5 thực phẩm cực tốt bị "mang oan" là đầu độc sức khỏe

Không ít người vốn rất thích, nay lại dè dặt không dám đụng đến. Thực tế, có những thực phẩm từng bị “oan uổng” nhiều năm, hóa ra lại rất giàu giá trị dinh dưỡng.

1. Mỡ heo

Nhiều người vẫn truyền tai nhau “ăn mỡ heo sẽ tăng cân, tắc mạch máu”. Thế nhưng từ xa xưa, dân gian đã có câu “một thìa mỡ heo hơn cả chục thang thuốc”. Mỡ heo chứa nhiều vitamin D, cao gấp đôi so với dầu ôliu, giúp hấp thu canxi tốt hơn.

Ngoài ra, lượng chất béo không bão hòa đơn trong mỡ heo khá cao, có lợi cho tim mạch. Đặc biệt, loại chất béo này chịu nhiệt tốt, nấu nướng ở nhiệt độ cao vẫn an toàn. Ăn điều độ, xen kẽ cùng dầu thực vật, vừa thơm ngon lại không lo hại sức khỏe.

2. Nội tạng động vật

Chỉ nghe nhắc đến nội tạng, nhiều người lập tức lo ngại “quá nhiều cholesterol”. Nhưng thực tế, đây lại là “kho dinh dưỡng” tự nhiên. Gan lợn, gan gà chứa lượng vitamin A rất cao, giúp sáng mắt, chống khô mắt - đặc biệt hữu ích với những ai thường xuyên nhìn màn hình máy tính, điện thoại.

Không chỉ vậy, sắt trong nội tạng ở dạng “sắt huyết sắc tố”, cơ thể dễ hấp thu hơn, hỗ trợ phòng chống thiếu máu. Tất nhiên, ăn vừa phải thì bổ, còn lạm dụng quá mức sẽ gây gánh nặng chuyển hóa.

3. Bột ngọt (mì chính)

Từng bị gắn mác “hóa chất độc hại”, nhưng sự thật, thành phần chính của bột ngọt là glutamate - một loại axit amin có lợi cho cơ thể. Bột ngọt được sản xuất qua quá trình lên men từ ngũ cốc, giống như làm rượu hay nước tương.

Khi dùng ở mức hợp lý, nó chỉ đơn giản là gia vị làm tăng hương vị món ăn, không gây hại như nhiều người lầm tưởng.

4. Lòng đỏ trứng gà

Nhiều người ăn trứng chỉ giữ lại lòng trắng, bỏ đi lòng đỏ vì sợ cholesterol. Thực tế, lòng đỏ giàu protein chất lượng cao, chứa nhiều lecithin - chất giúp điều hòa mỡ máu, tốt cho não bộ. Cholesterol trong trứng không đồng nghĩa với cholesterol trong máu.

Với người khỏe mạnh, ăn 1-2 quả trứng mỗi ngày hoàn toàn có lợi. Bỏ lòng đỏ chính là lãng phí nguồn dinh dưỡng quý giá.

5. Đậu phụ thối

Nghe mùi thôi đã khiến nhiều người ái ngại, thậm chí cho rằng không hợp vệ sinh. Nhưng loại đặc sản dân dã này lại được làm từ đậu nành lên men có kiểm soát. Trong quá trình lên men, đậu phụ thối sản sinh lợi khuẩn, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Protein cũng trở nên dễ hấp thu hơn, đồng thời bổ sung thêm vitamin nhóm B. Điều quan trọng là phải chọn mua sản phẩm từ cơ sở uy tín, tránh hàng trôi nổi.

Có thể thấy, những thực phẩm từng bị “hiểu nhầm” này, nếu ăn đúng cách và điều độ, lại mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ăn uống vốn là sự cân bằng, không nên cực đoan loại bỏ. Đôi khi, thứ ta tưởng hại hóa ra lại là “vị thuốc” tự nhiên trong bữa cơm hằng ngày.

Nguồn và ảnh: QQ