Nhiều người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Huế

Sáng 27/9, thông tin từ Sở Y tế Tp.Huế cho biết, đơn vị này vừa cử đoàn công tác phối hợp với UBND xã Phú Vang tiến hành điều tra, lấy mẫu và xử lý vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, vào ngày 23/9, tại xã Phú Vang xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến 14 người phải nhập viện tại Trung tâm Y tế Phú Vang. Trong đó, một trường hợp là thai phụ 8 tuần tuổi được chuyển tuyến lên Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế với chẩn đoán theo dõi ngộ độc thực phẩm.

Ảnh minh hoạ.

Theo Sở Y tế Tp.Huế, những người này được xác định có liên quan đến việc sử dụng bánh mì của cơ sở C.N. có địa chỉ tại thôn Thanh Lam Bồ, xã Phú Vang. Đến nay, sức khỏe của tất cả các bệnh nhân ổn định, trong đó 9 người được xuất viện bao gồm thai phụ nói trên.

Liên quan đến cơ sở bán bánh mì kể trên, hiện cơ quan chức năng đã yêu cầu cơ sở này tạm dừng hoạt động để tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

"Đơn vị sẽ ban hành văn bản hướng dẫn công tác an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm cho các trung tâm y tế và UBND cấp xã. Đồng thời, tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm", Sở Y tế Tp.Huế thông tin thêm.