Loại cá được ca ngợi "tốt bậc nhất thế giới", hóa ra là cá quen thuộc ở chợ Việt Nam, giá rẻ khó tin

Nhiều chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ khẳng định, có một loại cá nhỏ bé nhưng chứa hàm lượng dưỡng chất dồi dào, được mệnh danh là "loại cá tốt nhất thế giới", đó là cá mòi.

Các nghiên cứu gần đây cho thấy cá mòi không chỉ là nguồn cung cấp omega-3 dồi dào mà còn chứa canxi, kali và magiê, những khoáng chất giúp duy trì sức khỏe tim mạch. Loại cá nhỏ, giá rẻ và phổ biến này có thể là lựa chọn thay thế tốt hơn nhiều so với thực phẩm bổ sung dầu cá thông thường.

Thay vì trông chờ vào viên dầu cá, lựa chọn một bữa ăn đơn giản với cá mòi, rau xanh và ngũ cốc nguyên hạt có thể chính là "liều thuốc tự nhiên" tốt nhất cho trái tim.

Nhận định về loại cá "nhỏ nhưng có võ" này, Tiến sĩ Deepak L. Bhatt, Giám đốc Trung tâm Tim mạch Mount Sinai (New York, Mỹ), từng chia sẻ: "Không có nhiều bằng chứng cho thấy thực phẩm bổ sung dầu cá mang lại lợi ích thực sự cho tim mạch. Ngược lại, một số nghiên cứu quy mô lớn còn chỉ ra rằng chúng có thể làm tăng nguy cơ rung nhĩ, loại rối loạn nhịp tim phổ biến nhất".

Theo vị chuyên gia này, cơ thể hấp thụ chất béo omega-3 tốt hơn khi được cung cấp qua bữa ăn cân bằng, thay vì "tách riêng một thành phần và dùng liều cao trong thực phẩm bổ sung".

Cá mòi chứa hàm lượng dưỡng chất dồi dào, được mệnh danh là "loại cá tốt nhất thế giới". Ảnh minh họa.

Cũng có nhận định tương tự về loại cá nhỏ nhưng giàu dinh dưỡng nói trên, bà Maya Vadiveloo, Phó giáo sư Khoa học Dinh dưỡng và Thực phẩm tại Đại học Rhode Island (Mỹ), khuyến nghị nên bổ sung cá mòi và các loại cá béo khác vào chế độ ăn nhiều rau củ, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt. "Khi ăn nhiều cá hơn, tốt nhất là bạn đang thay thế nguồn protein kém lành mạnh như thịt đỏ bằng cá", bà nói.

Cá từ lâu được xem là nguồn thực phẩm lành mạnh và giàu dinh dưỡng. Trong cá có nhiều dưỡng chất quan trọng như protein, vitamin D và đặc biệt là axit béo omega-3 - thành phần thiết yếu giúp duy trì sức khỏe tim mạch, não bộ và giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mãn tính.

Giàu omega-3: Cá mòi nhỏ bé, giá rẻ nhưng luôn lọt vào nhiều danh sách siêu thực phẩm, và điều này hoàn toàn có lý do. Cá mòi là loại cá nhỏ ăn sinh vật phù du và giáp xác nhỏ. Loại cá béo nước lạnh này rất giàu dinh dưỡng và chứa hàm lượng omega-3 cao nhất. Nó chứa gần 300 mg chất béo omega-3 trong khoảng 88g.

Giàu canxi: Ngoài hàm lượng omega-3, cá mòi còn là một trong những nguồn cung cấp canxi tốt nhất trong chế độ ăn uống tốt nhất, đáp ứng 25% nhu cầu canxi hàng ngày mỗi khẩu phần.

Giàu vitamin D tự nhiên: Cá mòi cũng rất giàu vitamin D tự nhiên, chất dinh dưỡng không chỉ hỗ trợ hấp thụ canxi mà còn đóng vai trò quan trọng trong chức năng miễn dịch và sức khỏe xương. Bên cạnh đó, những chiếc xương nhỏ, mềm của cá mòi có thể ăn được và cung cấp canxi và vitamin D, giúp hỗ trợ sức khỏe xương.

Một nghiên cứu năm 2021 được công bố trên tạp chí Clinical Nutrition cho thấy những người mắc tiền tiểu đường đã giảm các dấu hiệu cho thấy nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2 và bệnh tim thấp hơn khi họ bổ sung cá mòi vào chế độ ăn uống của mình 2 lần/tuần so với người không ăn cá mòi.

Loại cá được nhiều chuyên gia ca gợi tốt cho sức khỏe này có nhiều ở nước ta.

Ở Việt Nam, cá mòi thuộc họ cá trích, có kích thước khá nhỏ, trung bình dài khoảng 15 – 20 cm. Cá có phần thịt chắc, ngọt tự nhiên, được nhiều người ưa chuộng trong các bữa cơm gia đình. Tuy nhiên, cá mòi thường có nhiều xương dăm, vì vậy khi chế biến cho trẻ nhỏ cần lưu ý loại bỏ kỹ để đảm bảo an toàn.

Với hàm lượng dinh dưỡng dồi dào và khả năng chế biến linh hoạt, cá mòi xứng đáng có mặt thường xuyên trong bữa cơm gia đình Việt, vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe.

Cách làm cá mòi kho mía

Không chỉ giàu dưỡng chất, cá mòi còn rất dễ chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn, phù hợp với khẩu vị người Việt. Ảnh minh họa.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

– 1kg cá mòi

– 1 cây mía

– Hành, tỏi băm

– Đường

– Nước màu

– Dầu ăn

Các bước thực hiện

– Bước 1: Cá sau khi mua về làm vảy, bỏ đầu và mang cá rồi rửa lại với nước sạch. Cá rửa xong để ráo, sau đó, ướp với nước mắm, hành, tỏi băm, đường, nước màu và dầu ăn trong khoảng 10-15 phút.

Mía róc vỏ, chặt thành khúc rồi tiếp tục chẻ mỗi khúc thành 4.

– Bước 2: Trải đều mía xuống dưới đáy nồi. Xếp cá lên, cho nước xâm xấp bề mặt cá

– Bước 3: Đậy nắp nồi lại và kho cho đến khi cá chín kỹ và mềm hẳn.

– Bước 4: Cá kho xong, bỏ ra đĩa, rắc thêm chút ớt là có thể thưởng thức với cơm nóng.