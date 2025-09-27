5 việc làm ngay sau khi ăn "hành xác" dạ dày, giảm hấp thụ dưỡng chất nhưng ai cũng từng làm trong đời

Nhiều người thường nghĩ các vấn đề tiêu hóa xuất phát từ đồ ăn không sạch hoặc chế biến kém an toàn. Thực tế, chính những thói quen ngay sau khi ăn mới là nguyên nhân âm thầm khiến dạ dày bị “hành xác”, cản trở hấp thụ dưỡng chất và lâu dài còn gây bệnh. Bác sĩ Hàn Quốc Kim Su Heong đã chỉ ra 5 việc phổ biến ai cũng từng làm nhưng rất hại cho dạ dày:

1. Nằm ngay sau khi ăn

Nhiều người có thói quen ngả lưng, chợp mắt ngay sau khi ăn, nhất là vào bữa trưa. Điều này tưởng như giúp cơ thể nghỉ ngơi nhưng thực chất lại khiến nhu động ruột trì trệ. Thức ăn bị lưu lại lâu trong dạ dày, gây đầy bụng, khó tiêu và dễ chuyển hóa thành mỡ thừa. Người thường xuyên nằm ngay sau khi ăn cũng dễ mắc trào ngược dạ dày thực quản, lâu ngày niêm mạc thực quản bị tổn thương. Thay vì nằm, hãy đi bộ nhẹ nhàng 10 đến 20 phút để hỗ trợ tiêu hóa. Người có bệnh trào ngược cần chờ ít nhất 3 tiếng sau ăn mới nên nằm nghỉ.

Ảnh minh họa

2. Ăn trái cây ngay sau bữa ăn

Không ít người xem trái cây là món tráng miệng lý tưởng. Tuy nhiên, hầu hết trái cây đều giàu đường fructose. Khi bị giữ lại trong dạ dày cùng thức ăn khác, chúng dễ lên men, sinh khí gây đầy hơi và khó tiêu. Việc này còn khiến thời gian tiêu hóa kéo dài, làm giảm khả năng hấp thụ dinh dưỡng. Để tốt cho hệ tiêu hóa, trái cây nên ăn trước bữa. Cách này vừa giúp giảm lượng cơm ăn vào, vừa tránh được tình trạng đầy bụng sau bữa chính.

3. Uống trà đặc hoặc cà phê ngay sau ăn

Nhiều người thích nhâm nhi tách trà hay cà phê sau bữa ăn để tỉnh táo. Tuy nhiên, trong trà có nhiều tannin, còn cà phê chứa caffein. Hai chất này đều có thể kết hợp với sắt và protein trong thức ăn, làm giảm hấp thụ dưỡng chất. Thói quen này lâu dài dễ gây thiếu máu và rối loạn tiêu hóa. Tốt nhất hãy chờ ít nhất 30 đến 60 phút sau ăn mới uống trà hay cà phê, để dạ dày có thời gian xử lý thức ăn trước.

Ảnh minh họa

4. Hút thuốc ngay sau khi ăn

Nicotin trong thuốc lá làm tăng tiết axit dịch vị, kích thích trào ngược dạ dày. Với người từng bị viêm loét, nguy cơ càng cao. Hút thuốc sau bữa ăn còn ức chế các cơ chế bảo vệ niêm mạc dạ dày, khiến tình trạng viêm loét nặng hơn. Đây là một trong những thói quen hại tiêu hóa nhất nhưng vẫn rất phổ biến.

5. Tập thể dục ngay sau khi ăn

Một số người nghĩ tập luyện ngay sau bữa ăn sẽ giúp đốt cháy calo. Nhưng thực tế, vận động ngay lập tức - nhất là vận động mạnh lúc này khiến máu dồn về cơ bắp, làm giảm lưu lượng máu cho dạ dày. Thức ăn khó tiêu hóa, gây cảm giác đầy hơi, nôn nao và tăng nguy cơ đau dạ dày. Nếu muốn tập, hãy chờ ít nhất 1 đến 2 tiếng sau bữa chính, thay vào đó chỉ nên đi dạo chậm rãi để hỗ trợ tiêu hóa.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, bác sĩ Kim Su Heong cảnh báo, nếu sau ăn thường xuyên gặp các triệu chứng như đầy hơi, tiêu chảy, nôn ói hoặc nấc cụt kéo dài, bạn cần cảnh giác. Đây có thể là dấu hiệu của các bệnh lý dạ dày mạn tính, viêm thực quản trào ngược hoặc rối loạn tiêu hóa. Đừng chủ quan bỏ qua mà hãy kiểm tra sớm để phòng ngừa biến chứng.

Nguồn và ảnh: Chosun, EDH