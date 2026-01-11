Phát hiện sớm tim lỗi nhịp nhờ trí tuệ nhân tạo tại Côn Đảo

Bệnh nhân N.T.C (70 tuổi, ở đặc khu Côn Đảo, TPHCM) thường xuyên bị chóng mặt, choáng váng suốt 2 năm qua. Dù triệu chứng ảnh hưởng lớn đến cuộc sống nhưng do điều kiện địa lý cách trở nên chưa có cơ hội tầm soát chuyên sâu.

Bệnh nhân N.T.C được bác sĩ tư vấn điều trị

Thông qua thiết bị đeo thông minh tích hợp công nghệ AI (Holter ECG AI) do BSCKI Nguyễn Thanh Nhân (Bệnh viện Nguyễn Trãi TPHCM, đang biệt phái tại Côn Đảo) trực tiếp triển khai, kết quả phân tích dữ liệu đã đưa ra cảnh báo bệnh nhân có nhiều khoảng ngưng xoang kéo dài (tần số tim thấp nhất chỉ 30 lần/phút). Nhờ thuật toán AI xử lý dữ liệu nhanh chóng và chính xác, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị suy nút xoang – một tình trạng nguy hiểm có nguy cơ đột tử nếu không được can thiệp kịp thời.

Ngay sau đó, Bệnh viện Nguyễn Trãi phối hợp cùng Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo đưa bệnh nhân về đất liền. Tại đây, ê-kíp tim mạch can thiệp của bệnh viện đã thực hiện thành công đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, không còn chóng mặt và có thể sinh hoạt bình thường.

Bệnh nhân khỏe mạnh khi xuất viện

Trước khi ra viện, bệnh nhân được tư vấn cách theo dõi máy tạo nhịp, các triệu chứng cảnh báo cần đi khám hoặc nhập viện ngay: Chóng mặt, ngất, đau ngực, khó thở, sưng đau vị trí cấy máy tạo nhịp.

Bệnh nhân được khuyến khích đi bộ nhẹ nhàng, sinh hoạt cá nhân bình thường trong 1 tháng đầu sau đặt máy, ở bên vùng vai và tay đặt máy tạo nhịp, bệnh nhân tránh mang vác vật nặng tay đó, không nâng tay bên đặt máy quá vai, tránh các động tác kéo, vặn mạnh vai.

Sau khi xuất viện, bệnh nhân được theo dõi và tái khám thêm tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo với sự hỗ trợ của bác sĩ tim mạch Bệnh viện Nguyễn Trãi đang luân phiên, sẽ tiếp tục theo dõi quá trình phục hồi và các biến chứng sau đặt máy tạo nhịp nếu có.

Trong chuyến công tác biệt phái một tháng tại Côn Đảo theo chỉ thị của Sở Y tế TPHCM, BSCKI Nguyễn Thanh Nhân đã chuyển giao không chỉ kiến thức chuyên môn mà còn thêm những ứng dụng công nghệ hiện đại để phục vụ người dân nơi đây. Các ca lâm sàng điển hình đã chứng minh giá trị của AI trong việc tầm soát bệnh lý tim mạch từ xa.



