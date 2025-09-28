Người đàn ông 30 tuổi mất mạng vì thiếu kali, bác sĩ thở dài: Rất dễ bổ sung qua thực phẩm nhưng ít người để tâm

Bản thân anh Lưu (Trung Quốc) cũng là một người không nắm được tầm quan trọng của kali và hậu quả nặng nề khi thiếu chất này với cơ thể. Anh chỉ nghe người ta nói bổ sung các loại vitamin (A,B,C,D,E), canxi, sắt... chứ chẳng mấy ai quan tâm tới kali. Thật không ngờ anh lại tử vong ở tuổi 30 vì thiếu chính chất này.

Người nhà kể lại, anh vốn là người yêu thích thể thao. Gần đây, anh đặt mục tiêu chinh phục những chuyến đi bộ đường dài cuối tuần. Tháng trước, anh tự hào vượt qua mốc 10km. Nhưng sau thành tích đó, đôi chân liên tục đau nhức. Anh cho rằng chỉ cần nghỉ vài ngày là khỏi nên chủ quan không đi khám.

Ảnh minh họa

Chỉ ít ngày sau, tình trạng yếu cơ lan rộng, đến mức anh không thể tự cầm nổi bát cơm. Khi được đưa đến bệnh viện, anh Lưu đã phải ngồi xe lăn vì chân không còn sức. Lúc đầu, các bác sĩ cho rằng anh bị tiêu cơ vân do tập luyện quá mức nhưng không phải. Các vấn đề về hệ thần kinh, cơ xương, xuất huyết não và nhồi máu não cũng được kiểm tra và loại trừ. Điện tâm đồ phát hiện dấu hiệu rối loạn nhịp tim nguy hiểm.

Lúc này, anh Lưu mới tiết lộ mình bị cường giáp từ khi rất trẻ và đã dùng thuốc nhiều năm. Bắt được manh mối, các bác sĩ lập tức làm các xét nghiệm - kiểm tra chuyên sâu. Phát hiện nồng độ kali trong máu anh chỉ còn 1,8 mmol/L, mức cực thấp. Tức là bị hạ kali máu nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Dù được đưa vào phòng hồi sức tích cực điều trị ngay sau đó, anh vẫn ngừng tim và không qua khỏi.

Kali quan trọng thế nào với cơ thể?

Theo bác sĩ điều trị cho anh Lưu, kali là khoáng chất thiết yếu giữ vai trò duy trì nhịp tim, dẫn truyền thần kinh, co giãn cơ bắp và cân bằng dịch trong cơ thể. Ở người khỏe mạnh, nồng độ kali máu cần duy trì trong khoảng 3,5 - 5,5 mmol/L. Nếu chỉ giảm nhẹ, cơ thể đã có thể xuất hiện các dấu hiệu như mệt mỏi, yếu sức, chuột rút hoặc cảm giác tê bì ở tay chân.

Khi nồng độ kali tiếp tục hạ thấp hơn, người bệnh dễ gặp rối loạn nhịp tim, đánh trống ngực, đau bụng và rối loạn nhu động ruột. Tình trạng này cũng khiến cơ bắp yếu đi rõ rệt, việc đi lại, cầm nắm hay hít thở đều trở nên khó khăn. Đây là giai đoạn cảnh báo cơ thể đang mất cân bằng điện giải nghiêm trọng.

Ảnh minh họa

Trong trường hợp nồng độ kali xuống quá thấp, dưới 2 mmol/L, nguy cơ ngừng tim, liệt cơ hô hấp và tử vong có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đáng lo ngại là hạ kali thường bị bỏ qua vì các triệu chứng ban đầu khá mờ nhạt, dễ nhầm với mệt mỏi do thiếu ngủ hay làm việc quá sức.

7 dấu hiệu cảnh báo sớm thiếu kali không được bỏ qua: - Mệt mỏi bất thường dù đã nghỉ ngơi đầy đủ. - Chuột rút, co giật cơ lặp đi lặp lại, đặc biệt vào ban đêm. - Tim đập nhanh, hồi hộp, loạn nhịp không rõ lý do. - Táo bón kéo dài do nhu động ruột suy giảm. - Yếu cơ, run rẩy, cảm giác khó đứng vững. - Khó thở, hụt hơi, nhất là khi vận động nhẹ. - Tay chân tê bì, ngứa ran hoặc cảm giác như kim châm. Chỉ cần xuất hiện từ 2 dấu hiệu trở lên, bạn nên đi khám để kiểm tra điện giải máu thay vì chủ quan tự điều chỉnh.

7 thực phẩm giúp bổ sung kali quen thuộc, bình dân

Bác sĩ cũng nhắc nhở, những người ra nhiều mồ hôi, người cao tuổi sức khỏe kém, bệnh nhân tăng huyết áp ăn mặn, người bị nôn ói hoặc tiêu chảy kéo dài, bệnh nhân tiểu đường hay cường giáp đều thuộc nhóm nguy cơ cao thiếu kali.

Ảnh minh họa

Việc bổ sung kali đầy đủ là cách đơn giản nhưng rất quan trọng để bảo vệ sức khỏe tim mạch và tính mạng. Tin vui là bạn không cần đến thuốc bổ sung nếu chưa có chỉ định y tế mà có thể tận dụng một số thực phẩm như:

Thực phẩm Hàm lượng kali (ước tính) Lợi ích chính Cà chua ~290 mg/100 g Bổ sung kali, giàu vitamin C và lycopene, tốt cho tim mạch và da. Rau chân vịt ~550 mg/100 g Cân bằng natri, chống phù nề, giàu sắt và vitamin K. Khoai tây ~348 mg/100 g Giàu kali, chất xơ và vitamin B, tốt cho tim và tiêu hóa. Chuối ~400–450 mg/quả trung bình Ổn định nhịp tim, giảm chuột rút, giàu vitamin B6. Nước dừa ~250 mg/100 ml “Nước điện giải tự nhiên”, bù kali nhanh khi mất nước. Rau muống ~340 mg/100 g Giàu kali và chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa, ngừa táo bón. Đậu nành ~620 mg/100 g Nhiều kali, protein thực vật tốt cho tim và mạch máu.

Tuy nhiên, cần nhớ rằng bổ sung kali quá nhiều cũng nguy hiểm. Người trưởng thành chỉ nên nạp khoảng 3.500 - 4.700mg kali mỗi ngày. Nếu dư thừa, kali có thể gây loạn nhịp tim, yếu cơ và thậm chí đe dọa tính mạng, nhất là với người bệnh thận.

Nguồn và ảnh: Sohu, Sunday More