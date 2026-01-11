Đừng chỉ ăn củ, lá loại cây này quý như "nhân sâm người nghèo", hễ ra chợ là thấy

Viện Dinh dưỡng quốc gia khuyến nghị mỗi người nên tiêu thụ ít nhất 25-30g chất xơ/ngày, tương đương 400g rau củ và trái cây. Đây là mức cần thiết để hỗ trợ tiêu hóa, giảm cholesterol, điều hòa đường huyết và phòng bệnh mạn tính nhưng gần 60% người Việt không đạt được mức này. Bởi nhiều người ưa thích thực phẩm giàu đạm, ăn nhanh, dùng đồ ăn sẵn - những món nghèo chất xơ và dễ gây hại nếu dùng thường xuyên.

Một loại rau giàu chất xơ mà không phải ai cũng biết. Rau lang rất giàu chất xơ, giúp nhuận tràng, hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón hiệu quả, đồng thời còn cung cấp nhiều vitamin (A, C, nhóm B), khoáng chất và chất chống oxy hóa, tốt cho tim mạch, ổn định đường huyết và giải độc cơ thể.

Dưới đây là những lợi tuyệt vời từ rau lang:

Giá trị dinh dưỡng cao: Lương y Vũ Quốc Trung từng chia sẻ với Vietnamnet , rau lang có tính bình, vị ngọt, hàm lượng dinh dưỡng cao hơn nhiều lần củ khoai, vitamin C cao gấp 5 lần, vitamin B6 gấp 3 lần, riboflavin gấp 10 lần.

Ngăn ngừa tế bào ung thư: Rau lang có đặc tính chống oxy hóa nhờ các dẫn xuất của axit caffeoylquinic, quercetin, anthocyanin…. Nghiên cứu ghi nhận, vận động viên dùng 200g rau lang mỗi ngày trong 1-2 tuần giảm quá trình oxy hóa lipid, tăng glutathione trong máu, cải thiện khả năng chống oxy hóa trong huyết tương. Đặc biệt nghiên cứu trong ống nghiệm cho thấy chiết xuất từ rau lang có tác dụng chống ung thư mạnh với các loại tế bào ung thư ruột kết, vú, tiền liệt tuyến, đại trực tràng và phổi. Các polyphenol và anthocyanin điều chỉnh chu kỳ tế bào, cảm ứng gây chết tế bào, giảm tăng sinh thành mạch. IbACP tách chiết từ rau lang có khả năng ức chế dòng ung thư tuyến tụy.

Rất tốt cho huyết áp: Rau khoai lang có tác dụng hiệu quả trong việc thanh nhiệt, làm mát cơ thể. Trong dân gian, lá khoai lang còn được ví như "Sâm Nam". Cụ thể, lá khoai lang có nhiều kali, có thể giúp kiểm soát huyết áp và ngăn ngừa huyết áp cao. Tuy nhiên, bệnh nhân bị bệnh thận nên tránh uống nước dùng của nó.

Chất polyphenol dồi dào chứa trong lá khoai lang còn có thể ngăn ngừa tế bào ung thư. Ảnh minh họa.

Đào thải độc tố: Đối với rau lang, diệp lục được ẩn chứa trong từng chiếc là khá cao, giúp cho máu được thanh lọc và độc tố không may hấp thụ cũng được đào thải ra. Với tính mát vị ngọt, rau lang có thể làm món ăn cho những ngày nóng hay cơ thể đang bốc hỏa.

Tốt cho hệ tiêu hóa: Y học cổ truyền cho rằng, rau lang không độc, thích hợp cho mọi đối tượng. Các tác dụng bao gồm nhuận tràng, chống táo bón, thanh nhiệt, phòng chống béo phì, tăng cường thị lực, bồi bổ sức khỏe , chữa bệnh vàng da, kinh nguyệt không đều ở phụ nữ và di tinh ở nam giới... Đây được xem là loại rau phòng chống các bệnh viêm đường tiêu hóa, thậm chí ung thư.

Có thể tăng cường thị lực: Lá khoai lang rất giàu vitamin A, có thể tăng cường thị lực. Bạn cũng có thể tham khảo công thức rau khoai lang non xào gan gà/ lợn để ngăn ngừa điều trị bệnh quáng gà.

Món rau lang luộc đơn giản giàu chất dinh dưỡng. Ảnh minh họa.

Giảm cân hiệu quả: Lá khoai lang chứa nhiều chất xơ, đứng thứ 5 trong số các loại rau . Ngoài tác dụng lấy đi cholesterol trong cơ thể, nhiều chất xơ còn tạo cho bạn cảm giác no lâu và ít thèm tinh bột, lại ít calo nên rất thích hợp làm món ăn giảm cân.

Tốt cho hệ miễn dịch: Hàm lượng vitamin A trong lá khoai lang đứng hàng thứ 7 trong số các nguyên liệu chúng ta thường ăn, và nó là một loại rau chống oxy hóa rất tốt. Vitamin A có thể duy trì sức khỏe của da và biểu mô bề mặt của đường hô hấp trên và giúp cải thiện chức năng miễn dịch.

Ngoài ra, chất chống oxy hóa có trong lá khoai lang cao gấp 5 đến 10 lần so với các loại rau thông thường cũng giúp ích rất nhiều trong việc nâng cao khả năng miễn dịch.

Ngăn ngừa bệnh thiếu máu: Rau khoai lang rất giàu sắt, vitamin A, C và E. Ăn vừa phải có thể bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể con người trong một ngày và ngăn ngừa bệnh thiếu máu, theo Tiền Phong.

Tuy rau lang tốt cho sức khỏe nhưng cũng không nên lạm dụng ăn nhiều bởi trong rau lang chứa lượng canxi khá lớn, nếu ăn thường xuyên sẽ gây ra tình trạng thừa canxi, dễ dẫn đến sỏi thận.