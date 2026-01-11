Tập thể dục trong phòng kín: Nguy cơ nào cần lưu ý?

Hình minh họa. Ảnh: Aflo Images

Việc vận động trong không gian trong nhà mang lại sự tiện lợi và cảm giác an toàn, tuy nhiên nếu không chú ý đến điều kiện môi trường và cách tập, nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe vẫn có thể xảy ra.

Một trong những rủi ro phổ biến nhất là thiếu thông khí. Phòng kín, ít cửa sổ hoặc đóng kín trong thời gian dài dễ làm nồng độ oxy giảm, trong khi khí carbon dioxide tăng lên do hô hấp và vận động. Khi tập thể dục, nhu cầu oxy của cơ thể tăng cao. Nếu không gian không được thông gió đầy đủ, người tập có thể cảm thấy đau đầu, chóng mặt, khó thở, giảm khả năng tập trung, đặc biệt khi tập với cường độ vừa đến cao.

Bên cạnh đó, việc sử dụng các thiết bị sưởi ấm trong phòng kín tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc khí, nhất là với bếp than, lò sưởi hoặc thiết bị đốt nhiên liệu. Khí carbon monoxide không màu, không mùi có thể tích tụ trong không gian kín, gây đau đầu, buồn nôn, mệt lả, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng nếu không được phát hiện kịp thời. Nguy cơ này tăng cao khi vừa tập luyện vừa đóng kín cửa để giữ ấm.

Không khí trong phòng kín cũng dễ trở nên khô, đặc biệt khi sử dụng máy sưởi hoặc điều hòa. Không khí khô có thể gây khô đường hô hấp, khô mắt, kích ứng cổ họng, làm người tập nhanh mệt và khó chịu. Với người mắc bệnh hô hấp mạn tính như hen phế quản hoặc viêm mũi dị ứng, điều kiện này có thể kích hoạt các triệu chứng khó thở, khò khè.

Một vấn đề khác thường bị bỏ qua là nguy cơ quá nhiệt. Trong phòng kín, nhiệt do cơ thể sinh ra khi vận động khó thoát ra ngoài. Nếu không điều chỉnh nhiệt độ phù hợp hoặc mặc trang phục quá dày, thân nhiệt có thể tăng nhanh, dẫn đến đổ mồ hôi nhiều, mất nước và điện giải. Khi dừng tập đột ngột, sự thay đổi nhiệt độ có thể gây choáng váng, mệt mỏi.

Ngoài yếu tố môi trường, việc tập thể dục trong không gian hạn chế cũng làm tăng nguy cơ chấn thương. Diện tích nhỏ, sàn trơn trượt, ánh sáng kém hoặc bố trí đồ đạc không hợp lý có thể khiến người tập dễ va chạm, trượt ngã, đặc biệt khi thực hiện các bài tập cần di chuyển hoặc đổi hướng nhanh.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi tập thể dục trong phòng kín, cần đảm bảo không gian thông thoáng, có cửa sổ mở hoặc hệ thống thông gió hoạt động tốt. Tránh sử dụng các thiết bị sưởi đốt nhiên liệu trong phòng tập. Nhiệt độ phòng nên được điều chỉnh ở mức dễ chịu, trang phục tập cần thấm hút mồ hôi và thoát khí tốt. Đồng thời, người tập nên uống đủ nước, khởi động kỹ và dừng tập ngay khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau đầu, chóng mặt, khó thở hoặc buồn nôn.

Tập thể dục trong phòng kín không phải là lựa chọn kém an toàn, nhưng chỉ thực sự có lợi khi môi trường tập luyện được kiểm soát đúng cách. Nhận diện sớm các nguy cơ và điều chỉnh hợp lý sẽ giúp việc vận động trong nhà phát huy hiệu quả mà không gây tác động tiêu cực đến sức khỏe.