“ Tuyệt đối đừng dùng tay nặn! ”, lời nhắc khẩn cấp trên mạng xã hội của nữ diễn viên Trung Quốc Guan Ling, được biết đến rộng rãi nhờ vai diễn Jia Yuanyuan trong bộ phim sitcom đầu tiên của Trung Quốc, "Tôi yêu gia đình tôi", và được mệnh danh là "Nữ hoàng quốc dân" nhờ diễn xuất đầy sức sống và tính cách đáng yêu.

Vài ngày trước, con trai cô xuất hiện tình trạng sưng đỏ, đau ở mí mắt trái. Nghĩ chỉ là một nốt viêm thông thường, Guan Ling dùng kim chích nhẹ để “xả mủ” với hy vọng giảm sưng. Không ngờ, vùng mí mắt nhanh chóng sưng to hơn, đau dữ dội. Khi đưa con đi khám, bé phải chuyển từ khoa Da liễu sang Ngoại tổng quát và cuối cùng buộc phải phẫu thuật rạch dẫn lưu, khâu 4 mũi.

Một “nốt sưng nhỏ” mà gần như gia đình nào cũng từng gặp, vì sao lại có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy?

Nặn mụn: hành động quen tay nhưng cực kỳ nguy hiểm

Bác sĩ Lý Quân Oánh, Trưởng khoa Da liễu 2, Bệnh viện trực thuộc Viện Nghiên cứu Trung y Thiên Tân (Trung Quốc), cho biết bà đã gặp rất nhiều ca tương tự. Theo bà, dùng tay nặn hoặc dùng kim chọc vào các tổn thương da có mủ như mụn, nhọt là một trong những sai lầm phổ biến nhất và cũng nguy hiểm nhất.

Trong trường hợp của con trai Guan Ling, tổn thương ban đầu rất có thể chỉ là mụn viêm hoặc nhọt giai đoạn sớm. Việc chích kim không chỉ làm tổn thương mô tại chỗ, khiến viêm nặng hơn, mà còn đẩy vi khuẩn từ bề mặt xâm nhập sâu vào bên trong.

Sai lầm lớn của 90% phụ huynh

Theo bác sĩ Lý, đa số cha mẹ cho rằng mụn mủ chỉ là “chất bẩn”, nặn ra là xong. Trên thực tế, bản chất của vấn đề là nhiễm trùng mô da . Khi dùng lực nặn mạnh, hàng rào bảo vệ da bị phá vỡ, vi khuẩn theo tay hoặc dụng cụ không vô trùng xâm nhập, khiến nhiễm trùng lan rộng, hình thành ổ áp xe lớn, thậm chí viêm mô tế bào.

Đặc biệt nguy hiểm là vùng mặt, nhất là khu vực từ sống mũi đến hai khóe miệng – còn gọi là “tam giác nguy hiểm”. Đây là nơi mạch máu phong phú và có liên hệ với mạch máu nội sọ. Nặn mụn sai cách tại đây có thể khiến vi khuẩn theo đường máu gây nhiễm trùng nội sọ, đe dọa tính mạng.

Không phải mụn nào cũng là mụn trứng cá

Bác sĩ cũng lưu ý, những “mụn” lớn, đau, tái phát nhiều lần ở mông, bẹn, có chảy mủ có thể là viêm tuyến mồ hôi mủ hoặc các bệnh da liễu khác, tuyệt đối không được tự xử lý mà cần can thiệp y tế.

Ở tuổi dậy thì, tình trạng nặn mụn càng phổ biến. Khoảng 15% bệnh nhân trẻ từng đến khám vì từ một mụn nhỏ, sau khi nặn đã biến thành nhọt hoặc áp xe lớn. Thói quen nặn mụn để “xả stress” còn tạo ra lệ thuộc tâm lý, âm thầm tàn phá làn da.

Hậu quả không chỉ là thâm, sẹo

Nặn mụn không chỉ gây nhiễm trùng mà còn là một dạng chấn thương cơ học. Ngay cả khi chỉ nặn ra nhân mụn đầu trắng hay đầu đen, mô da vẫn bị tổn thương. Hậu quả nhẹ là vết đỏ, thâm sau viêm, có thể mất 3-6 tháng mới mờ. Nặng hơn là hình thành u nang, nốt cứng dai dẳng, khiến việc điều trị phức tạp hơn nhiều.

Đáng lo nhất là sẹo mụn vĩnh viễn. Sẹo có thể là sẹo lõm do thiếu hụt collagen hoặc sẹo lồi do tăng sinh quá mức. Khi đã hình thành, thuốc bôi hay thuốc uống hầu như không còn tác dụng, có thể phải tiêm nội tổn thương hoặc dùng laser chuyên sâu.

Xử lý mụn đúng cách ra sao?

Từ bài học của Guan Ling, các bác sĩ nhấn mạnh nguyên tắc chung: tôn trọng sự toàn vẹn của làn da và tìm đến chuyên môn y tế .

Với mụn trứng cá thông thường, cần giữ da sạch, dùng sữa rửa mặt dịu nhẹ. Mụn đầu trắng, đầu đen có thể hỗ trợ bằng sản phẩm chứa axit salicylic hoặc axit azelaic, tuyệt đối không dùng tay nặn. Mụn viêm, mụn mủ nên điều trị theo chỉ định bác sĩ bằng thuốc bôi kháng sinh hoặc dẫn xuất vitamin A.

Khi xuất hiện nốt sưng đỏ lớn, đau nhiều, đặc biệt ở vị trí nhạy cảm như mí mắt, cần ngừng ngay mọi hành động nặn, chích, chườm nóng hay bôi thuốc không rõ nguồn gốc và đi khám sớm. Điều trị kịp thời có thể chỉ cần dùng kháng sinh, tránh được phẫu thuật và sẹo vĩnh viễn.

Một nốt mụn nhỏ, nếu xử lý sai, có thể phải trả giá rất đắt.

Nguồn và ảnh: QQ