Ngày càng nhiều người tử vong vì xuất huyết não: Bác sĩ cảnh báo 4 thói quen cần bỏ ngay

Các bác sĩ liên tục đưa ra cảnh báo có những hành động tưởng như vô hại trong đời sống hàng ngày, nhưng lại là “trợ thủ” cho xuất huyết não. Nếu không thay đổi, chúng có thể trở thành mối nguy hiểm chết người.

1. Ăn nhiều đồ chiên rán, mỡ béo

Thói quen ăn uống giàu chất béo, đặc biệt là mỡ động vật, thịt chế biến sẵn hay đồ ăn nhanh, làm tăng cholesterol, khiến mạch máu dày lên, xơ cứng và mất đàn hồi. Khi mảng xơ vữa vỡ ra, nguy cơ hình thành cục máu đông và xuất huyết não càng lớn.

2. Ngồi lâu ngoài trời lạnh, để gió lùa

Nhiều người chủ quan để cơ thể tiếp xúc lâu với gió lạnh. Sự co thắt đột ngột của mạch máu trong thời gian dài khiến huyết áp tăng cao, làm thành mạch yếu dễ vỡ, đặc biệt nguy hiểm với người có sẵn cao huyết áp hoặc xơ vữa động mạch.

3. Thói quen nín thở, gồng mình khi bê vác nặng

Rất nhiều người vô thức nín thở để dồn sức khi nhấc vật nặng. Đây là sai lầm nghiêm trọng, bởi lúc đó áp lực trong lồng ngực và huyết áp tăng vọt, có thể khiến mạch máu não vỡ ngay lập tức. Người lớn tuổi, người có bệnh tim mạch càng dễ gặp biến chứng nguy hiểm.

4. Chủ quan khi tập luyện ngoài trời

Nhiều ca xuất huyết não ở người cao tuổi bắt nguồn từ một cú ngã khi tập thể dục. Tuổi càng cao, xương càng giòn, mạch máu càng yếu, chỉ một chấn động nhỏ cũng có thể gây xuất huyết trong não, đặc biệt khi va đập vào vùng đầu.

Các chuyên gia khuyến cáo, để phòng ngừa xuất huyết não, mỗi người cần duy trì chế độ ăn lành mạnh, hạn chế chất béo động vật, tăng cường rau xanh, dầu thực vật; giữ ấm cơ thể khi trời lạnh; tránh nín thở khi làm việc nặng và lựa chọn địa điểm tập luyện an toàn, bằng phẳng.

Xuất huyết não có thể đến bất ngờ, nhưng nguy cơ hoàn toàn có thể giảm bớt nếu thay đổi lối sống ngay từ hôm nay. Đừng để những thói quen nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày trở thành “kẻ giết người thầm lặng” đối với chính mình và người thân.

