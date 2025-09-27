Liệt nửa người sau khi cạo gió giác hơi

Một sự việc gây rúng động vừa xảy ra tại thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc). Ông Vương, 68 tuổi, vốn bị đau mỏi lưng kéo dài, cho rằng nguyên nhân do “thấp khí” trong người nên đã tự mua bộ giác hơi về nhà sử dụng. Trong hai ngày liên tiếp, ông để cháu gái thực hiện mỗi lần hơn 1 giờ đồng hồ. Không ngờ, chỉ sau vài buổi, ông bất ngờ đau dữ dội, mất cảm giác ở hai chân, phải nhập viện cấp cứu. Kết quả chẩn đoán là tổn thương tủy sống, dẫn đến liệt nửa người .

Theo bác sĩ Liên Hiểu Dương, Khoa Châm cứu Phục hồi, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Giang Tô, giác hơi vốn là phương pháp dân gian phổ biến, có thể giúp giảm đau, lưu thông khí huyết. Tuy nhiên, thời gian giác hơi chuẩn chỉ từ 5 đến 10 phút , kéo dài quá lâu sẽ tạo áp lực âm lớn, khiến vùng da và cơ bị thiếu máu nuôi, đặc biệt nguy hiểm ở vùng cổ. Tại đây, động mạch đốt sống - mạch máu quan trọng nuôi não - có thể bị chèn ép, gây chóng mặt, buồn nôn, thậm chí thiếu máu diện rộng, tổn thương tủy sống dẫn tới liệt.

Trường hợp của ông Vương, nhiều khả năng vốn có thoát vị đĩa đệm cổ nhưng không biết. Việc giác hơi kéo dài đã trở thành “giọt nước tràn ly”, khiến đĩa đệm lồi ép mạnh vào tủy sống, gây biến chứng nặng nề.

Không chỉ gây liệt, giác hơi quá lâu còn kéo theo nhiều hệ lụy : da phồng rộp, viêm nhiễm (đặc biệt nguy hiểm với người tiểu đường), cơ bắp co cứng làm đau thêm, hay nguy cơ cảm lạnh nếu sau giác hơi tắm lạnh hoặc ngồi điều hòa. Nguy hiểm hơn, với người có mảng xơ vữa động mạch, giác hơi lâu ở cổ có thể khiến mảng bám bong ra, dẫn đến đột quỵ, nhồi máu não .

Các chuyên gia khuyến cáo:

- Không giác hơi quá 10 phút , đặc biệt ở vùng cổ, bụng và nơi có mạch máu lớn.

- Người mệt mỏi, thể trạng yếu, phụ nữ trong kỳ kinh, bệnh nhân máu khó đông, da tổn thương hoặc phù nặng tuyệt đối không được giác hơi .

- Nếu cần trị liệu, hãy đến cơ sở y tế uy tín, tránh tự ý thực hiện tại nhà.

“Giác hơi không phải ‘thần dược’, càng không phù hợp với tất cả mọi người. Nếu làm sai cách, lợi bất cập hại, thậm chí trả giá bằng cả sức khỏe suốt đời,” bác sĩ Liên Hiểu Dương nhấn mạnh.

Nguồn và ảnh: QQ