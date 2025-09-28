Bà ngoại dùng rượu để pha sữa khiến cháu trai nhập viện

Một bà ngoại ở Trung Quốc đã khiến cháu trai của mình phải nhập viện khi vô tình dùng rượu thay vì nước để pha sữa cho cháu.

8world đưa tin rằng theo chương trình tin tức CityReport của Trung Quốc, bé trai mới chỉ được 1 tháng 24 ngày tuổi vào thời điểm xảy ra vụ việc vào đầu năm nay.

Bà của đứa bé được cho là đã sử dụng rượu thay vì nước để pha sữa cho em bé. Được biết, bà đã pha cho em bé một bình sữa 120ml.

Bà ngoại vô tình dùng rượu pha sữa cho cháu trai.

Người mẹ cho biết họ đã tái sử dụng một chai nước tinh khiết rỗng và đổ đầy rượu vào đó. Có thể bà ngoại đã nhầm đó là nước tinh khiết nên đã dùng cho em bé.

Ngoài ra, người mẹ nói thêm rằng, em bé bắt đầu có phản ứng với rượu vào khoảng buổi trưa. Tuy nhiên, tới 4h chiều bà của đứa bé mới gọi điện để thông báo.

Khi cô về đến nhà, cơ thể đứa trẻ đã chuyển sang màu đỏ và trong tình trạng mơ màng. Cô vội vã đưa con mình đến bệnh viện để điều trị.

Hiện bé đã 9 tháng tuổi và đang trong tình trạng sức khỏe tốt. Tuy nhiên, em bé vẫn sẽ phải trải qua nhiều lần kiểm tra sức khỏe hơn trong tương lai.

Cư dân mạng cho rằng đối với những gia đình có trẻ em, tốt nhất không nên đặt quá nhiều chai đựng chất lỏng xung quanh nhà.

Họ cũng khuyến nghị dán nhãn các vật phẩm để dễ nhận biết.