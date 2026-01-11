Người phụ nữ suy thận nặng, phải chạy thận nhân tạo vì bôi thứ nhà nào cũng có này lên da

Nhiều người cho rằng thuốc bôi ngoài da thì “an toàn hơn thuốc uống”, nhưng một trường hợp thực tế cho thấy suy nghĩ này có thể cực kỳ nguy hiểm. Một phụ nữ 74 tuổi đã rơi vào tình trạng suy thận nặng, thậm chí phải lọc máu, chỉ vì thói quen bôi thuốc giảm đau chống viêm hằng ngày để giảm nhức mỏi cơ.

Theo thông tin được chia sẻ bởi ông Hồng Chính Hiến, Phó trưởng nhóm giảng dạy khoa Dược của Bệnh viện Kỷ niệm Changbin Show Chwan, tỉnh Chương Hóa, Đài Loan (Trung Quốc), đây không phải câu chuyện phóng đại mà là ca bệnh đã được ghi nhận trong y văn.

Trong vòng 6 tuần, người phụ nữ này liên tục cảm thấy khó thở, chân phù nề rõ rệt. Khi đi khám, các bác sĩ phát hiện bà có lượng protein trong nước tiểu rất cao, nồng độ albumin trong máu giảm nghiêm trọng, chỉ còn 17 g/L, kèm theo suy giảm chức năng thận với chỉ số creatinin tăng lên 169 μmol/L. Đây đều là những dấu hiệu điển hình của hội chứng thận hư, một tình trạng có thể dẫn tới biến chứng nặng nếu không được xử trí kịp thời.

Ban đầu, bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm trùng đường tiết niệu và điều trị bằng kháng sinh cùng thuốc lợi tiểu. Tuy nhiên, chức năng thận không những không cải thiện mà còn tiếp tục xấu đi. Chỉ sau 3 ngày, bà buộc phải chuyển gấp lên bệnh viện tuyến trên.

Tại đây, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân đồng thời mắc viêm thận kẽ, trong khi cầu thận vẫn hoàn toàn bình thường. Sự kết hợp bất thường này khiến đội ngũ điều trị nghi ngờ đến một “thủ phạm quen mặt” trong lâm sàng: nhóm thuốc chống viêm giảm đau không steroid, còn gọi là NSAIDs. Thế nhưng, vấn đề nằm ở chỗ bệnh nhân khẳng định không hề uống bất kỳ loại thuốc giảm đau nào, và hồ sơ điều trị cũng không ghi nhận việc bác sĩ kê đơn thuốc thuộc nhóm này.

Để phòng ngừa rủi ro, toàn bộ thuốc đang sử dụng đều được ngưng lại, nhưng tình trạng suy thận vẫn tiếp tục tiến triển, thậm chí bệnh nhân phải bắt đầu lọc máu.

Chỉ đến khi nhân viên y tế kiểm tra kỹ hơn đồ dùng cá nhân, sự thật mới được hé lộ. Trong tủ của bệnh nhân có một tuýp thuốc giảm đau bôi ngoài da chứa piroxicam. Hóa ra, bà vẫn âm thầm bôi thuốc này vào vùng vai và lưng trong phòng tắm bệnh viện để giảm đau nhức cơ. Trong vòng 6 tuần, bà đã sử dụng tổng cộng 3 tuýp lớn, mỗi tuýp 60 gram, với tần suất ít nhất 2 lần mỗi ngày.

Theo ông Hồng Chính Hiến, dù là thuốc dùng ngoài da, nhưng các thuốc giảm đau chống viêm không steroid như piroxicam vẫn có thể thấm qua da, đi vào máu và ảnh hưởng đến thận, đặc biệt khi bôi với lượng lớn, trong thời gian dài hoặc trên diện tích rộng. Khi bệnh nhân ngừng hoàn toàn việc bôi thuốc, chức năng thận đã cải thiện nhanh chóng và dần trở về mức bình thường.

Vị chuyên gia cảnh báo, rất nhiều người có tâm lý chủ quan khi sử dụng thuốc bôi, cho rằng “chỉ xoa ngoài da thì không sao”. Trên thực tế, thuốc bôi không đồng nghĩa với việc không hấp thu vào cơ thể. Trong những trường hợp sử dụng kéo dài hoặc không đúng cách, lượng thuốc tích lũy có thể vượt xa những gì người dùng tưởng tượng.

Đặc biệt, người cao tuổi, người có chức năng thận kém hoặc đang mắc bệnh mạn tính cần hết sức thận trọng khi dùng thuốc giảm đau bôi ngoài da. Việc sử dụng nên tuân thủ đúng hướng dẫn của bác sĩ hoặc dược sĩ, tránh tự ý dùng lâu dài để giảm đau nhức, bởi cái giá phải trả đôi khi không chỉ là tác dụng phụ, mà là cả chức năng sống còn của thận.

Nguồn và ảnh: ETToday