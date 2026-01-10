Khi sương muối xuất hiện, mối nguy sức khỏe nào đi kèm?

Ảnh minh họa: Pexels

Sương muối hình thành trong điều kiện nhiệt độ xuống rất thấp, thường vào ban đêm và sáng sớm, khi hơi nước trong không khí ngưng tụ và đóng băng trên bề mặt đất, cây cối, nhà cửa. Đặc thù của hiện tượng này là nền nhiệt thấp kéo dài, không khí lạnh buốt kèm độ ẩm cao, khiến cơ thể con người dễ bị tác động mạnh nếu tiếp xúc trực tiếp.

Trước hết, nguy cơ dễ nhận thấy nhất là các bệnh đường hô hấp. Không khí lạnh ẩm do sương muối làm suy giảm khả năng bảo vệ của niêm mạc mũi - họng, tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus xâm nhập. Người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ và người cao tuổi, có thể xuất hiện các triệu chứng như cảm lạnh, viêm mũi họng, ho kéo dài, viêm phế quản hoặc làm nặng hơn các bệnh hô hấp mạn tính sẵn có.

Sương muối cũng đặt ra rủi ro đáng kể với hệ tim mạch. Nhiệt độ thấp khiến các mạch máu co lại, làm huyết áp tăng và tim phải hoạt động nhiều hơn để duy trì tuần hoàn. Với người có tiền sử tăng huyết áp, bệnh mạch vành hay từng có tai biến, việc tiếp xúc với môi trường có sương muối trong thời gian dài có thể làm gia tăng nguy cơ biến cố tim mạch, đặc biệt vào sáng sớm – thời điểm nhiệt độ thường xuống thấp nhất.

Bên cạnh đó, thời tiết lạnh buốt do sương muối dễ gây đau nhức xương khớp và tê bì tay chân. Sự giảm lưu thông máu ngoại vi khiến các khớp trở nên cứng, đau nhiều hơn, nhất là ở người cao tuổi hoặc người mắc bệnh viêm khớp, thoái hóa khớp. Không ít trường hợp ghi nhận cảm giác tê buốt, giảm linh hoạt vận động khi phải làm việc ngoài trời trong điều kiện sương muối dày.

Một nguy cơ khác ít được chú ý là hạ thân nhiệt. Độ ẩm cao kết hợp với lạnh sâu khiến cơ thể mất nhiệt nhanh hơn, đặc biệt nếu quần áo ẩm hoặc không đủ ấm. Người lao động ngoài trời, người đi rừng, người già sống một mình có nguy cơ cao rơi vào tình trạng hạ thân nhiệt với các biểu hiện như run liên tục, mệt mỏi, lú lẫn, cần được can thiệp y tế kịp thời.

Trước những mối nguy này, ngành y tế khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài vào sáng sớm khi sương muối còn dày, mặc đủ ấm, giữ cơ thể khô ráo và theo dõi sát sức khỏe, nhất là với các nhóm đối tượng dễ tổn thương. Chủ động nhận diện những rủi ro sức khỏe đi kèm sương muối là bước quan trọng giúp giảm thiểu tác động tiêu cực của hiện tượng thời tiết đặc thù này.