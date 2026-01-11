Buổi sáng, một bát cháo nóng hổi gần như là lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình, đặc biệt là người cao tuổi, trẻ nhỏ hoặc những người có dạ dày yếu. Nhiều người tin rằng cháo là “món ăn quốc dân” giúp dưỡng dạ dày, dễ tiêu, ăn vào là thấy người ấm lên ngay.

Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy, cháo không phải lúc nào cũng là thực phẩm lành tính như chúng ta vẫn nghĩ. Thậm chí, có hai loại cháo nếu ăn thường xuyên không những không tốt cho dạ dày mà còn có thể âm thầm gây hại cho sức khỏe.

1. Cháo trắng

Không ít người truyền tai nhau rằng cứ đau dạ dày là uống một bát cháo trắng sẽ dễ chịu ngay. Thực tế, cảm giác dễ chịu đó không đồng nghĩa với việc dạ dày được “nuôi dưỡng”.

Cháo trắng được nấu rất nhừ, tinh bột đã gelatin hóa gần như hoàn toàn, khi vào dạ dày hầu như không cần co bóp hay tiết nhiều dịch tiêu hóa. Về lâu dài, điều này khiến dạ dày “lười vận động”, khả năng tiết axit dạ dày giảm, hàng rào niêm mạc yếu đi, hoạt tính enzyme tiêu hóa cũng suy giảm, từ đó làm chức năng dạ dày thoái hóa dần.

Không chỉ vậy, cháo trắng gần như chỉ cung cấp carbohydrate, thiếu protein và chất xơ. Ăn một bát lớn cháo trắng chẳng khác gì uống nước đường. Với người mắc đái tháo đường hoặc có nguy cơ rối loạn đường huyết, cháo trắng càng đáng lo ngại khi chỉ số đường huyết (GI) có thể lên tới khoảng 83, thuộc nhóm thực phẩm GI cao, khiến đường huyết tăng rất nhanh.

Thỉnh thoảng dạ dày khó chịu, ăn một bát cháo trắng để giảm triệu chứng thì không sao, nhưng nếu ngày nào cũng dùng cháo trắng làm bữa chính hoặc bữa sáng thì chẳng khác nào tự “đào hố” cho sức khỏe.

2. Cháo để qua đêm

Nhiều người có thói quen nấu cháo dư, cất tủ lạnh rồi hôm sau hâm lại ăn tiếp, vừa tiện vừa đỡ lãng phí. Tuy nhiên, trong bát cháo để qua đêm có thể tiềm ẩn nitrit, một chất không trực tiếp gây ung thư nhưng khi vào dạ dày có thể phản ứng với các hợp chất amin tạo thành nitrosamine, vốn được xem là yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày nếu tích lũy lâu dài.

Các nghiên cứu cho thấy, cháo để ở nhiệt độ phòng quá tám giờ sẽ làm hàm lượng nitrit tăng rõ rệt. Việc bảo quản lạnh chỉ làm chậm quá trình này chứ không loại bỏ hoàn toàn nguy cơ. Đặc biệt, các loại cháo có thêm trứng bắc thảo, trứng muối hoặc thịt nạc càng dễ phát sinh vi khuẩn và nitrit do chứa nhiều protein và muối, khiến rủi ro tăng lên gấp đôi.

Vậy ăn cháo thế nào mới lành mạnh?

Cháo không nên được coi là “cơm lỏng” hay món ăn duy nhất trong bữa. Cảm giác no sau khi ăn cháo trắng thường là “no giả”, đường huyết tăng nhanh rồi hạ nhanh, rất mau đói lại và thiếu dinh dưỡng. Khi ăn cháo, cần bổ sung thêm thực phẩm giàu protein, rau xanh và một lượng chất béo vừa phải để bữa ăn cân đối hơn, giúp no lâu và ổn định chuyển hóa.

Với người già, phụ nữ mang thai và trẻ em, chỉ uống cháo vào bữa sáng là không đủ nhu cầu dinh dưỡng. Việc kết hợp cháo ngũ cốc, trứng luộc, rau củ và sữa sẽ giúp bữa ăn đầy đủ hơn, hỗ trợ miễn dịch và sức khỏe tổng thể. Ngoài ra, cháo nên được nấu và ăn ngay trong ngày. Ngay cả khi bảo quản trong tủ lạnh, tốt nhất chỉ nên dùng trong vòng 24 giờ, hâm nóng kỹ đến khi sôi hoàn toàn và tránh hâm đi hâm lại nhiều lần.

Cuối cùng, việc thêm “nguyên liệu thông minh” vào cháo sẽ giúp món ăn này thực sự có lợi cho sức khỏe. Các loại ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch, kê, đậu đỏ hay ý dĩ giúp tăng chất xơ, làm chậm tăng đường huyết và tạo cảm giác no lâu. Cháo kết hợp thịt gà, cá hoặc trứng giúp bổ sung protein chất lượng cao, phù hợp với người cần phục hồi thể lực. Một số loại cháo dược liệu như cháo khoai mài hay cháo táo đỏ có thể hỗ trợ tiêu hóa và bồi bổ, nhưng cần lựa chọn theo thể trạng cá nhân, không nên áp dụng tràn lan.

Cháo không xấu, nhưng ăn cháo thế nào mới là điều quan trọng. Khi hiểu đúng và dùng đúng cách, cháo mới thực sự là món ăn tốt cho sức khỏe, thay vì trở thành “bẫy” dinh dưỡng như nhiều người vẫn lầm tưởng

Nguồn và ảnh: QQ