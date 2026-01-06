Nhóm tuổi 15–29 chiếm đa số ca nhiễm HIV tại TPHCM

Sở Y tế TPHCM vừa có báo cáo kết quả thực hiện của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm trên địa bàn.

Người bệnh nhận thuốc tại Khoa Tư vấn, điều trị nghiện chất và HIV/AIDS - Trung tâm Y tế khu vực Gò Vấp (TPHCM)

Theo báo cáo, năm 2025, TPHCM đã triển khai nhiều giải pháp phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm. Tuy nhiên, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là việc lợi dụng công nghệ cao và không gian mạng để hoạt động trái pháp luật.

Sở Y tế cho biết hoạt động mại dâm vẫn tồn tại dưới nhiều hình thức tinh vi. Hiện TP có hơn 10.600 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, trong đó một số cơ sở lợi dụng loại hình nhà nghỉ, karaoke, massage, quán cà phê… để tổ chức hoặc tiếp tay cho hoạt động mại dâm.

Khi bị xử lý, nhiều cơ sở tìm cách "sang tên, đổi chủ" gây khó khăn cho việc xử lý dứt điểm. Bên cạnh đó, môi giới mại dâm trên không gian mạng ngày càng phổ biến; các đối tượng sử dụng Facebook, Zalo, Telegram, diễn đàn trực tuyến,... để lập nhóm kín, ẩn danh, độ bảo mật cao, giao dịch nhanh, kín đáo. Khiến lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý.

Trong năm 2025, các lực lượng chức năng đã kiểm tra 1.647 lượt cơ sở, xử phạt 254 cơ sở vi phạm với tổng số tiền hơn 3,4 tỉ đồng; triệt phá 107 vụ mại dâm, xử lý 664 người, trong đó có cả người mua dâm, bán dâm và chủ chứa, môi giới.

Về HIV/AIDS, từ ca nhiễm HIV đầu tiên vào năm 1990 đến năm 2025, TP đã ghi nhận tích lũy 106.409 người nhiễm HIV, trong đó hơn 64.000 người đang sống và được quản lý, điều trị, 17.995 người đã tử vong; số còn lại đã chuyển đi, bỏ điều trị hoặc mất dấu. Tỉ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng ở mức 0,49%.

Riêng 9 tháng đầu năm 2025, TPHCM phát hiện 3.197 ca nhiễm mới, chủ yếu là nam giới (87%). Đường lây nhiễm chính là quan hệ tình dục không an toàn, chiếm 81% số ca mới. Nhóm nguy cơ cao, đặc biệt là nam quan hệ tình dục đồng giới, chiếm hơn một nửa số trường hợp nhiễm mới.

Ước tính hiện nay trên địa bàn TP có 72.067 nam quan hệ tình dục đồng giới, 12.515 phụ nữ bán dâm, 18.789 người nghiện chích ma túy.

TPHCM tiếp tục mở rộng các biện pháp can thiệp giảm hại, xét nghiệm HIV, điều trị ARV và dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP). Đến tháng 11-2025, gần 28.000 người đang sử dụng PrEP; hơn 60.000 bệnh nhân được điều trị ARV, với 99% đạt tải lượng vi rút dưới ngưỡng phát hiện sau 6 tháng điều trị.