Nam thanh niên ăn thức ăn cho mèo để tiết kiệm tiền

Một nghiên cứu sinh y khoa tự nhận là "người Trung Quốc tiết kiệm nhất Thụy Sĩ" trở nên nổi tiếng sau khi tiết lộ rằng anh ăn thức ăn cho mèo để tiết kiệm tiền.

Chàng nghiên cứu sinh được biết đến trên mạng với cái tên "The Artful Cheapskate" đã thu hút hơn 12.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Anh chàng cho biết tiết kiệm là một nghệ thuật và đó là lý do anh đặt cho mình cái tên "The Artful Cheapskate" (nghĩa là nghệ thuật giá rẻ).

Được biết, sau khi tốt nghiệp trường y ở Trung Quốc và tiết kiệm được 300.000 nhân dân tệ (1,1 tỷ đồng) khi làm việc tại Thượng Hải, anh bắt đầu theo học chương trình tiến sĩ tự túc tại một viện nghiên cứu hàng đầu ở Thụy Sĩ, quốc gia nổi tiếng với chi phí sinh hoạt cao ngất ngưởng.

"Mỗi tháng, một nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Thụy Sĩ cần khoảng 1.000-1.500 franc Thụy Sĩ (khoảng 33-49 triệu đồng). Tôi đã chứng kiến nhiều người du học tự túc phải bỏ cuộc ở năm thứ ba chỉ vì không thể kham nổi chi phí. Đó là điều tôi không muốn xảy ra", anh chia sẻ.

Theo quy định, sinh viên quốc tế tại Thụy Sĩ không được phép làm thêm trong quá trình học. Vì vậy, anh quyết tâm sống tiết kiệm. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, anh chia sẻ bí quyết để duy trì sức khỏe và cơ bắp là ăn thức ăn cho mèo.

Nam nghiên cứu sinh đã dùng thức ăn cho mèo để bổ sung protein. Ảnh: SCMP.

"Tôi đã tính toán kỹ. Một túi thức ăn cho mèo 3 kg chỉ có giá 3,75 Franc Thụy Sĩ nhưng chứa tới 32% protein. Giá trị protein của nó vượt trội so với bất kỳ loại thực phẩm nào khác tôi từng thấy", anh chia sẻ. "Đừng bao giờ trộn với sữa! Tốt nhất là ăn kèm với đậu phộng để át mùi tanh. Sau khi ăn, bạn sẽ cảm thấy no rất lâu".

Bất ngờ hơn, anh còn cho rằng thức ăn cho mèo có một lợi ích khác. "Nhiều nghiên cứu sinh tiến sĩ khác bị rụng tóc, nhưng thức ăn cho mèo lại chứa thành phần giúp lông mèo bóng mượt và mềm mại. Nhờ nó, tóc tôi trông đẹp hơn", anh viết.

Trong một bài đăng khác, chàng trai chia sẻ rằng anh thậm chí còn hiến máu ở Thụy Sỹ để đổi lấy bữa ăn."Họ rất hào phóng. Bạn có thể ăn uống tùy thích với sandwich, súp, khoai tây chiên, kẹo dẻo và socola. Nó giống như một bữa buffet vậy. Tôi luôn sắp xếp lịch hiến máu vào giờ ăn trưa, khi đồ ăn còn nóng hổi và nhiều nhất", anh viết.

Anh kết thúc bài đăng bằng cách quảng bá "sự tiết kiệm lành mạnh". Mới đây, nghiên cứu sinh này đã giành được học bổng. Anh cho biết sẽ sớm rời Thụy Sĩ và bắt đầu chương trình học tại Đại học Harvard, dự định tiếp tục sống với ngân sách eo hẹp ở Boston (Mỹ).

Câu chuyện của chàng nghiên cứu sinh này đã gây nên cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc: "Anh ấy đúng là một huyền thoại. Tôi làm theo nhưng nó quá tanh để có thể ăn nổi"; "Có cần thiết không anh bạn? Cứ đi Đức mua thịt dự trữ cuối tuần đi"...

Một người khác mỉa mai: "Phát trực tiếp cảnh mình ăn thức ăn cho mèo có thể rất có lợi nhuận. À, mách bạn biết nhé, ga tàu Zurich còn phát đồ ăn miễn phí nữa".

(Theo VTC News, Znews)