Thanh niên 28 tuổi cấp cứu vì bỏ bữa sáng 2 năm

Kết quả siêu âm cho thấy, chàng trai Tiểu Lưu 28 tuổi ở Hà Nam (Trung Quốc) này mắc viêm túi mật cấp, kèm polyp túi mật và ứ mật. Điều đáng nói, căn bệnh này thường gặp ở độ tuổi 35-55, nhưng Tiểu Lưu mới ngoài 20 đã phải chịu cảnh đau đớn. Nguyên nhân được bác sĩ chỉ ra là suốt 2 năm nay anh hầu như không ăn sáng.

Theo PGS.TS Trương Ngọc Phong, Phó chủ nhiệm Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Nam (Trung Quốc), việc bỏ bữa sáng khiến dịch mật tồn đọng lâu trong túi mật, ngày càng đặc lại, dễ kết tinh thành sỏi. Những viên sỏi này lâu dần cọ xát vào thành túi mật, gây viêm, thậm chí nhiễm trùng. Vào mùa thu, cơ thể hoạt động chậm hơn, mật khó lưu thông, nếu thêm thói quen ăn uống thất thường, nguy cơ viêm túi mật càng tăng cao.

Dấu hiệu cảnh báo viêm túi mật thường bắt đầu bằng những cơn đau tức hoặc đau âm ỉ dưới bờ sườn phải, nặng hơn sau bữa ăn nhiều dầu mỡ. Người bệnh có thể kèm theo chán ăn, khó tiêu, đầy bụng, tiêu chảy, thậm chí vàng da, vàng mắt - dấu hiệu cho thấy ống mật đã bị tắc nghẽn.

Các bác sĩ cảnh báo, viêm túi mật nếu tái phát nhiều lần có thể dẫn đến thủng túi mật, viêm đường mật mủ, viêm tụy. Nguy hiểm hơn, tình trạng tắc mật kéo dài đôi khi là tín hiệu cảnh báo u tuyến tụy hoặc u tá tràng.

Làm sao để phòng ngừa?

- Ăn sáng đều đặn, tránh để mật ứ đọng.

- Hạn chế đồ ăn nhiều dầu mỡ, tránh ăn uống thất thường.

- Tăng cường vận động để cải thiện lưu thông dịch mật.

- Người từng bị sỏi mật hoặc viêm túi mật nên đi siêu âm định kỳ để theo dõi.

“Đừng coi đau bụng là chuyện nhỏ. Không ít bệnh nhân nhập viện muộn vì nghĩ rằng nhịn một chút sẽ qua. Nhưng đôi khi chính thói quen bỏ bữa sáng mới là ‘kẻ giết người thầm lặng’ đối với túi mật”, bác sĩ Trương cảnh báo.

