Trong những ngày đầu năm 2026, cộng đồng quốc tế bàng hoàng khi thông tin siêu mẫu, diễn viên Nhật Bản Megumi Furuya qua đời sau thời gian dài chiến đấu với ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối ở tuổi chỉ 47 nhận được xác nhận từ công ty quản lý. Bà Megumi từng công khai hành trình điều trị trên mạng xã hội, chia sẻ những nỗi khó khăn để cổ vũ người hâm mộ.

Cái chết của một ngôi sao ở độ tuổi còn rất trẻ như vậy khiến dư luận không khỏi đặt câu hỏi: Tại sao ung thư đại trực tràng, vốn được xem là “bệnh của người lớn tuổi”, lại xuất hiện ngày càng nhiều ở người trẻ?

Theo Hiệp Hội Ung Thư Hoa Kỳ, ung thư đại trực tràng (bao gồm ung thư đại tràng và trực tràng) đang có tỷ lệ gia tăng ở người dưới 50 tuổi, một xu hướng bất thường so với trước đây khi bệnh chủ yếu xuất hiện sau tuổi 60-70.

Các chuyên gia tại nhiều trung tâm ung bướu lớn ở Mỹ đã ghi nhận rằng, ung thư đại trực tràng không còn là bệnh chỉ của người già, mà ngày càng trẻ hơn qua từng thế hệ. Xu hướng này bắt đầu được chú ý từ những năm 1990 và đặc biệt rõ rệt trong hai thập kỷ gần đây.

Một số nghiên cứu thậm chí dự báo rằng đến năm 2030 tỉ lệ ung thư trực tràng ở người trẻ có thể chiếm tới gần 1/4 số ca bệnh, khiến đây trở thành một thách thức lớn trong y tế cộng đồng.

Vì sao ung thư đại trực tràng lại "trẻ hóa"?

Đây là câu hỏi khiến cả giới chuyên môn đau đầu, bởi còn nhiều yếu tố chưa được giải thích rõ ràng. Tuy nhiên, từ các nghiên cứu khoa học tổng hợp gần đây, những nguyên nhân sau thường được nhắc đến:

Lối sống hiện đại và môi trường

Chế độ ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhanh, ít chất xơ được cho là tăng nguy cơ tổn thương tế bào ruột theo thời gian.

Ít vận động, lười tập thể dục là một trong các yếu tố liên quan đến ung thư đại trực tràng ở người trẻ.

Thói quen uống rượu bia, hút thuốc, béo phì… cũng góp phần tăng nguy cơ.

Các yếu tố này tuy không gây ung thư trực tiếp nhưng được xem là thúc đẩy tiến trình bệnh nhanh hơn so với trước đây.

Môi trường vi khuẩn đường ruột và nhiễm trùng

Một số nghiên cứu cho thấy sự thay đổi hệ vi sinh đường ruột (microbiome), thậm chí do sử dụng kháng sinh sớm trong đời, có thể làm tổn hại ADN và gây viêm mạn tính, từ đó tạo điều kiện ung thư phát triển.

Vấn đề di truyền và sinh học phức tạp

Dù chỉ 10-20% trường hợp ung thư đại trực tràng ở người trẻ là do gen di truyền rõ rệt (như hội chứng Lynch), phần lớn vẫn là các tương tác phức tạp giữa gene và môi trường mà khoa học hiện nay chưa giải thích hết.

Thiếu tầm soát sàng lọc ở tuổi trẻ

Do tiêu chuẩn sàng lọc trước đây khuyến nghị từ tuổi 50 trở lên, nên phần lớn người trẻ không kiểm tra định kỳ cho đến khi có triệu chứng rõ rệt, khi đó bệnh thường đã tiến triển nặng hơn. Điều này làm chậm trễ việc phát hiện và điều trị sớm.

Dấu hiệu cảnh báo ung thư đại trực tràng cần đi khám ngay

Ung thư đại trực tràng ở giai đoạn đầu thường không gây triệu chứng rõ rệt, nhưng khi dấu hiệu xuất hiện thì không nên chủ quan. Theo Mayo Clinic, những cảnh báo quan trọng bao gồm:

Thay đổi thói quen đại tiện: Táo bón, tiêu chảy kéo dài không rõ nguyên nhân; Cảm giác không hết phân sau khi đi vệ sinh.

Chảy máu trực tràng: Máu có thể đỏ tươi hoặc có màu tối trong phân, đặc biệt không chỉ xảy ra sau mỗi lần đi vệ sinh.

Đau bụng, khó chịu kéo dài: Cơn đau hoặc chuột rút vùng bụng không biến mất sau vài tuần.

Giảm cân không rõ lý do: Mệt mỏi, sụt cân dù không ăn kiêng hay thay đổi lối sống.

Phân nhỏ hơn bình thường hoặc thay đổi hình dạng: Phân mảnh, dẹp hay bất thường so với trước đây.

Ngay cả khi bạn còn trẻ, những dấu hiệu này không nên bỏ qua, việc chẩn đoán sớm qua nội soi đại tràng hoặc xét nghiệm máu trong phân có thể cứu sống bạn.

