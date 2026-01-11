Hai nữ hộ sinh kịp thời đỡ đẻ ca sinh non 34 tuần trên tàu SE4

Sản phụ sinh con trên tàu. Ảnh: BVCC

Một ca sinh nở vốn đã nhiều nguy cơ, nhưng khi diễn ra trên tàu hỏa đang chạy, trong điều kiện thiếu thốn trang thiết bị y tế, mức độ nguy hiểm càng tăng gấp bội. Tuy nhiên, chính trong hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, bản lĩnh và chuyên môn của đội ngũ y tế Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã tỏa sáng.

Đêm 10/1/2026, trên chuyến tàu SE4 chạy hướng Bắc - Nam, sản phụ L.T.T.N. (34 tuổi) bất ngờ chuyển dạ khi thai mới 34 tuần. Các cơn co xuất hiện dồn dập, tiến triển nhanh khiến việc chờ tàu dừng để chuyển đến cơ sở y tế gần nhất không còn khả thi. Tình huống trở nên đặc biệt nguy cấp khi đây là một ca sinh non, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho cả mẹ và thai nhi.

Nghe loa phát thanh trên tàu kêu gọi hỗ trợ y tế khẩn cấp, hai cán bộ của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đang trên đường ra Nam Định dự thi tay nghề đã lập tức có mặt. Đó là nữ hộ sinh Nguyễn Thị Giang, Điều dưỡng trưởng Khoa Phụ Ngoại và nữ hộ sinh Nguyễn Hồng Hoa, Khoa Phụ Nội tiết.

Trong không gian toa tàu chật hẹp, rung lắc, không có dụng cụ chuyên dụng cho một ca sinh non, hai nữ hộ sinh đã nhanh chóng đánh giá tình trạng sản phụ, trấn an tinh thần và tổ chức đỡ đẻ an toàn. Bằng kinh nghiệm chuyên môn và sự bình tĩnh, các cán bộ y tế đã hỗ trợ sản phụ vượt cạn thành công.

Gần 1 giờ sáng ngày 11/1/2026, bé trai nặng 2.600g cất tiếng khóc chào đời trong niềm xúc động và thán phục của hành khách trên tàu. Sau sinh, hai nữ hộ sinh tiếp tục theo dõi sát tình trạng co hồi tử cung của sản phụ nhằm phòng ngừa đờ tử cung, băng huyết sau sinh; đồng thời chăm sóc, giữ ấm và theo dõi hô hấp cho trẻ sinh non.

Ngay sau đó, tổ tàu đã chủ động dừng tại ga Cầu Giát để chuyển mẹ và bé đến bệnh viện địa phương tiếp tục theo dõi và chăm sóc. Hai nữ hộ sinh Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã bàn giao đầy đủ tình trạng chuyên môn cho đồng nghiệp tuyến dưới trước khi tiếp tục hành trình.