến mà hầu như ai cũng đã từng mắc.

1. Dùng sai dụng cụ đựng thực phẩm

Nhiều người có thói quen tận dụng hộp nhựa đựng thức ăn thừa, hộp xốp từ đồ ăn mang về hoặc màng bọc nilon để hâm nóng. Vấn đề là không phải loại nhựa nào cũng chịu được nhiệt độ cao. Khi quay trong lò, các hợp chất như BPA, phthalates hoặc styrene có thể bị phân hủy và ngấm trực tiếp vào món ăn. Những chất này đã được cảnh báo có thể gây rối loạn nội tiết, làm giảm khả năng sinh sản, ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ nhỏ và tăng nguy cơ ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt.

Ảnh minh họa

Chỉ một lần dùng sai có thể chưa thấy hậu quả, nhưng nếu lặp lại thường xuyên, lượng hóa chất tích tụ trong cơ thể ngày càng lớn. Cách an toàn nhất là đầu tư hộp thủy tinh chịu nhiệt, gốm sứ hoặc nhựa có ký hiệu “microwave safe”.

2. Mở cửa lò quá sớm hoặc không đậy kín khi hâm

Đậy nắp khi quay trong lò vi sóng không chỉ giúp thức ăn nóng đều mà còn giữ ẩm, giữ dinh dưỡng. Thế nhưng nhiều người hoặc để trần thức ăn, hoặc vừa nghe “ting” đã vội mở cửa lò. Hậu quả là phần bên ngoài có thể nóng nhưng bên trong vẫn còn lạnh, tạo điều kiện cho vi khuẩn tồn tại. Một số loại vi khuẩn như Salmonella hay E.coli nếu không bị tiêu diệt triệt để có thể gây tiêu chảy, ngộ độc thực phẩm.

Ngoài ra, khi mở cửa lò ngay lập tức, hơi nước thoát ra đột ngột còn dễ gây bỏng. Thói quen nhỏ này về lâu dài vừa làm giảm chất lượng dinh dưỡng, vừa khiến bạn đối mặt với nguy cơ bệnh tật.

Ảnh minh họa

3. Cho thực phẩm “cấm kỵ” vào lò

Không phải món nào cũng thích hợp để hâm bằng lò vi sóng. Trứng nguyên vỏ khi gặp nhiệt độ cao sẽ tăng áp suất bên trong và nổ tung, gây nguy hiểm cho mắt và da. Các loại hạt cứng hoặc trái cây khô có thể bốc cháy, phát sinh khói độc.

Đặc biệt, thịt mỡ, xúc xích, khô bò… khi quay ở nhiệt độ cao dễ sản sinh ra các chất gây ung thư như amin dị vòng, benzopyrene và acrylamide. Đây là những chất đã được nghiên cứu liên quan đến ung thư gan, ung thư đại trực tràng. Thay vì cho trực tiếp, bạn nên sơ chế: đập trứng ra bát, thái nhỏ xúc xích, hoặc chọn phương pháp hâm nóng khác như chảo, nồi hấp để đảm bảo an toàn.

4. Lười vệ sinh lò vi sóng

Một chiếc lò vi sóng “đen kịt” dầu mỡ và vết thức ăn cũ chính là ổ vi khuẩn và nấm mốc. Khi bạn quay thức ăn mới, phần cặn bám lâu ngày có thể cháy xém, sinh ra khí độc và ám mùi khó chịu. Chưa kể, những vết bẩn bám trên thành lò lâu ngày còn làm giảm hiệu suất, khiến lò nhanh hỏng.

Ảnh minh họa

Giải pháp rất đơn giản: lau sơ sau mỗi lần sử dụng, vệ sinh kỹ ít nhất một lần mỗi tuần. Bạn có thể đặt một bát nước chanh hoặc giấm trong lò, quay vài phút rồi lau sạch để vừa khử khuẩn, vừa khử mùi. Lò sạch không chỉ giúp thức ăn an toàn hơn mà còn giữ hương vị thơm ngon.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, ETtoday