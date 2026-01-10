Nhân vật chính là Joseph Everett, YouTuber sống tại Nhật Bản. Tháng 12/2022, anh đăng tải video với tiêu đề “Tôi ăn 900 quả trứng trong 1 tháng, đây là những gì xảy ra với cholesterol”, nhằm kiểm chứng liệu một chế độ ăn giàu trứng có giúp cải thiện sức mạnh và thể lực hay không.

Trong những ngày đầu, Everett cho biết anh chủ yếu uống sinh tố trái cây pha trứng sống để bổ sung protein, sau đó ăn thêm cơm, thịt bò và các thanh protein. Tuy nhiên, chỉ sau 5 ngày, lượng trứng quá lớn khiến hệ tiêu hóa của anh “biểu tình”, buộc anh phải chuyển sang ăn trứng chín để dễ chịu hơn.

Đến ngày thứ 9, một thay đổi khác bắt đầu xuất hiện, không phải ở phòng gym mà ở đời sống cá nhân.

Everett chia sẻ: “Khoảng ngày thứ 9 là lúc tôi nhận ra mình cảm thấy rất tốt. Tôi tập trung hơn, tràn đầy năng lượng cả trong lẫn ngoài phòng tập”. Không chỉ vậy, anh cho biết ham muốn tình dục của mình cao hơn mức bình thường.

Trải nghiệm này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng theo một số chuyên gia dinh dưỡng và y học, trứng thực sự có thể tác động tích cực đến sinh lý.

Chuyên gia nói gì về trứng và ham muốn tình dục?

Bác sĩ Arun Kumar, viết trên Practo.com, cho biết trứng chứa L-arginine, một loại axit amin giúp cải thiện lưu thông máu và đã được ghi nhận có tác dụng hỗ trợ rối loạn cương dương ở một số nam giới. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng chế độ ăn uống chỉ là một phần, những người gặp vấn đề về ham muốn hoặc đau khi quan hệ nên trao đổi trực tiếp với bác sĩ.

Trong khi đó, bà Rajeswari V. Shetty, Trưởng khoa Dinh dưỡng tại Bệnh viện SL Raheja (Mumbai, Ấn Độ), chia sẻ với Healthshots rằng vitamin nhóm B trong trứng giúp ổn định tâm lý, giảm căng thẳng và hỗ trợ cân bằng hormone, những yếu tố quan trọng cho ham muốn tình dục khỏe mạnh. Trứng có thể được sử dụng linh hoạt như luộc, tráng hoặc chần.

Các chuyên gia cũng lưu ý, trứng không phải “thần dược” duy nhất cho chuyện chăn gối. Bác sĩ sản phụ khoa Salena Zanotti, chia sẻ với Cleveland Clinic, cho rằng ham muốn tình dục phụ thuộc cả thể chất lẫn tinh thần. Khi tâm trí bị chi phối bởi căng thẳng, lo âu hay thiếu ngủ, ham muốn rất dễ suy giảm.

Nhiều nghiên cứu trước đó cũng cho thấy tập thể dục đều đặn, ngủ đủ giấc, kiểm soát lo âu và bỏ thuốc lá đều có tác động tích cực đến đời sống tình dục.

Kết quả sau 1 tháng: Lợi ích đi kèm đánh đổi

Kết thúc thử thách, Everett cho biết anh tăng khoảng 6kg cơ bắp, sức mạnh khi tập luyện cải thiện rõ rệt. Xét nghiệm máu không ghi nhận sự gia tăng đáng kể của cholesterol “xấu”. Tuy nhiên, anh thừa nhận mình ngủ ít hơn trong suốt thời gian thực hiện chế độ ăn cực đoan này.

Trải nghiệm của YouTuber cho thấy trứng có thể mang lại nhiều lợi ích, nhưng việc tiêu thụ với số lượng lớn trong thời gian ngắn không phải lựa chọn phù hợp cho tất cả mọi người. Với sức khỏe, sự cân bằng vẫn luôn là yếu tố quan trọng nhất.

Nguồn và ảnh: UNILAD